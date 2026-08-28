Κλοπή εκατομμυρίων σε μουσείο της Βιέννης: Άρπαξαν το μυθικό κολιέ της βασίλισσας Νάζλι

Μια ληστεία εκατομμυρίων ευρώ σημειώθηκε στην Αυστρία, με στόχο ένα πολύτιμο διαμαντένιο κολιέ. Το κόσμημα εκλάπη από μουσείο στη Βιέννη, γεγονός που ανακοινώθηκε χθες, Πέμπτη (27.08.2026), από την αυστριακή αστυνομία.

Η αστυνομία έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφία του κοσμήματος, το οποίο φέρεται να έχει κάνει φτερά από το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών (MAK) της Βιέννης. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και την ανάκτηση του πολύτιμου αντικειμένου.

Το πολύτιμο κόσμημα και η ιστορία του

Το κολιέ που εκλάπη είναι ένα βασιλικό κόσμημα με 673 διαμάντια, τα οποία ζυγίζουν περισσότερα από 200 καράτια. Η κατασκευή του φέρει την υπογραφή του φημισμένου γαλλικού οίκου κοσμηματοποιίας Van Cleef & Arpels, γεγονός που υπογραμμίζει την εξαιρετική του αξία και την υψηλή του τέχνη.

Στην περιγραφή που συνοδεύει το κόσμημα, αναφέρεται ότι ανήκε κάποτε στη βασίλισσα Νάζλι της Αιγύπτου. Η βασίλισσα το φόρεσε το 1939, σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίσταση: στον γάμο της κόρης της, της Φαουζιά, με τον τότε πρίγκιπα διάδοχο του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος αργότερα έγινε σάχης. Η ιστορική αυτή σύνδεση προσδίδει στο κολιέ μια ανεκτίμητη πολιτιστική και ιστορική διάσταση.

Η αξία του κοσμήματος έχει επιβεβαιωθεί και σε πρόσφατες αγοραπωλησίες. Το κολιέ πουλήθηκε γύρω στα 4,3 εκατομμύρια δολάρια σε πλειστηριασμό που πραγματοποιήθηκε το 2015 στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s.

Η ληστεία στο Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών

Η κλοπή έλαβε χώρα στο Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών (MAK) της Βιέννης, ένα ίδρυμα που φιλοξενεί συχνά εκθέσεις υψηλής αισθητικής και ιστορικής αξίας. Το μουσείο, αν και δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο αντικείμενο που εκλάπη, επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε μια κλοπή κατά τη διάρκεια έκθεσης κοσμημάτων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του MAK, κατά το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματίες. Το μουσείο πρόσθεσε ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις ή γνωστοποίηση πληροφοριών όσο διαρκούν οι έρευνες της αστυνομίας, τηρώντας τη διαδικασία που απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η έκθεση του Van Cleef & Arpels

Το κολιέ βρισκόταν σε έκθεση στο MAK, η οποία φιλοξενούσε από τις αρχές Ιουνίου περισσότερα από 300 κομμάτια από την περίφημη συλλογή του οίκου Van Cleef & Arpels. Η έκθεση προσέλκυε πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τα αριστουργήματα της κοσμηματοποιίας.

Σε φωτογραφία της έκθεσης, η οποία ήταν αναρτημένη στον ιστότοπο του μουσείου, το κολιέ εικονιζόταν πίσω από μια γυάλινη βιτρίνα. Αυτή η λεπτομέρεια υποδηλώνει ότι οι δράστες χρειάστηκε να σπάσουν την προστατευτική κατασκευή για να αποκτήσουν πρόσβαση στο κόσμημα.

Έρευνες και δημοσιότητα στοιχείων

Η αυστριακή αστυνομία, αμέσως μετά την ενημέρωσή της για το περιστατικό, ξεκίνησε εκτεταμένες έρευνες. Στο πλαίσιο αυτών των ερευνών, ανακοίνωσε ότι δύο άγνωστοι δράστες έσπασαν τη βιτρίνα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μουσείου, άρπαξαν το κόσμημα και στη συνέχεια διέφυγαν.

Για την ταυτοποίηση και σύλληψη των υπόπτων, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που απεικονίζουν δύο άτομα ντυμένα στα μαύρα μέσα στο μουσείο. Οι φωτογραφίες αυτές αποτελούν βασικό στοιχείο για τις αρχές, οι οποίες καλούν το κοινό να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό των δραστών και την ανάκτηση του κολιέ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos