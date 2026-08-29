Ο θάνατος του Ράτκο Μλάντιτς και η κληρονομιά της Σρεμπρένιτσα

Ο Ράτκο Μλάντιτς, ο επονομαζόμενος «χασάπης της Βοσνίας», πέθανε σε ηλικία 84 ετών, καταδικασμένος για τα φρικτά του εγκλήματα. Το όνομά του είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τη Σρεμπρένιτσα, καθώς υπήρξε ο διοργανωτής μιας γενοκτονίας που όμοιά της δεν είχε δει η Ευρώπη μεταπολεμικά. Μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Μλάντιτς παρέμεινε αμετανόητος, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα εγκλήματά του στο πλαίσιο ενός σκληρού πολέμου.

Η ζωή ενός στρατιωτικού και η καταγωγή του

Ο Μλάντιτς γεννήθηκε σε μια επαρχιακή πόλη της σημερινής Βοσνίας, σε περιοχές που κατοικούσαν κυρίως οι Σέρβοι. Ήταν το τρίτο παιδί της οικογένειας και η μητέρα του τον ανέθρεψε μόνη της, καθώς ο πατέρας του, που ήταν αντιστασιακός, σκοτώθηκε σε μια επιθετική ενέργεια εναντίον της φασιστικής οργάνωσης Ούστασε.

Μεγαλωμένος στα συντρίμμια μιας διαιρεμένης πατρίδας, ο Μλάντιτς βρήκε στον κραταιό Γιουγκοσλαβικό Λαϊκό Στρατό (JNA) όχι απλώς μια επαγγελματική διέξοδο, αλλά ένα απόλυτο καταφύγιο τάξης, πειθαρχίας και ιδεολογικής πίστης. Για δεκαετίες, υπήρξε το πρότυπο του σοβιετικού τύπου στρατιωτικού: άτεγκτος, προσηλωμένος στο σύνθημα «Αδελφοσύνη και Ενότητα» και απόλυτα ταυτισμένος με τη δομή ενός πολυεθνικού κράτους που έδειχνε ακλόνητο.

Η κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας και η ιδεολογική στροφή

Ως αξιωματικός καριέρας, ο Μλάντιτς μετακινούνταν από φρουρά σε φρουρά σε ολόκληρη την επικράτεια, από τα Σκόπια μέχρι το Κοσσυφοπέδιο, υπακούοντας τυφλά έναν μηχανισμό που θεωρούσε δεδομένο. Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του '80, ο κομμουνισμός κατέρρευσε και το εθνικιστικό δηλητήριο άρχισε να διαβρώνει τα θεμέλια της Γιουγκοσλαβίας.

Αντιμέτωπος με ένα ιδεολογικό κενό εξουσίας, ο Μλάντιτς, όπως και πολλοί ανώτατοι αξιωματικοί του στρατεύματος, επέλεξε να αλλάξει ρότα, προσαρμόζοντας την πορεία του στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονταν στην περιοχή.

Η κατάληψη της Σρεμπρένιτσα το 1995

Τον Ιούλιο του 1995, ο Ράτκο Μλάντιτς πέρασε αμετάκλητα στη σκοτεινή πλευρά της παγκόσμιας ιστορίας, ηγούμενος της κατάληψης της Σρεμπρένιτσα. Η συγκεκριμένη περιοχή είχε κηρυχθεί «ασφαλής ζώνη» υπό την προστασία του ΟΗΕ, γεγονός που καθιστούσε την επίθεση ακόμα πιο σοβαρή.

Οι εικόνες από εκείνες τις ημέρες παραμένουν ανατριχιαστικές. Ο Μλάντιτς περπατούσε στους δρόμους της πόλης, χαμογελούσε στις κάμερες, χάιδευε το κεφάλι ενός μικρού Μουσουλμάνου αγοριού και μοίραζε καραμέλες. Παράλληλα, διαβεβαίωνε τους κατοίκους ότι ήταν απόλυτα ασφαλείς, δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση ασφάλειας.

Η βιομηχανία της εθνοκάθαρσης

Οι διαβεβαιώσεις του Μλάντιτς αποτέλεσαν ένα ψυχρό, θεατρικό προκάλυμμα πίσω από το οποίο εκτυλίσσονταν η μεγαλύτερη θηριωδία στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ίδιος δήλωνε κυνικά ότι «ήρθε η ώρα να πάρουμε εκδίκηση» σε αυτήν την περιοχή, προσφέροντάς την δήθεν ως δώρο στο σερβικό έθνος.

Αυτό που ακολούθησε δεν ήταν μια αυθόρμητη πράξη βίας εν μέσω χάους, αλλά μια βιομηχανική, ψυχρά υπολογισμένη διαδικασία εθνοκάθαρσης. Μέσα σε λίγες ημέρες, οι δυνάμεις του διαχώρισαν συστηματικά τους κατοίκους, οδηγώντας σε μια τραγωδία που άφησε ανεξίτηλα σημάδια στην ιστορία.

Με πληροφορίες από: Reader