ΗΠΑ και Βενεζουέλα σε «ιστορική» πετρελαϊκή συμφωνία

Η Ουάσιγκτον και το Καράκας ανακοίνωσαν την Παρασκευή την επίτευξη μιας «ιστορικής» πετρελαϊκής συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή εκχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων άνω των 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού, τα οποία βρίσκονται στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως τη «μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία».

Οι όροι της συμφωνίας και οι δηλώσεις των ηγετών

Η «ιστορική» πετρελαϊκή συμφωνία, όπως ανακοινώθηκε από την Ουάσιγκτον και το Καράκας την Παρασκευή, προβλέπει την εκχώρηση στις ΗΠΑ του πλειοψηφικού ελέγχου για την εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων που ξεπερνούν τα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μέσω του Truth Social ότι η συμφωνία αυτή είναι η «μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία» και ότι, κατ' αυτόν, «υπερδιπλασιάζει» τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας του. Παράλληλα, ανέφερε πως η επίτευξη της συμφωνίας έγινε «σε στενή συνεργασία» με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, καθώς και με έναν όμιλο «ιδιωτικών εταιρειών».

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση του Καράκας επιβεβαίωσε την υπογραφή της «ιστορικής» πετρελαϊκής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον. Η κυρία Ροδρίγκες, με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω Telegram, εξέφρασε τις «θερμές ευχαριστίες» της προς τον αμερικανό ομόλογό της, Ντόναλντ Τραμπ.

Οικονομικά οφέλη για τη Βενεζουέλα

Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, η συμφωνία περιλαμβάνει την «ανάπτυξη 17 στρατηγικών κοιτασμάτων», τα οποία δυνητικά περιέχουν έως και «65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου». Η ίδια τόνισε ότι η υλοποίηση αυτής της συμφωνίας θα οδηγήσει σε «επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων» στη Βενεζουέλα.

Επιπρόσθετα, η συμφωνία αναμένεται να αποφέρει «φορολογικά έσοδα υψηλότερα από 209 δισεκατομμύρια για το κράτος» της Βενεζουέλας. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε μέσω X ότι «για τον λαό της Βενεζουέλας, η συμφωνία αυτή θα προσελκύσει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικές επενδύσεις, θα υποστηρίξει χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και θα ευνοήσει την ανοικοδόμηση της οικονομίας» της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Τα πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα είναι γνωστό ότι διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη. Υπολογίζεται πως αυτά ξεπερνούν τα 303 δισεκατομμύρια βαρέλια, γεγονός που την καθιστά μία από τις πλουσιότερες χώρες σε ενεργειακούς πόρους.

Ωστόσο, παρά τον τεράστιο αυτό πλούτο, η παραγωγή πετρελαίου της χώρας παραμένει συγκριτικά περιορισμένη το τρέχον διάστημα, σε σχέση με τις δυνατότητές της και το μέγεθος των αποθεμάτων της.

Η κατάσταση των αμερικανικών στρατηγικών αποθεμάτων

Παράλληλα με τη συμφωνία, τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου (strategic petroleum reserve, SPR) έχουν καταγράψει σημαντική υποχώρηση. Σύμφωνα με δεδομένα της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφόρησης για την ενέργεια (EIA), τα αποθέματα αυτά βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 1982.

Η Ουάσιγκτον έχει δεσμευτεί να αποδεσμεύσει προοδευτικά 172 εκατομμύρια βαρέλια από τα 415 εκατομμύρια που διέθετε στα SPR στα τέλη Φεβρουαρίου. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στην άμβλυνση των προβλημάτων που έχουν προκύψει εξαιτίας της διατάραξης του εφοδιασμού και της ανόδου των τιμών του πετρελαίου, έπειτα από το ξέσπασμα του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.

Προσδοκίες για τις τιμές των καυσίμων

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αυτή η «ιστορική» συναλλαγή μεταξύ των δύο χωρών αναμένεται να οδηγήσει σε «σημαντική μείωση των τιμών» των καυσίμων. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τις προσδοκίες της αμερικανικής πλευράς για τον αντίκτυπο της συμφωνίας στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και στις τιμές για τους καταναλωτές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis