Καταστροφικός χείμαρρος στο Νεπάλ: Η ταχύτητα των 150 χλμ./ώρα και ο φόβος για νέα πλημμύρα

Ένας φονικός χείμαρρος που κατέβηκε με ορμή στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής που σημειώθηκε την Τετάρτη. Η ταχύτητα του ορμητικού μετώπου νερού και φερτών υλικών ήταν άνω των 150 χιλιομέτρων την ώρα, αφήνοντας πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ ο φόβος για νέα πλημμύρα μεγαλώνει λόγω της δημιουργίας μιας δεύτερης λίμνης στα βουνά.

Η φονική ταχύτητα του χείμαρρου

Η γεωμορφολόγος Κρίστεν Κουκ παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με την ταχύτητα του χείμαρρου. Το ορμητικό μέτωπο νερού και φερτών υλικών κινήθηκε την Τετάρτη με ταχύτητα που ξεπέρασε τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, μέχρι να φτάσει στο συνοριακό πέρασμα Gyirong, στα σύνορα Κίνας και Νεπάλ.

Από τη στιγμή της μεγάλης κατάρρευσης στο όρος μέχρι την άφιξη του χείμαρρου στο κινεζικό συνοριακό φυλάκιο, μεσολάβησαν μόλις περίπου 7,5 λεπτά. Στη συνέχεια, ο χείμαρρος επιβραδύνθηκε ελαφρώς, κινούμενος με περίπου 140 χιλιόμετρα την ώρα, και χρειάστηκε περίπου έξι λεπτά ακόμη για να φτάσει στο χωριό Syapru Besi.

Η ταχύτητά του μειώθηκε σταδιακά και περίπου 45 λεπτά αργότερα έφτασε στην Betrawati. Η Κουκ επεσήμανε ότι ένα κρίσιμο πρόβλημα ήταν πως οι άνθρωποι στις περιοχές χαμηλότερα της κοιλάδας «δεν είχαν απολύτως καμία ιδέα για το πόσο μεγάλη ήταν η πλημμύρα», καθώς οι μετρητές στάθμης καταστράφηκαν πριν προλάβουν να μεταδώσουν δεδομένα για την άνοδο των νερών.

Ο τραγικός απολογισμός και οι αγνοούμενοι

Τρεις ημέρες μετά την καταστροφή, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών ανέρχεται στους 623 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 616 καταγράφηκαν στο Νεπάλ και οι επτά στην Κίνα.

Οι αρχές υπολογίζουν τους αγνοούμενους σε 2.326 στο Νεπάλ, μεταξύ των οποίων 517 ξένοι υπήκοοι. Στην κινεζική πλευρά, οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 554, από τους οποίους 260 είναι ξένοι.

Οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται συνεχώς, γεγονός που επιβαρύνει την ήδη δύσκολη κατάσταση. Τα σωστικά συνεργεία αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην προσέγγιση των πληγεισών περιοχών, καθώς και στη μεταφορά πόσιμου νερού και άλλων προμηθειών στους πληγέντες.

Δυσκολίες στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Στην κινεζική πλευρά των συνόρων, στην περιοχή του Θιβέτ, οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα αντίξοες για τις επιχειρήσεις διάσωσης. Η συνεχής βροχή, οι αποκλεισμένοι δρόμοι και η δύσκολη μορφολογία του εδάφους αποτελούν σημαντικά εμπόδια για τα σωστικά συνεργεία.

Επιπλέον, ο κίνδυνος νέων πλημμυρών επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθιστώντας τις προσπάθειες των διασωστών πιο επικίνδυνες και χρονοβόρες. Οι ομάδες διάσωσης προσπαθούν να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου εκτιμάται ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή αγνοούμενοι, αντιμετωπίζοντας συνεχώς τις προκλήσεις του περιβάλλοντος.

Ανησυχία για τη δημιουργία δεύτερης λίμνης

Την ίδια ώρα, μια νέα ανησυχία έχει προκύψει λόγω του σχηματισμού μιας δεύτερης λίμνης στα βουνά, κοντά στη ζώνη της καταστροφής. Ο Τζέφρι Κάργκελ, ανώτερος επιστήμονας στο Planetary Science Institute, χαρακτήρισε τις εικόνες από αυτή τη λίμνη «εξαιρετικά ανησυχητικές».

Ο Κάργκελ προειδοποίησε ότι, εάν η δεύτερη αυτή λίμνη σπάσει το φυσικό της φράγμα, τα νερά της θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μία άλλη λίμνη που έχει ήδη σχηματιστεί χαμηλότερα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα συνδυασμένο ξέσπασμα υδάτων «πολύ, πολύ γρήγορα», προκαλώντας περαιτέρω καταστροφές στις ήδη πληγείσες περιοχές και θέτοντας σε κίνδυνο περισσότερες ζωές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis