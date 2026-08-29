Άνδρες συνελήφθησαν στο Νεπάλ για κλοπή κοσμημάτων από σορό θύματος πλημμύρας

Έντονη οργή έχει προκαλέσει στο Νεπάλ η αποκάλυψη ενός σοκαριστικού βίντεο, το οποίο δείχνει δύο άνδρες να αφαιρούν κοσμήματα από τη σορό μιας γυναίκας. Η άτυχη γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της στις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα, με το περιστατικό να λαμβάνει χώρα στον ποταμό Ναραγιάνι. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα σε συλλήψεις, λίγες ώρες αφότου το επίμαχο βίντεο διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κατακραυγή.

Οι συλλήψεις και η ταυτοποίηση των δραστών

Οι αρχές του Νεπάλ προχώρησαν στην σύλληψη δύο ανδρών την Πέμπτη, ως ύποπτοι για την κλοπή κοσμημάτων από τη σορό της γυναίκας. Πρόκειται για τον 25χρονο Μαντάν Γκρουούνγκ και τον 38χρονο Ουμές Τσαουντάρι, των οποίων τα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά την ταυτοποίησή τους. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου το βίντεο με τις πράξεις τους άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, κινητοποιώντας άμεσα τις διωκτικές αρχές.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν από την αστυνομία σε έναν σταθμό λεωφορείων στην περιοχή Μπαρατπούρ, όπου και συνελήφθησαν. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα. Προς το παρόν, δεν έχει γίνει ακόμη σαφές ποιες συγκεκριμένες κατηγορίες θα αντιμετωπίσουν οι συλληφθέντες για τις πράξεις τους.

Το περιεχόμενο του βίντεο που προκάλεσε οργή

Το σοκαριστικό βίντεο, το οποίο καταγράφηκε από αυτόπτη μάρτυρα και στη συνέχεια αναρτήθηκε στα social media, απεικονίζει λεπτομερώς τις ενέργειες των δύο ανδρών. Στις εικόνες που δημοσιοποίησε η αστυνομία του Νεπάλ, οι Μαντάν Γκρουούνγκ και Ουμές Τσαουντάρι εμφανίζονται να χρησιμοποιούν ξύλα. Σκοπός τους ήταν να φέρουν τη σορό της γυναίκας, η οποία είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά των πλημμυρών, προς την όχθη του ποταμού Ναραγιάνι.

Αφού κατάφεραν να μετακινήσουν το σώμα της άτυχης γυναίκας πιο κοντά στην ξηρά, ένας από τους δύο άνδρες φαίνεται να την τραβάει από τα μαλλιά. Στη συνέχεια, πλησιάζει τη σορό και αφαιρεί τα σκουλαρίκια από τα αυτιά της. Αυτές οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και κατακραυγή στο Νεπάλ, οδηγώντας στην άμεση κινητοποίηση των αρχών για την εξιχνίαση του περιστατικού.

Η αδιαλλαξία των αρχών απέναντι σε τέτοιες πράξεις

Η δημοσιοποίηση του βίντεο και η οργή που προκλήθηκε έφεραν την άμεση αντίδραση των διωκτικών αρχών της χώρας. Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Τσιτουάν, Ραμεσβάρ Παντέλ, προέβη σε δηλώσεις, ξεκαθαρίζοντας τη θέση των αρχών απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Ο κ. Παντέλ τόνισε με σαφήνεια ότι η αστυνομία δεν πρόκειται να ανεχθεί περιστατικά λεηλασίας και κλοπής.

Η δήλωση του επικεφαλής υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των αρχών να προστατεύσουν την αξιοπρέπεια των θυμάτων και να αποτρέψουν παρόμοιες πράξεις, ειδικά σε μια περίοδο που η χώρα δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πλημμύρες. Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, με τις αρχές να αναμένεται να ανακοινώσουν τις κατηγορίες που θα απαγγελθούν στους δύο συλληφθέντες.

Με πληροφορίες από: Topontiki