Σφοδρά πυρά και εκρήξεις κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Νιαμέ

Σφοδρά πυρά και εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Νίγηρα, Νιαμέ, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Τα γεγονότα αυτά έλαβαν χώρα κοντά σε στρατιωτική βάση, η οποία βρίσκεται δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, ενώ αναφορές κάνουν λόγο και για περιοχές πλησίον του προεδρικού μεγάρου. Οι πρώτες πληροφορίες υποδεικνύουν επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσε το Ισλαμικό Κράτος – Επαρχία Σαχέλ (ISSP).

Η νύχτα των πυρών στην πρωτεύουσα

Η ησυχία της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο διαταράχθηκε από σφοδρά πυρά και εκρήξεις στην καρδιά του Νίγηρα, την πρωτεύουσα Νιαμέ. Οι ήχοι αυτοί έγιναν αντιληπτοί από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι περιέγραψαν την κατάσταση ως ιδιαίτερα έντονη και παρατεταμένη, προκαλώντας φόβο και αναστάτωση.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα πυρά και οι εκρήξεις ακούστηκαν συγκεκριμένα στις 01:15 τοπική ώρα, με την ένταση να είναι μεγάλη. Οι αναφορές κάνουν λόγο για συνεχή ανταλλαγή πυρών και χρήση βαρέων όπλων, γεγονός που υποδηλώνει μια σοβαρή σύγκρουση και προκάλεσε εκτεταμένη ανησυχία στους πολίτες της Νιαμέ.

Στόχοι κοντά στο αεροδρόμιο και το προεδρικό μέγαρο

Οι περιοχές όπου εκδηλώθηκαν τα σφοδρά αυτά γεγονότα εντοπίζονται κοντά σε στρατηγικά σημεία της πρωτεύουσας. Πιο συγκεκριμένα, τα πυρά ακούστηκαν στην κατεύθυνση του διεθνούς αεροδρόμιου της Νιαμέ, καθώς και πλησίον στρατιωτικής βάσης που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με αυτό. Η στρατιωτική βάση 101 της Νιαμέ αναφέρθηκε ως ένα από τα κύρια σημεία όπου επικεντρώθηκαν οι συγκρούσεις.

Επιπλέον, οι αναφορές επεκτάθηκαν και σε άλλες σημαντικές τοποθεσίες. Σφοδρά πυρά καταγράφηκαν επίσης κοντά στο προεδρικό μέγαρο του Νίγηρα, με μάρτυρες να δηλώνουν ότι οι ανταλλαγές πυρών συνεχίζονταν γύρω από το κτίριο για αρκετή ώρα. Εκρήξεις και πυροβολισμοί ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της πόλης, υποδηλώνοντας μια ευρύτερη κλίμακα των γεγονότων και την ένταση της κατάστασης που επικράτησε.

Μαρτυρίες κατοίκων για την επίθεση

Οι κάτοικοι της Νιαμέ ήταν οι πρώτοι που έγιναν μάρτυρες των γεγονότων, μεταφέροντας τις εμπειρίες τους και τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους. Σύμφωνα με δηλώσεις τους στο Γαλλικό Πρακτορείο, οι ήχοι των πυρών και των εκρήξεων ήταν αδιάκοποι και προέρχονταν από την περιοχή της στρατιωτικής βάσης, δημιουργώντας ένα κλίμα φόβου.

Ένας κάτοικος της περιοχής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ακούγονται συνεχή πυρά και εκρήξεις στο επίπεδο της βάσης 101 της Νιαμέ», περιγράφοντας την ένταση των ήχων. Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώθηκε και από άλλους περίοικους, οι οποίοι βίωσαν την ίδια κατάσταση, ενισχύοντας την εικόνα μιας νύχτας γεμάτης ένταση και αναστάτωση στην πρωτεύουσα του Νίγηρα.

Πρώτες πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών

Σχετικά με την ταυτότητα των υπευθύνων για τα γεγονότα, οι προκαταρκτικές αναφορές υποδεικνύουν την εμπλοκή μιας συγκεκριμένης οργάνωσης. Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, το Ισλαμικό Κράτος – Επαρχία Σαχέλ (ISSP) φέρεται να έχει εξαπολύσει επίθεση στην πρωτεύουσα του Νίγηρα, Νιαμέ, στοχεύοντας κρίσιμες υποδομές.

Οι πληροφορίες αυτές, αν και αρχικές, δίνουν μια πρώτη εικόνα για τους πιθανούς δράστες πίσω από τα σφοδρά πυρά και τις εκρήξεις που σημειώθηκαν κοντά σε κρίσιμες υποδομές της Νιαμέ, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου και του προεδρικού μεγάρου. Οι αναφορές αυτές παρακολουθούνται στενά, καθώς οι εξελίξεις είναι σε εξέλιξη και αναμένονται περαιτέρω διευκρινίσεις.

Το πλαίσιο της στρατιωτικής διακυβέρνησης

Τα πρόσφατα γεγονότα στη Νιαμέ εκτυλίσσονται σε ένα ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο για τον Νίγηρα, το οποίο χαρακτηρίζεται από αστάθεια. Η χώρα βρίσκεται υπό στρατιωτική διακυβέρνηση για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη χούντα. Η στρατιωτική ηγεσία είχε δεσμευτεί να αποκαταστήσει την ασφάλεια και να ενισχύσει την εθνική κυριαρχία.

Ωστόσο, παρά τις δεσμεύσεις αυτές, η στρατιωτική ηγεσία δεν έχει καταφέρει να ανακόψει το διαρκές κύμα τζιχάντιστικών επιθέσεων που πλήττει τη χώρα. Τα επεισόδια βίας, όπως αυτά που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα, υπογραμμίζουν τις συνεχιζόμενες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει ο Νίγηρας υπό την παρούσα διακυβέρνηση, καθώς η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και οι απειλές ενεργές.

Με πληροφορίες από: Enikos