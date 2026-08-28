Νεπάλ: Βίντεο δείχνει τη στιγμή της κατάρρευσης παγετώνα που προκάλεσε όλεθρο

Ένα συγκλονιστικό βίντεο αποκαλύπτει τη στιγμή της κατάρρευσης ενός κομματιού παγετώνα στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας, γεγονός που προκάλεσε εκτεταμένο όλεθρο στην περιοχή. Το οπτικό υλικό δείχνει το μέγεθος της καταστροφής που σημειώθηκε όταν ένα τεράστιο τμήμα παγετώνα αποκολλήθηκε, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του.

Η καταστροφή είχε ως αποτέλεσμα μια φονική χιονοστιβάδα και σαρωτικές κατολισθήσεις, με τον προκαταρκτικό απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον 472 νεκρούς και πάνω από 1.400 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων και εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.

Η στιγμή της αποκόλλησης και ο εκκωφαντικός θόρυβος

Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε από φωτογράφο στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφει τη στιγμή της κατάρρευσης κοντά στην κορυφή Λανγκτάνγκ Λιρούνγκ. Ο φωτογράφος ανέφερε στην ανάρτησή του ότι άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο από την πτώση του παγετώνα γύρω στις 10:30 π.μ. (τοπική ώρα) της 26ης Αυγούστου.

Αρχικά, ο μάρτυρας νόμισε πως επρόκειτο για στρατιωτική άσκηση, λόγω της έντασης του ήχου. Η κατάρρευση ήταν τόσο ισχυρή που το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) την κατέγραψε αρχικά ως σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών, αναδεικνύοντας την τεράστια ενέργεια που απελευθερώθηκε κατά το συμβάν.

Ο τραγικός απολογισμός σε Νεπάλ και Κίνα

Η γιγαντιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία του Νεπάλ. Αυτός ο αριθμός αφορά αποκλειστικά τα θύματα εντός των ορίων της χώρας.

Οι κινεζικές αρχές, από τη δική τους πλευρά, έχουν αναφέρει τρεις νεκρούς στο Θιβέτ, μια αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας που συνορεύει με το Νεπάλ. Συνυπολογίζοντας και αυτά τα θύματα, ο ακόμη προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής ανέρχεται σε τουλάχιστον 472 νεκρούς. Επιπλέον, πάνω από 1.400 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Η επιστημονική ανάλυση του φαινομένου

Επιστήμονες προχώρησαν σε ανάλυση δορυφορικών εικόνων, τόσο πριν όσο και μετά την καταστροφή, προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Από την εξέταση των εικόνων, διαπιστώθηκε ότι ένα κολοσσιαίο κομμάτι πάγου αποκόπηκε από μεγάλο υψόμετρο του βουνού.

Από εκείνο το σημείο, το αποκολλημένο τμήμα κατέπεσε ορμητικά στο ποτάμι που βρισκόταν από κάτω, πραγματοποιώντας μια κάθετη πτώση σχεδόν 7.000 ποδιών. Αυτή η ανάλυση παρέχει σημαντικά στοιχεία για την δυναμική της καταστροφής και το πώς εξελίχθηκε η αποκόλληση του παγετώνα.

Το μέγεθος της καταστροφής και οι διαστάσεις του παγετώνα

Αν και δεν υπάρχουν ακόμη ακριβή στοιχεία για τον συνολικό όγκο των βράχων και του πάγου που κατακρημνίστηκαν, οι επιστημονικές παρατηρήσεις προσφέρουν μια εικόνα των διαστάσεων. Το τμήμα του παγετώνα που κατέρρευσε εκτιμάται ότι είχε πλάτος περίπου 2.000 πόδια.

Μαζί με τον παγετώνα, παρασύρθηκε και ένα τμήμα βράχου αντίστοιχου μεγέθους, προσθέτοντας στην καταστροφική δύναμη του φαινομένου. Η εξέταση των δορυφορικών λήψεων αποκάλυψε επίσης ότι το τμήμα του παγετώνα που αποκόπηκε άφησε πίσω του μια τεράστια «πληγή» πλάτους 3.000 ποδιών στην πλαγιά του βουνού, μαρτυρώντας το μέγεθος της φυσικής αυτής καταστροφής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis