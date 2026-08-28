Αναστέλλονται οι διασώσεις στο Νεπάλ εν μέσω φόβων για νέα καταστροφή

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Νεπάλ έχουν ανασταλεί προσωρινά, καθώς υπάρχει έντονος φόβος για νέα υπερχείλιση μιας λίμνης. Η κατάσταση αυτή απειλεί να προκαλέσει ένα νέο κύμα ολικής καταστροφής στην ήδη πληγείσα περιοχή. Η δραματική εξέλιξη έρχεται μετά την καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε στο βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, η οποία έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων και έχει αφήσει πολλούς αγνοούμενους.

Αναστολή επιχειρήσεων διάσωσης

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το μεσημέρι τοπική ώρα, οι Αρχές της Κίνας προχώρησαν στην ανακοίνωση πως οι επιχειρήσεις στην πληγείσα περιοχή θα σταματήσουν προσωρινά. Η απόφαση αυτή ελήφθη υπό τον φόβο νέας υπερχείλισης της λίμνης, η οποία απειλεί να φέρει ένα νέο κύμα ολικής καταστροφής, καθιστώντας τις προσπάθειες διάσωσης ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του κινεζικού τηλεοπτικού δικτύου CCTV, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο, «το νερό άρχισε να υπερχειλίζει και να ρέει» από τη λίμνη προς το συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από την καταστροφή. Ως εκ τούτου, όλες οι ομάδες διάσωσης έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες.

Λίγο αργότερα, ο στρατός του Νεπάλ προέβη σε αντίστοιχη ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης θα ανασταλούν για την επόμενη μιάμιση ώρα. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από ενημέρωση ότι μια λίμνη έχει υπερχειλίσει, επιβεβαιώνοντας τους φόβους για την ασφάλεια των συνεργείων.

Η απειλή της υπερχείλισης

Η νέα υπερχείλιση της λίμνης αποτελεί την κύρια αιτία ανησυχίας και της προσωρινής αναστολής των επιχειρήσεων. Η λίμνη αυτή δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση ενός παγετώνα, γεγονός που προκάλεσε την αρχική καταστροφή στην περιοχή. Η ύπαρξη αυτής της λίμνης, σε συνδυασμό με την αστάθεια που προκαλεί η κατάρρευση, δημιουργεί ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου για νέες πλημμύρες.

Οι δραματικές διαστάσεις της κατάστασης καθιστούν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εξαιρετικά δύσκολες. Η απειλή ενός νέου κύματος ολικής καταστροφής, όπως αναφέρουν οι αρχές, είναι υπαρκτή και απαιτεί άμεση προσοχή και μέτρα προστασίας, τόσο για τους διασώστες όσο και για τους κατοίκους.

Ο τραγικός απολογισμός

Η καταστροφική πλημμύρα που έπληξε το βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, έχει λάβει δραματικές διαστάσεις. Ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 472 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Παράλληλα, ο αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται σε τουλάχιστον 1.400 άτομα, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της τραγωδίας.

Μεταξύ των αγνοουμένων, περιλαμβάνονται 400 προσκυνητές και 105 Ινδοί τουρίστες, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή κατά τη διάρκεια των πλημμυρών. Η σκηνή στο συνοριακό σημείο Ρασουβαγκάντι, στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, περιγράφεται ως φρικιαστική, με τα ισχυρά ρεύματα να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε όλη την περιοχή, αφήνοντας πίσω τους ένα τοπίο καταστροφής.

Οι κάτοικοι σε εγρήγορση

Την ίδια ώρα που οι αρχές αναστέλλουν τις επιχειρήσεις και αξιολογούν την κατάσταση, οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να προετοιμαστούν για το πιθανό σενάριο μιας νέας πλημμύρας. Πολλοί σπεύδουν σε πιο ψηλά σημεία, αναζητώντας ασφάλεια και προστασία από την επερχόμενη απειλή που προκαλεί η υπερχείλιση της λίμνης.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Οι κάτοικοι βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση, προσπαθώντας να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους, καθώς η απειλή από την υπερχείλιση της λίμνης παραμένει ενεργή και αισθητή.

Με πληροφορίες από: Reader