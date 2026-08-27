Φονικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Θιβέτ: Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι

Δραματικές εικόνες καταγράφονται τις τελευταίες ώρες σε Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές. Ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν χωριά, γέφυρες και οχήματα, αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων, ενώ η κατάσταση παραμένει τραγική στις πληγείσες περιοχές.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Ο απολογισμός των θυμάτων από τις καταστροφικές πλημμύρες στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ είναι βαρύς. Αρχικά, αναφέρθηκαν τουλάχιστον 165 νεκροί, με τις αρχές του Νεπάλ να ανακοινώνουν την ανάκτηση 162 πτωμάτων, ενώ οι αρχές της Κίνας έκαναν λόγο για τρεις νεκρούς. Η αστυνομία του Νεπάλ, ωστόσο, επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι αναμένει πως ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί στους 270.

Παράλληλα, ο αριθμός των αγνοουμένων είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 700 ξένων υπηκόων, αγνοούνται σε όλη την περιοχή του Νεπάλ και του Θιβέτ της Κίνας. Στο Νεπάλ, σχεδόν 500 ξένοι συγκαταλέγονται μεταξύ των 826 αγνοουμένων, ενώ το υπουργείο Τουρισμού της χώρας ανέφερε ότι 468 τουρίστες, εκ των οποίων 393 ξένοι, συνεχίζουν να μην έχουν βρεθεί. Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν κάνει λόγο για 265 αγνοούμενους στην πλευρά του Θιβέτ.

Η αιτία πίσω από την καταστροφή

Η καταστροφική πλημμύρα προκλήθηκε από μια τεράστια κατάρρευση «τείχους» λάσπης. Σύμφωνα με τις αρχές, η κατολίσθηση οφειλόταν σε αποκόλληση παγετώνα και την πτώση του σε ποταμό των Ιμαλαΐων. Το γεγονός αυτό δημιούργησε ένα «τσουνάμι» λάσπης και νερού που παρέσυρε τα πάντα στο διάβα του.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) ανέφερε ότι η κατάρρευση του παγετώνα ήταν τόσο σφοδρή που προκάλεσε σεισμό 5,2 βαθμών και εκτεταμένες κατολισθήσεις. Αρχικά, το σεισμικό σήμα είχε καταγραφεί ως σεισμός στο Νεπάλ, αλλά αργότερα αποδόθηκε σε μια ισχυρή κατολίσθηση, μια χιονοστιβάδα πάγου και βράχων από παγετώνα, και όχι σε φυσική τεκτονική κίνηση.

Οι περιοχές που επλήγησαν

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής που υπέστησαν οι περιοχές στα σύνορα με το Θιβέτ. Δραματικά πλάνα αποτυπώνουν τον χείμαρρο να χτυπά την ορεινή περιοχή, βυθίζοντας χωριά και εξαφανίζοντας γέφυρες. Ολόκληροι οικισμοί, σπίτια, οχήματα και εκτάσεις καλύφθηκαν από τόνους νερού και λάσπης.

Στην πλευρά του Θιβέτ, η κατολίσθηση σημειώθηκε κοντά στο φυλάκιο Γκιρόνγκ, σε υψόμετρο 1.800 μέτρων. Στο Νεπάλ, η πλημμύρα σάρωσε την κοιλάδα Τρισούλι, στην περιοχή Νουακότ, βόρεια της Κατμαντού, καθώς και την κοιλάδα Μποτεκόσι, ανατολικά της πρωτεύουσας του Νεπάλ. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε ένα επιβλητικό πολυώροφο κτίριο και πολλούς ανθρώπους να προσπαθούν να διαφύγουν, πριν καταπιούν από τον πελώριο ορμητικό χείμαρρο.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης και η διεθνής βοήθεια

Σωστικά συνεργεία πολλαπλασιάζουν τις προσπάθειές τους για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και τη διάσωση επιζώντων. Κινέζοι διασώστες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στην κεντρική ζώνη καταστροφής κατά μήκος των συνόρων Κίνας-Νεπάλ, όπου οι ομάδες αντιμετωπίζουν μεγάλα οδοφράγματα από λάσπη και συντρίμμια. Στο Νεπάλ, ελικόπτερα διάσωσης δυσκολεύονται να προσγειωθούν στις πληγείσες περιοχές λόγω της υψηλής στάθμης των πλημμυρών.

Παρά τις δυσκολίες, ελικόπτερα του Νεπαλέζικου Στρατού κατάφεραν να μεταφέρουν αεροπορικώς 152 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 20 ξένων υπηκόων, από τις περιοχές Timure και Mailung στην Rasuwa, μεταξύ του πρωινού και των 12:00 μ.μ. της 11ης Bhadra. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία είναι μεταξύ εκείνων που έχουν ανακοινώσει σχέδια για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διεθνή υποστήριξη στην αντιμετώπιση της καταστροφής.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr