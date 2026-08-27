Ο πρωθυπουργός στην παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης: Κάθε έργο σφραγίδα αξιοπιστίας

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρευρέθηκε στην τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον σταθμό «Μίκρα», με κεντρικό μήνυμα «Η πόλη κινείται η Καλαμαριά αλλάζει». Κατά την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του έργου, τονίζοντας ότι «κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας».

Η αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

«Η Θεσσαλονίκη μπορεί να καμαρώνει ένα Μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη», επισήμανε ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτή την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το πιο σημαντικό είναι ότι «οι ίδιοι οι πολίτες αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη τους». Ο «καινούργιος συγκοινωνιακός χάρτης» έχει βελτιώσει την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών, καθώς περιλαμβάνει όχι μόνο την κατασκευή και την επέκταση του Μετρό, αλλά και την προσθήκη πολλών καινούργιων ηλεκτρικών λεωφορείων, συνθέτοντας πια ένα διαφορετικό τοπίο στις μετακινήσεις.

Το τέλος μιας μακράς αναμονής

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι για την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό, όπως αυτή είχε αρχικά σχεδιαστεί, χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, το Μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία και την αναποτελεσματικότητα, αποτελώντας «το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη», με αποκορύφωμα, όπως ανέφερε, «κάποια εγκαίνια παρωδία».

«Αυτά όμως, ευτυχώς, ανήκουν στο παρελθόν», δήλωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι πλέον «η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα Μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμοφα στην Ευρώπη».

Χαρακτηριστικά και προσβασιμότητα του νέου μετρό

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης είναι πλέον πλήρως αυτοματοποιημένο, εξασφαλίζοντας τακτικά δρομολόγια και την παρουσία προσωπικού ασφαλείας. Έχει προβλεφθεί πλήρης πρόσβαση για όλους τους πολίτες, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους συμπολίτες με αναπηρία.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το Μετρό διαθέτει «ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια», με ακόμα χαμηλότερο κόστος για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Συγκεκριμένα, οι μαθητές, οι φοιτητές, οι πολύτεκνοι και οι πολίτες άνω των 65 ετών επωφελούνται από μειωμένες τιμές. Με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση δικαιώνει, όπως ανέφερε, «το δύσκολο στοίχημα» που έβαλε από την αρχή, δηλώνοντας με αυτοπεποίθηση «το είπαμε και το κάναμε».

Η αξιοπιστία ως κυβερνητική αρχή

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση του ότι «κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας». Σημείωσε ότι «σε ένα περιβάλλον, γενικότερα, μειωμένης εμπιστοσύνης όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν τίποτα, οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων».

Παρόλο που η κατασκευή και η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης μπορεί να θεωρούνταν «αυτονόητο κεκτημένο», ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «όλα αυτά δεν ήταν, όμως, δεδομένα». Πρόσθεσε ότι «αξίζει να θυμόμαστε ότι για να τις πετύχουμε, κάποιοι δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας, αναλαμβάνοντας το ανάλογο κόστος». Η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του Μετρό, με τις δύο πλέον διακλαδώσεις, αποτελεί «απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά, υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις».

Με πληροφορίες από: News.gr