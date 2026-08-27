Πρώτη διεθνής συναλλαγή με κάρτα Visa στη Συρία από τον πρόεδρο Αχμέντ αλ Σάρα

Μια κίνηση που σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα περνούσε απαρατήρητη, απέκτησε ιδιαίτερο συμβολισμό στη Δαμασκό, καθώς ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα, πραγματοποίησε την πρώτη διεθνή συναλλαγή με κάρτα Visa στη χώρα. Η ενέργεια αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Συρία επιχειρεί να επανασυνδεθεί με το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, έπειτα από χρόνια κυρώσεων και οικονομικής απομόνωσης. Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα βήμα στις προσπάθειες της χώρας να επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομική κοινότητα.

Η ιστορική συναλλαγή στην Παλιά Δαμασκό

Η συγκεκριμένη συναλλαγή πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026, σε ένα εστιατόριο που βρίσκεται στην περιοχή της Παλιάς Δαμασκού. Ο πρόεδρος Αχμέντ αλ Σάρα χρησιμοποίησε την κάρτα Visa για να πληρώσει τον καφέ του, μπροστά στις κάμερες και παρουσία σημαντικών αξιωματούχων. Η επιλογή της τοποθεσίας, σε ένα ιστορικό σημείο της πρωτεύουσας, ενισχύει τον συμβολικό χαρακτήρα της πράξης.

Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία Visa, η συγκεκριμένη πληρωμή αποτέλεσε την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή διεθνούς συναλλαγής με κάρτα του δικτύου της που πραγματοποιήθηκε στη Συρία. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει τη σημασία της στιγμής όχι μόνο για τη Συρία, αλλά και για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα που σταδιακά επεκτείνει την παρουσία του στη χώρα.

Οι προσπάθειες για οικονομική επανένταξη

Η ενέργεια του προέδρου Αλ Σάρα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Συρίας για να ξεπεράσει την οικονομική απομόνωση που βίωσε για πολλά χρόνια. Η χώρα έχει υποστεί σημαντικές κυρώσεις, οι οποίες περιόρισαν την πρόσβασή της σε διεθνείς τραπεγικές υπηρεσίες και το παγκόσμιο εμπόριο. Η επανασύνδεση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική της ανάκαμψη.

Η δυνατότητα χρήσης διεθνών καρτών πληρωμών, όπως η Visa, μπορεί να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές, τον τουρισμό και τις επενδύσεις, ανοίγοντας νέους δρόμους για την οικονομία της Συρίας. Αυτό το βήμα θεωρείται κρίσιμο για την ομαλοποίηση των σχέσεων της χώρας με τη διεθνή κοινότητα στον οικονομικό τομέα.

Η δήλωση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας

Τη στιγμή της ιστορικής συναλλαγής κατέγραψε και δημοσιοποίησε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας, Μοχάμεντ Σαφουάτ Ρασλάν. Σε βίντεο που αναρτήθηκε, ο πρόεδρος Αχμέντ αλ Σάρα εμφανίζεται να ολοκληρώνει την πληρωμή του καφέ του με την κάρτα Visa, παρουσία του Ρασλάν, ο οποίος παρακολουθούσε τη διαδικασία.

Ο Μοχάμεντ Σαφουάτ Ρασλάν χαρακτήρισε τη στιγμή αυτή ως «μια νέα αρχή» για τη Συρία. Στη δήλωσή του, συνέδεσε άμεσα το γεγονός με τις ευρύτερες προσπάθειες της χώρας για επανένταξη στο διεθνές οικονομικό σύστημα, εκφράζοντας την ελπίδα και την ευθύνη που συνοδεύουν αυτή την εξέλιξη. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της κίνησης.

Ο συμβολισμός πέρα από την απλή πληρωμή

Η πληρωμή με κάρτα Visa από τον πρόεδρο της Συρίας δεν ήταν μια απλή καθημερινή πράξη, αλλά μια κίνηση με βαθύ συμβολισμό. Αντιπροσωπεύει την πρόθεση της Συρίας να αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής απομόνωσης και να αγκαλιάσει τις σύγχρονες χρηματοπιστωτικές πρακτικές που κυριαρχούν παγκοσμίως. Η παρουσία διεθνών δικτύων πληρωμών είναι ένα δείγμα εμπιστοσύνης και σύνδεσης με την παγκόσμια αγορά.

Η κίνηση αυτή, αν και φαινομενικά μικρή, μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την ευρύτερη υιοθέτηση ηλεκτρονικών πληρωμών στη Συρία και την ενσωμάτωση της οικονομίας της σε διεθνή πρότυπα. Η επανένταξη στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα θεωρείται απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ανάπτυξη της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit