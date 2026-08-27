Η Λίβερπουλ μια ανάσα από την απόκτηση του Μπαρκολά

Η Λίβερπουλ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής, καθώς είναι πλέον πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά από την Παρί Σεν Ζερμέν. Οι δύο σύλλογοι έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τον Γάλλο εξτρέμ, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι απομένουν μόνο τα τυπικά για την οριστικοποίηση της μετακίνησης. Η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Σαββατοκύριακου, σηματοδοτώντας μια ηχηρή προσθήκη στο ρόστερ των «reds».

Η συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν

Οι συζητήσεις μεταξύ της Λίβερπουλ και της Παρί Σεν Ζερμέν έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο, με αποτέλεσμα να έχει επιτευχθεί προφορική συμφωνία για την υπογραφή του Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Οι «reds» έχουν καταλήξει σε αυτή τη συμφωνία για τον Γάλλο εξτρέμ, ο οποίος θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και αποτελούσε κορυφαίο μεταγραφικό στόχο για τον αγγλικό σύλλογο.

Σύμφωνα με τα σημερινά δημοσιεύματα, οι δύο σύλλογοι έχουν ήδη συμφωνήσει στους όρους της μεταγραφής. Η ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του επόμενου 24ώρου, ανοίγοντας τον δρόμο για την οριστική ολοκλήρωση της μετακίνησης του παίκτη στην αγγλική ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι η επίσημη ανακοίνωση και η επισημοποίηση της μεταγραφής αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Το κόστος της μεταγραφής

Για την απόκτηση του Γάλλου εξτρέμ, η Λίβερπουλ έχει προχωρήσει σε μια σημαντική οικονομική επένδυση, η οποία υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει στον παίκτη. Οι «Scousers» έχουν βγάλει από τα ταμεία τους ένα ποσό που αγγίζει τα 140 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες του Μπαρκολά.

Το αρχικό ποσό της μεταγραφής, όπως αναφέρεται, ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια λίρες, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και επιπλέον μπόνους. Αυτά τα μπόνους μπορούν να ανεβάσουν το συνολικό πακέτο της μεταγραφής έως και τα 140 εκατομμύρια ευρώ για την Παρί Σεν Ζερμέν, καθιστώντας την μία από τις πιο ακριβές κινήσεις της φετινής μεταγραφικής περιόδου στην Premier League.

Ο αντικαταστάτης του Σαλάχ

Οι άνθρωποι της Λίβερπουλ παρακολουθούσαν τον νεαρό επιθετικό για αρκετό καιρό, βλέποντας στο πρόσωπό του τον ιδανικό αντικαταστάτη για τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος επιθετικός είχε αποχωρήσει από την ομάδα το περασμένο καλοκαίρι, ως ελεύθερος, αφήνοντας ένα κενό στην επιθετική γραμμή των «reds».

Μετά την αποχώρηση του Σαλάχ, ο οποίος μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Τραμπζονσπόρ, η Λίβερπουλ αναζητούσε έναν παίκτη με ανάλογα χαρακτηριστικά και προοπτικές, ικανό να προσφέρει λύσεις στην επίθεση. Ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά, ως κορυφαίος στόχος των «reds», θεωρείται πλέον ότι θα καλύψει αυτό το κενό και θα ενισχύσει σημαντικά το επιθετικό δυναμικό της ομάδας.

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής

Όπως όλα δείχνουν, η μεταγραφή του Μπράντλεϊ Μπαρκολά στη Λίβερπουλ είναι πλέον θέμα ωρών, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται σύντομα. Η προφορική συμφωνία έχει επιτευχθεί και η ανταλλαγή των εγγράφων βρίσκεται σε εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας ότι η Λίβερπουλ πέτυχε τον βασικό της μεταγραφικό στόχο.

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής προβλέπεται να λάβει χώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, επιβεβαιώνοντας έτσι την επιτυχία της Λίβερπουλ στην απόκτηση του Γάλλου εξτρέμ. Ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά θα αποτελέσει την επόμενη ηχηρή προσθήκη για τους «reds», ενισχύοντας σημαντικά το επιθετικό τους δυναμικό και προσφέροντας νέες επιλογές στον προπονητή της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta