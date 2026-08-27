Φονικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Κίνα: Εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι μετά από κατάρρευση παγετώνα

Μια καταστροφή βιβλικών διαστάσεων έχει πλήξει τα ορεινά σύνορα μεταξύ Νεπάλ και Κίνας, όπου η ξαφνική κατάρρευση ενός παγετώνα προκάλεσε φονικές πλημμύρες. Τόνοι λάσπης σάρωσαν ολόκληρα χωριά, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 273 νεκρούς και περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται και ξένοι υπήκοοι, τουρίστες και προσκυνητές.

Η έκταση της τραγωδίας στα Ιμαλάια

Η καταστροφή που εκτυλίχθηκε στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας έχει ισοπεδώσει εκτεταμένες περιοχές, με τις φονικές πλημμύρες να προκαλούνται από την κατάρρευση ενός παγετώνα. Ο χείμαρρος λάσπης που ακολούθησε παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του, αφήνοντας πίσω του ένα τοπίο ολοκληρωτικής καταστροφής. Εκτός από τους νεκρούς και τους αγνοούμενους, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους στην ευρύτερη περιοχή των Ιμαλαΐων, προσπαθώντας να βρουν καταφύγιο.

Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων, σε συνεργασία με ανθρωπιστικές οργανώσεις, καταβάλλουν προσπάθειες για να αξιολογήσουν το πλήρες μέγεθος της τραγωδίας. Η συγκέντρωση ενός ακριβούς αριθμού των αγνοουμένων αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες αυτή τη στιγμή, καθώς η αγωνία για την τύχη τους παραμένει έντονη.

Οι επίσημοι απολογισμοί σε Νεπάλ και Θιβέτ

Οι επίσημοι απολογισμοί από τις πληγείσες περιοχές δείχνουν το μέγεθος του ανθρώπινου δράματος. Ειδικότερα, στο Νεπάλ, οι αρχές έχουν αναφέρει τουλάχιστον 270 νεκρούς. Ο αριθμός των αγνοουμένων στη χώρα ανέρχεται στους 826, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία για την τύχη τους.

Στη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί είναι τρεις. Ωστόσο, ο αριθμός των αγνοουμένων είναι σημαντικός, φτάνοντας τους 558. Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται αδιάκοπα, σε ένα περιβάλλον που καθιστά τις επιχειρήσεις διάσωσης ιδιαίτερα δύσκολες.

Αγωνία για τους αγνοούμενους ξένους υπηκόους

Μεταξύ των 1.300 και πλέον αγνοουμένων, περιλαμβάνονται και πολλοί ξένοι υπήκοοι, τουρίστες και προσκυνητές, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή των Ιμαλαΐων. Η παρουσία τους προσθέτει μια διεθνή διάσταση στην τραγωδία, καθώς οικογένειες από διάφορες χώρες αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους.

Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή του ποταμού Bhote Koshi, στην επαρχία Rasuwa του Νεπάλ, τουλάχιστον 105 Ινδοί και 37 μη μόνιμοι κάτοικοι Ινδοί (NRIs) συγκαταλέγονται μεταξύ 384 ατόμων που αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή την Τετάρτη. Η αγωνία για την τύχη τους είναι μεγάλη, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής και δραματικές διασώσεις

Βίντεο που έχουν καταγραφεί από την τραγωδία αποτυπώνουν τη φρίκη των στιγμών, δείχνοντας τα ορμητικά νερά να παρασύρουν ανθρώπους που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από την οργή της φύσης. Κτίρια και γέφυρες ισοπεδώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, αλλάζοντας δραματικά το τοπίο.

Εικόνες από drone στο Νεπάλ αποτυπώνουν το μέγεθος της ολοκληρωτικής καταστροφής, προσφέροντας μια συγκλονιστική άποψη από ψηλά. Στην πλημμυροπαθή περιοχή Nuwakot του Νεπάλ, έχουν έρθει στο φως τρομακτικά βίντεο που δείχνουν πολλά σπίτια να παρασύρονται από την ορμή των νερών, οικογένειες να χωρίζονται και πολλούς ανθρώπους να παραμένουν αγνοούμενοι. Οι συνθήκες στην περιοχή παραμένουν εξαιρετικά σοβαρές, με τις δραματικές διασώσεις να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο.

Με πληροφορίες από: Enikos