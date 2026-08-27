Πάτρα: Συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία μαθήτριας για σχέση από τα 14 της

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στην Πάτρα ένας 49χρονος καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία 18χρονης σήμερα φοιτήτριας. Η κοπέλα φέρεται να είχε σχέση με τον καθηγητή της από την ηλικία των 14 έως και των 17 ετών, σύμφωνα με την καταγγελία της στις αρχές.

Η καταγγελία της φοιτήτριας

Η 18χρονη φοιτήτρια ανέφερε στις αστυνομικές αρχές ότι ο 49χρονος δεν ήταν μόνο καθηγητής της στο σχολείο, αλλά της έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι της. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, από τα 14 έως τα 17 της χρόνια, φέρεται να διατηρούσε σχέση μαζί του.

Επιπλέον, η 18χρονη κατήγγειλε ότι, όταν ήταν ανήλικη, ο καθηγητής την είχε παροτρύνει να του στείλει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο της.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Οι αστυνομικοί, μετά την καταγγελία, εντόπισαν το συγκεκριμένο υλικό στο κινητό τηλέφωνο του 49χρονου καθηγητή. Αυτό το εύρημα οδήγησε στο να αντιμετωπίζει και κατηγορία που αφορά υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου.

Ο καθηγητής συνελήφθη και κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο της Πάτρας. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα στις 12:00 το μεσημέρι, προκειμένου να του απαγγελθούν οι προβλεπόμενες κατηγορίες.

Η θέση του καθηγητή και η πορεία της υπόθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, ο 49χρονος δεν αρνήθηκε ότι είχε σχέση με την κοπέλα. Ωστόσο, υποστήριξε ότι ήταν ερωτευμένος μαζί της και ότι για τον λόγο αυτό προχώρησε στη σχέση.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα διερευνήσει τις καταγγελίες και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να εξελίχθηκε η σχέση.

Με πληροφορίες από: notospress.gr