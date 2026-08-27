Ο Ροναλντίνιο στη Θεσσαλονίκη για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, απουσιάζει ο Έρος Ραμαζότι

Μια μεγάλη συναυλία στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στις 12 Σεπτεμβρίου, ετοιμάζει ο Αντώνης Ρέμος για να γιορτάσει τα 30 του χρόνια στο τραγούδι. Η εκδήλωση αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου από όλη την Ελλάδα, αλλά και από τα Βαλκάνια, όπου ο τραγουδιστής διαθέτει πολλούς θαυμαστές. Ανάμεσα στους καλεσμένους, ξεχωρίζει η παρουσία του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, Ροναλντίνιο, ενώ ο Έρος Ραμαζότι, παρά τις αρχικές ανακοινώσεις, δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί.

Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι

Ο Αντώνης Ρέμος συμπληρώνει τρεις δεκαετίες στον χώρο της μουσικής και επιλέγει τη Θεσσαλονίκη για να το γιορτάσει με μια μεγαλειώδη συναυλία. Η εκδήλωση, η οποία θα λάβει χώρα στην παραλία της πόλης στις 12 Σεπτεμβρίου, θα είναι ανοιχτή σε όλους τους θαυμαστές του.

Η διοργάνωση προβλέπεται να συγκεντρώσει ένα μεγάλο πλήθος, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από τις γύρω βαλκανικές χώρες, όπου ο Έλληνας τραγουδιστής χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης. Είχε γίνει γνωστό ότι στη σκηνή θα ανέβαιναν πολλοί καλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένων διεθνών καλλιτεχνών, για να μοιραστούν αυτή τη σημαντική στιγμή με τον Αντώνη Ρέμο.

Η παρουσία του Ροναλντίνιο

Ο Ροναλντίνιο, ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, ετοιμάζεται να ταξιδέψει ξανά στην Ελλάδα, αυτή τη φορά με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος της επίσκεψής του είναι η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στις 12 Σεπτεμβρίου, στην οποία αναμένεται να δώσει το «παρών».

Η αγάπη του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ για την ελληνική μουσική και ειδικότερα για τον Αντώνη Ρέμο δεν είναι κάτι καινούργιο. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί να ακούσει τις μεγάλες επιτυχίες του Έλληνα τραγουδιστή, καθώς έχει παρακολουθήσει αρκετές φορές τις εμφανίσεις του σε νυχτερινά κέντρα. Οι δύο άνδρες έχουν μοιραστεί κατά καιρούς στιγμές και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Αντώνη Ρέμο να έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον άλλοτε σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα.

Η αναμενόμενη συμμετοχή του Έρος Ραμαζότι

Ανάμεσα στα ονόματα των διεθνών καλεσμένων που είχαν κυκλοφορήσει για τη συναυλία των 30 χρόνων του Αντώνη Ρέμου, ξεχώριζε αυτό του Έρος Ραμαζότι. Ο Ιταλός καλλιτέχνης διατηρεί στενή προσωπική σχέση με τον Αντώνη Ρέμο και έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν σε σημαντικές μουσικές εκδηλώσεις.

Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2017 στη Μύκονο, σε μια συναυλία στο Nammos που έμεινε στην ιστορία ως παράδειγμα χλιδής. Ακολούθησε μια δεύτερη συνεργασία τον Σεπτέμβριο του 2022 στο Ηρώδειο, όπου η ζήτηση για εισιτήρια ήταν τόσο μεγάλη που προκάλεσε πραγματική «μάχη» μεταξύ των θαυμαστών.

Ο λόγος της απουσίας του Ιταλού σταρ

Παρά την αναμενόμενη συμμετοχή του, ο Έρος Ραμαζότι δεν θα μπορέσει τελικά να παραβρεθεί στη συναυλία της Θεσσαλονίκης. Ο Ιταλός καλλιτέχνης αναγκάστηκε να αναβάλει τη μεγάλη περιοδεία του στην αμερικανική ήπειρο, με τίτλο «Una Storia Importante», λόγω μιας λεπτής χειρουργικής επέμβασης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έρος Ραμαζότι υποβλήθηκε σε δεύτερη επέμβαση στις φωνητικές χορδές – η πρώτη είχε γίνει το 2019 – γεγονός που τον κρατά μακριά από την ενεργό δράση για ένα διάστημα. Η διοργανώτρια εταιρία διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και ότι η περιοδεία του θα πραγματοποιηθεί το 2027, ώστε ο τραγουδιστής να ακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα αποκατάστασης που έχουν συστήσει οι γιατροί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Ieidiseis