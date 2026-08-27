Φονική πλημμύρα στο Νεπάλ μετά από κατάρρευση παγετώνα: 270 νεκροί και 1.300 αγνοούμενοι

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίσσεται στα βόρεια σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, καθώς μια φονική πλημμύρα, που προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός τεράστιου παγετώνα, έχει αφήσει πίσω της εκτεταμένη καταστροφή. Οι αρχές έχουν ήδη ανασύρει 270 νεκρούς, ενώ η αγωνία κορυφώνεται για περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο και τη λάσπη, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες.

Η καταστροφή και ο απολογισμός

Η κατάρρευση του παγετώνα οδήγησε σε μια βιβλική πλημμύρα, η οποία έπληξε σφοδρά την περιοχή. Ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 270 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται στους 1.300. Η κατάσταση αυτή έχει φέρει σε απόγνωση τα σωστικά συνεργεία, τα οποία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Η καταστροφή έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές, με τα ορμητικά νερά να παρασύρουν στο πέρασμά τους ολόκληρα χωριά, γέφυρες και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Ο στρατός έχει αναπτυχθεί στην περιοχή για να συνδράμει στις προσπάθειες, καθώς το μέγεθος της τραγωδίας είναι τεράστιο.

Η αιτία: Κατάρρευση παγετώνα και σεισμική δόνηση

Η καταστροφή πυροδοτήθηκε από την αποκόλληση του κατώτερου τμήματος ενός παγετώνα, το οποίο βρισκόταν σε υψόμετρο 5.200 μέτρων. Το τεράστιο αυτό κομμάτι πάγου κατέπεσε στον πυθμένα της κοιλάδας, 1.200 μέτρα χαμηλότερα, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), η αποκόλληση ήταν τόσο σφοδρή που προκάλεσε σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την πτώση του παγετώνα, οδήγησε σε εκτεταμένες κατολισθήσεις, οι οποίες επιδείνωσαν την κατάσταση και συνέβαλαν στην καταστροφική πλημμύρα.

Ειδικοί επιστήμονες, αναλύοντας δορυφορικές εικόνες από την Planet Labs, ρίχνουν φως στα αίτια της καταστροφής, επιβεβαιώνοντας την πτώση του παγετώνα ως την αρχική αιτία της φονικής πλημμύρας και των συνεπαγόμενων φαινομένων.

Οι περιοχές που επλήγησαν σφοδρότερα

Τα ορμητικά νερά σάρωσαν την κοιλάδα του ποταμού Τρισούλι, στην περιοχή Νουακότ, καθώς και την κοιλάδα του Μποτεκόσι. Η ταχύτητα και η ορμή των υδάτων ήταν τέτοια που προκάλεσαν ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές και οικισμούς.

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην περιοχή Γκαλτσχί, όπου η στάθμη του ποταμού αυξήθηκε κατά εννέα μέτρα μέσα σε μόλις 30 λεπτά. Αυτή η ραγδαία άνοδος των υδάτων παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά της, αφήνοντας πίσω της ένα τοπίο ερήμωσης.

Η αγωνία για τους αγνοούμενους

Η κατάσταση των αγνοουμένων αποτελεί το κυρίαρχο μέλημα των αρχών. Βάσει των επίσημων στοιχείων της αρχής διαχείρισης κρίσεων και του οργανισμού τουρισμού του Νεπάλ, ο συνολικός αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται σε 1.300 άτομα. Μεταξύ αυτών, περίπου 100 Κινέζοι αναζητούνται στη νεπαλική πλευρά, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Οι κινεζικές αρχές αναφέρουν επιπλέον 558 αγνοούμενους, συμπεριλαμβανομένων 260 ξένων υπηκόων, μετά από χείμαρρους λάσπης που έπληξαν το λιμάνι Γκιρόνγκ. Η διασπορά των αγνοουμένων σε διαφορετικές περιοχές και η δυσκολία πρόσβασης καθιστούν το έργο των σωστικών συνεργείων εξαιρετικά δύσκολο.

Η μάχη των σωστικών συνεργείων

Τα σωστικά συνεργεία, αποτελούμενα από ομάδες διάσωσης και στρατιωτικές δυνάμεις, δίνουν μια τιτάνια μάχη ενάντια στον χρόνο και τις αντίξοες συνθήκες. Η περιοχή είναι γεμάτη λάσπη και συντρίμμια, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση και την αναζήτηση επιζώντων.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των 1.300 αγνοουμένων, με την ελπίδα να βρεθούν ζωντανοί. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς οι ημέρες περνούν και οι πιθανότητες εντοπισμού μειώνονται, ωστόσο οι επιχειρήσεις συνεχίζονται αδιάκοπα.

Με πληροφορίες από: Reader