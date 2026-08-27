Ρωσία: Σκληρή προειδοποίηση στη Βρετανία για πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους

Η κρίση μεταξύ Μόσχας και Λονδίνου κλιμακώνεται, καθώς η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, απηύθυνε σκληρή προειδοποίηση προς τη Βρετανία. Η προειδοποίηση αυτή έρχεται με φόντο τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, στις οποίες, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χρησιμοποιούνται βρετανικά όπλα.

Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους, τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας, ως αντίποινα για τις εν λόγω επιθέσεις. Η ρωσική διπλωματία κάλεσε το Λονδίνο, όπως είχε κάνει νωρίτερα και με το Παρίσι, να αναθεωρήσει τη στάση του, υπογραμμίζοντας ότι η παροχή ευαίσθητης πυραυλικής τεχνολογίας και πληροφοριών στην Ουκρανία αποτελεί επικίνδυνη κλιμάκωση.

Η προειδοποίηση της Μόσχας και η «φωτιά»

Η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας χρησιμοποίησε τη χαρακτηριστική φράση «Παίζετε με τη φωτιά», απευθυνόμενη στη Βρετανία. Η Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε τη στάση του Λονδίνου ως εχθρική, προειδοποιώντας ότι αυτή η συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει τη σύγκρουση σε ένα νέο, πιο επικίνδυνο επίπεδο.

Η ρωσική πλευρά τονίζει ότι η παροχή προηγμένων οπλικών συστημάτων και τεχνογνωσίας στην Ουκρανία, τα οποία χρησιμοποιούνται για πλήγματα εντός του ρωσικού εδάφους, συνιστά άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση και δικαιολογεί αντίμετρα. Η απειλή για πλήγματα σε βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους αποτελεί σαφή ένδειξη της αυξανόμενης έντασης στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Η βρετανική κίνηση για πυραυλική τεχνολογία

Η σκληρή προειδοποίηση από τη Μόσχα έρχεται λίγες ημέρες μετά από μία σημαντική ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης. Το Λονδίνο είχε δηλώσει ότι θα επιτρέψει στην Ουκρανία πρόσβαση σε διαβαθμισμένη πυραυλική τεχνολογία.

Ο στόχος αυτής της απόφασης είναι η ανάπτυξη και παραγωγή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία. Αυτοί οι πύραυλοι, σύμφωνα με τις βρετανικές ανακοινώσεις, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον στόχων που βρίσκονται βαθιά στο ρωσικό έδαφος, γεγονός που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Ρωσίας.

Περιστατικό στην Αγία Πετρούπολη

Την ίδια ώρα που εκτυλίσσονται οι διπλωματικές αυτές εξελίξεις, πληροφορίες που μεταδόθηκαν νωρίτερα κάνουν λόγο για ένα περιστατικό στην Αγία Πετρούπολη. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ένα αυτοκίνητο εξερράγη στην πόλη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό αυτό, ούτε τα αίτια της έκρηξης, ούτε τυχόν επιπτώσεις ή θύματα.

Η φερόμενη επίσκεψη του επικεφαλής της CIA

Παράλληλα με τις παραπάνω εξελίξεις, στο επίκεντρο βρίσκεται και η φερόμενη επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Σύμφωνα με αναφορές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, ο επικεφαλής της CIA φέρεται να προειδοποίησε τη ρωσική πλευρά.

Η προειδοποίηση, όπως μεταδίδεται, αφορούσε την αποφυγή επίθεσης εναντίον χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η πληροφορία αυτή έχει διαψευστεί από το Κρεμλίνο, το οποίο έκανε λόγο για «ιστορίες τρόμου» που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, αμφισβητώντας την εγκυρότητα των αναφορών για την επίσκεψη και το περιεχόμενό της.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader