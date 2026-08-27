Τραγωδία στην Ιταλία: Δύο νεκροί από πρόσκρουση υπερελαφρού αεροσκάφους σε καλώδια τελεφερίκ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες, 26 Αυγούστου, στην Ιταλία, σε μια ανείπωτη αεροπορική τραγωδία. Ένα διθέσιο υπερελαφρύ αεροσκάφος, τύπου αυτόγυρου, προσέκρουσε σε εναέρια καλώδια τελεφερίκ κοντά στα σύνορα της περιοχής Ossola με την Ελβετία. Το αεροσκάφος τυλίχθηκε άμεσα στις φλόγες και συνετρίβη στο έδαφος, δίπλα στη δεξαμενή του τεχνητού φράγματος Campliccioli, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1.400 μέτρων. Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών.

Το δυστύχημα και τα θύματα

Η φονική πρόσκρουση συνέβη όταν το υπερελαφρύ αεροσκάφος, ένα γυροπλάνο, χτύπησε τα καλώδια του τελεφερίκ της εταιρείας Enel, τα οποία οδηγούν προς την περιοχή Camposecco. Τα συγκεκριμένα καλώδια εκτείνονται σε ύψος που ξεπερνά τα 100 μέτρα. Αμέσως μετά την επαφή με τα καλώδια, το αεροσκάφος αναφλέγη και κατέπεσε με σφοδρότητα στο έδαφος, ακριβώς δίπλα στην τεχνητή δεξαμενή του φράγματος.

Από την τραγωδία αυτή, έχασαν ακαριαία τη ζωή τους ο 62χρονος πιλότος και μηχανικός, Alessandro Angelo Muscinelli, ο οποίος ήταν κάτοικος της περιοχής Premeno. Μαζί του βρισκόταν και η 63χρονη συνεπιβάτης, Antonella Pagliarani, κάτοικος της πόλης του Μιλάνου.

Μαρτυρίες που συγκλονίζουν

Ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες του τραγικού δυστυχήματος ήταν ο αδελφός του πιλότου, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και ο σύντροφος της 63χρονης συνεπιβάτιδας. Ο ίδιος βρισκόταν ήδη στην περιοχή του φράγματος Campliccioli και παρακολούθησε έντρομος την πτώση του αεροσκάφους στο παρακείμενο λιβάδι, βιώνοντας τη δραματική αυτή στιγμή.

Τη δραματική αλληλουχία των γεγονότων επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος της Antrona Schieranco, Franco Borsotti. Ο δήμαρχος έγινε μάρτυρας του περιστατικού από το μπαλκόνι του σπιτιού του και περιέγραψε τη σκηνή με τα εξής λόγια: «Το αεροσκάφος πετούσε κανονικά όταν ξαφνικά είδα μια πύρινη σφαίρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αναφλέγη τη στιγμή που άγγιξε τα καλώδια του τελεφερίκ».

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών

Οι αρμόδιες αρχές της περιοχής Verbano-Cusio-Ossola έχουν ήδη ξεκινήσει μια ενδελεχή προανάκριση με στόχο την πλήρη ανασύνθεση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα που έχουν συγκεντρωθεί, επιβεβαιώθηκε ότι το αυτόγυρο δεν είχε απογειωθεί από το γειτονικό αεροδρόμιο της Masera, όπως αρχικά θα μπορούσε να υποτεθεί.

Η ακριβής βάση αναχώρησης του αεροσκάφους παραμένει άγνωστη προς το παρόν, και αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για να διαπιστώσουν όλα τα δεδομένα και να ρίξουν φως στα αίτια που οδήγησαν στην πρόσκρουση.

Στην περιοχή του φυσικού πάρκου

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα εντός των ορίων του Φυσικού Πάρκου της Άνω Κοιλάδας Antrona, μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Όπως επισήμανε ο δήμαρχος της Antrona Schieranco, Franco Borsotti, δεν φαίνεται να είχε υποβληθεί καμία σχετική αίτηση για άδεια υπερπτήσης στην περιοχή, γεγονός που εγείρει ερωτήματα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση του τελεφερίκ, στην οποία προσέκρουσε το υπερελαφρύ αεροσκάφος, βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο εδώ και περίπου 60 χρόνια. Επιπλέον, η τοποθεσία της είναι πλήρως χαρτογραφημένη, κάτι που καθιστά την πρόσκρουση αντικείμενο περαιτέρω και λεπτομερούς διερεύνησης από τις αρχές.

Άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων

Αμέσως μετά τη συντριβή, οι δυνάμες διάσωσης κινητοποιήθηκαν ταχύτατα. Στο σημείο έσπευσαν αεροπορικά συνεργεία διάσωσης, καθώς και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας. Η άμεση αυτή κινητοποίηση είχε ως στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης, την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας κρινόταν απαραίτητη και τη συλλογή όλων των κρίσιμων στοιχείων που θα συμβάλουν στην προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από: Reader