Καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ: Το σπάσιμο παγετώνα πιθανή αιτία της τραγωδίας

Το Νεπάλ βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις πλέον καταστροφικές πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών, που πλήττει την περιοχή στα σύνορα με το Θιβέτ. Η τραγωδία έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον 165 νεκρούς, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων ξεπερνά τους 1.000 ανθρώπους. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια της καταστροφής, με το πιθανότερο σενάριο να υποδεικνύει την αποκόλληση ενός κομματιού παγετώνα.

Η έκταση της τραγωδίας και ο απολογισμός

Η χώρα βιώνει μία απίστευτη τραγωδία, καθώς η πλημμύρα που έπληξε την περιοχή χαρακτηρίζεται ως η πλέον καταστροφική των τελευταίων δεκαετιών. Οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σοβαρές στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, όπου η καταστροφή έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις.

Μέχρι στιγμής, 165 άνθρωποι έχουν δηλωθεί νεκροί, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της απώλειας ανθρώπινων ζωών. Παράλληλα, η αγωνία παραμένει μεγάλη για πάνω από 1.000 άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις προσπάθειες εντοπισμού τους να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το πιθανό σενάριο της καταστροφής

Οι έρεβνες για τα αίτια αυτής της πρωτοφανούς τραγωδίας συνεχίζονται εντατικά. Ως πιθανότερο σενάριο για την πρόκληση της καταστροφής εξετάζεται το σπάσιμο ενός κομματιού παγετώνα, το οποίο συνέβη στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν την αποκόλληση αυτού του τμήματος του παγετώνα. Το συμβάν έλαβε χώρα σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων, από όπου το κομμάτι του πάγου άρχισε την κατρακύλα του.

Η αλληλουχία των γεγονότων

Το αποκολλημένο κομμάτι του παγετώνα, κατά την πτώση του, διένυσε απόσταση περίπου 1.200 μέτρων προς την κοιλάδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της καθόδου, παρέσυρε μαζί του τεράστιες ποσότητες πάγου, βράχων και λάσπης, δημιουργώντας μια ογκώδη μάζα υλικών.

Αυτά τα υλικά μπλόκαραν προσωρινά τη ροή του ποταμού Λέντε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα φυσικό φράγμα. Η προσωρινή αυτή ανάσχεση του ποταμού οδήγησε σε συσσώρευση υδάτων, η οποία τελικά δεν άντεξε την πίεση.

Όταν το φυσικό φράγμα κατέρρευσε, απελευθερώθηκε ένα τεράστιο κύμα νερού και συντριμμιών. Αυτή η ορμητική ροή κατευθύνθηκε προς τα κατάντη, προκαλώντας τις εκτεταμένες πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή της λεκάνης του ποταμού Κόσι στο Νεπάλ. Δεν αναφέρθηκε έντονη βροχόπτωση ή ξαφνική νεροποντή ως αιτία, αλλά μια ξαφνική ροή νερού από τη λιμνοθάλασσα του παγετώνα, η οποία απελευθέρωσε μια ισχυρή ορμή νερού και συντριμμιών.

Οι καταστροφές και οι παράγοντες κινδύνου

Βίντεο που έχουν έρθει στη δημοσιότητα δείχνουν το κύμα της πλημμύρας να προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές. Δρόμοι, γέφυρες και κτίρια παρασύρθηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την ορμή των υδάτων και των φερτών υλικών.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι κάποιο από αυτά τα βίντεο καταγράφει την ακριβή στιγμή της κατάρρευσης του παγετώνα. Οι αρχές και οι επιστήμονες συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα για να κατανοήσουν πλήρως την αλληλουχία των γεγονότων.

Ένας παράγοντας που θεωρείται πιθανός επιβαρυντικός για την κατάσταση είναι η ταχεία τήξη των παγετώνων. Αυτό το φαινόμενο, το οποίο αποδίδεται στην υπερθέρμανση του κλίματος, μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο τέτοιων αποκολλήσεων και των συνεπαγόμενων καταστροφών.

Με πληροφορίες από: Topontiki