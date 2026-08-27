Η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα και οι αντικρουόμενες αναφορές για τους στόχους της

Η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα αποτέλεσε ένα ασυνήθιστο γεγονός, προκαλώντας ποικίλες αναφορές και σχόλια σχετικά με τους πραγματικούς της στόχους. Πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν χθες, Τετάρτη, ότι η επίσκεψη είχε ως κύριο σκοπό την προειδοποίηση της Ρωσίας να μην προβεί σε επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σημασία της επίσκεψης, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του AFP για σχολιασμό των δημοσιευμάτων. Το Κρεμλίνο, μέσω του εκπροσώπου του, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε τις συνομιλίες, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στο περιεχόμενό τους.

Οι εκτιμήσεις των αμερικανικών μέσων για τον στόχο της επίσκεψης

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Wall Street Journal και του CBS, ο Τζον Ράτκλιφ προσπάθησε να αποτρέψει τη Ρωσία από οποιαδήποτε επίθεση εναντίον χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Αυτές οι αναφορές έρχονται σε μια περίοδο όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών, η Μόσχα ενδέχεται να επιχειρήσει να δοκιμάσει τη Συμμαχία.

Η Wall Street Journal αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ίσως εξαπολύσει «μια περιορισμένη επίθεση» εναντίον του ΝΑΤΟ τα επόμενα χρόνια. Αυτή η πληροφορία υπογραμμίζει τις ανησυχίες που φέρεται να οδήγησαν στην ασυνήθιστη επίσκεψη του επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών στην ρωσική πρωτεύουσα.

Η θέση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα «μισο-ρουτίνα» κατά τη διάρκεια συνέντευξής του χθες, Τετάρτη, στον συντηρητικό σχολιαστή Γκλεν Μπεκ. Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι στόχος της επίσκεψης ήταν συζητήσεις αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα θέλαμε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία».

Ωστόσο, ο Τραμπ διαβεβαίωσε στη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης ότι η επίσκεψη δεν συνδέεται ούτε με το Ιράν ούτε με τις ρωσικές απειλές εναντίον του ΝΑΤΟ. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, τόνισε: «Δεν ήταν εκεί για κανένα από τα ζητήματα που αναφέρατε».

Το ζήτημα του Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα πάντα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα, ο Τζον Ράτκλιφ αναφέρθηκε και στον πόλεμο στο Ιράν. Ο επικεφαλής της CIA απείλησε με επιπλέον κυρώσεις την Τεχεράνη, σε περίπτωση που δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Αυτή η αναφορά προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στους φερόμενους στόχους της επίσκεψης, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αργότερα αρνήθηκε οποιαδήποτε σύνδεση της επίσκεψης με το ζήτημα του Ιράν.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολίασε χθες, Τετάρτη, ότι ο Τζον Ράτκλιφ μετέβη στη Μόσχα για συνομιλίες «μεταξύ μυστικών υπηρεσιών». Ο Πεσκόφ διευκρίνισε επίσης ότι ο επικεφαλής της CIA δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ρωσική πρωτεύουσα.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ εκτίμησε ότι «είναι ακόμη πρώιμο για να πούμε σε ποιο βαθμό (η επίσκεψη αυτή) θα επηρεάσει τη διαδικασία αποκατάστασης των διμερών μας σχέσεων από τη βαθιά κρίση στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την αναμονή του Κρεμλίνου για τα αποτελέσματα και τις πιθανές επιπτώσεις της επίσκεψης στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από: News.gr