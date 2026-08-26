Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν ζητά διαγραφή χρέους από την ΕΚΤ και προκαλεί αντιδράσεις

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, προεδρικός υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία με την πρότασή του για το δημόσιο χρέος της χώρας. Συγκεκριμένα, ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας ζητά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τη διαγραφή ενός μεγάλου τμήματος του γαλλικού χρέους, μια ιδέα που έχει χαρακτηριστεί ως ριζοσπαστική και επικίνδυνη. Η πρόταση αυτή έχει πυροδοτήσει θύελλα αντιδράσεων από κορυφαίους οικονομολόγους και πολιτικούς, κυριαρχώντας στην πολιτική συζήτηση ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

Η πρόταση για το δημόσιο χρέος

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν έχει παρουσιάσει μια ριζοσπαστική ιδέα με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Η πρότασή του αφορά την ουσιαστική διαγραφή ενός μεγάλου μέρους του δημόσιου χρέους της χώρας, μια κίνηση που ο ίδιος περιγράφει ως το να «βάλει φωτιά» σε αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, ο προεδρικός υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς επιδιώκει να συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παραιτηθεί από τις πληρωμές τόκων για ένα τεράστιο τμήμα των γαλλικών ομολόγων. Αυτή η πρωτοβουλία, προερχόμενη από έναν κορυφαίο διεκδικητή της προεδρίας, έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό.

Έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς και οικονομολόγους

Η πρόταση του Ζαν-Λικ Μελανσόν έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και οικονομολόγων. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ χαρακτήρισε την ιδέα ως «απάτη στην πιο αγνή της μορφή», υπογραμμίζοντας την έντονη διαφωνία της κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, καταδίκασε την πρόταση ως «ανοησία», ενώ ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Τιερί Μπρετόν έγραψε άρθρο γνώμης εναντίον της. Γενικότερα, κορυφαίοι οικονομολόγοι και πολιτικοί έχουν καταδικάσει την πρόταση ως ανεύθυνη και δυνητικά επικίνδυνη για την οικονομική σταθερότητα τόσο της Γαλλίας όσο και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μέγεθος του γαλλικού χρέους και οι επιπτώσεις

Οι αντίπαλοι του Μελανσόν, παρά τις διαφωνίες τους, αναγνωρίζουν τη σημασία του θέματος του δημόσιου χρέους. Με το δημόσιο χρέος της Γαλλίας να ανέρχεται σε περισσότερα από 3,5 τρισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 117,5% του ΑΕΠ, το ζήτημα έχει αναδειχθεί σε κορυφαία ανησυχία για τους Γάλλους ψηφοφόρους.

Η υπερχρέωση της χώρας αποτελεί ήδη απειλή για τις προσπάθειες του πρωθυπουργού Λεκορνύ να συγκρατήσει το έλλειμμα. Η Γαλλία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο από την παγκόσμια αύξηση του κόστους δανεισμού. Μια απώλεια εμπιστοσύνης στην ικανότητα, ή την προθυμία, της κυβέρνησης να αποπληρώσει τα ομόλογά της θα μπορούσε να οδηγήσει τους επενδυτές να τα αποφύγουν, καθιστώντας αδύνατο για το Παρίσι να συγκεντρώσει τα απαραίτητα μετρητά για τη λειτουργία της χώρας.

Η πορεία του Μελανσόν και οι δημοσκοπήσεις

Καθώς η κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους θερμαίνεται, η πρόταση του Μελανσόν για το χρέος έχει κυριαρχήσει στην πολιτική συζήτηση της χώρας. Ο ηγέτης του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς, Ανυπότακτη Γαλλία, ξεκίνησε την προεδρική του εκστρατεία μήνες πριν από τους αντιπάλους του, γεγονός που του έχει δώσει ένα προβάδισμα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Toluna Harris Interactive που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν καταγράφει άνοδο στο 17%. Αυτό το ποσοστό τον φέρνει στήθος με στήθος για τη δεύτερη θέση με τον κορυφαίο κεντρώο διεκδικητή, τον πρώην πρωθυπουργό Εντουάρ Φιλίπ. Η επίδοση αυτή τον τοποθετεί σε ισχυρή θέση για να περάσει στον δεύτερο γύρο των εκλογών, όπου προφανώς θα βρεθεί αντιμέτωπος με την ηγέτιδα της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν.

Η σημασία της εκστρατείας του

Η πρόταση του Μελανσόν, πέρα από τις άμεσες αντιδράσεις, έχει υπογραμμίσει ένα σημαντικό στοιχείο που οι αντίπαλοί του γνωρίζουν πολύ καλά: Ο βετεράνος αριστερός είναι έτοιμος για μάχη, την ώρα που οι περισσότεροι από αυτούς προσπαθούν ακόμα να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους για την προεκλογική αναμέτρηση.

Μια αναμέτρηση μεταξύ του Μελανσόν και της Λεπέν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θα εγγυόταν ότι ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας θα εκλεγεί με μια πλατφόρμα ανοιχτά εχθρική προς τ...

Με πληροφορίες από: Ieidiseis