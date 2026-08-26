Η Τουρκία επεξεργάζεται σενάρια πολέμου, παρακολουθώντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ

Σε τροχιά αυξημένης ετοιμότητας και επεξεργασίας σεναρίων εμπλοκής βρίσκεται το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, παρακολουθώντας στενά τη διευρυνόμενη συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ. Τα παραπάνω αναφέρονται σε επίσημο έγγραφο που αποκαλύπτει το Nordic Monitor, στο οποίο γίνεται λόγος για συνεχή εργασία σχετικά με «πιθανή κρίση, ένταση και πόλεμο» στην ευρύτερη περιοχή.

Το απόρρητο έγγραφο του υπουργού Άμυνας Γκιουλέρ

Συγκεκριμένα, σε επιστολή που εστάλη σε βουλευτή του τουρκικού κοινοβουλίου στις 10 Αυγούστου, φέροντας την υπογραφή του υπουργού Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, το Υπουργείο Άμυνας γνωστοποιεί ότι οι εργασίες που αφορούν «πιθανή κρίση, ένταση και πόλεμο» στην περιοχή συνεχίζονται σε στενό συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων κρατικών φορέων. Η επιστολή αυτή αποτελεί απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Χασάν Οζτούρκμεν.

Η ασυνήθιστα σαφής αυτή αναφορά σε ενδεχόμενο πολέμου περιλαμβάνεται σε απάντηση που εστιάζει ειδικά στη στρατιωτική διάταξη της Ελλάδας στο Αιγαίο και την αυξανόμενη αμυντική της σχέση με το Ισραήλ. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ συνέδεσε τον «προληπτικό» σχεδιασμό της Άγκυρας με την παραδοχή ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά την ισραηλινο-ελληνική στρατιωτική συνεργασία, καθώς και τις εξελίξεις που επηρεάζουν τα τουρκικά συμφέροντα και την ασφάλεια στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο φόβος της Άγκυρας για τον άξονα Ελλάδας-Ισραήλ

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας εκφράζει την ανησυχία της Άγκυρας για τη διαρκώς διευρυνόμενη συνεργασία σε αμυντικό επίπεδο της Ελλάδας και του Ισραήλ. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ, σε μια άνευ προηγουμένου αλλαγή παραδείγματος στα πολεμικά σχέδια της Τουρκίας, συνέδεσε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης της Άγκυρας για πόλεμο με την παραδοχή ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, καθώς και τις εξελίξεις που επηρεάζουν την τουρκική ασφάλεια και τα συμφέροντα της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στο επίσημο έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «οι μελέτες σχετικά με κάθε είδους εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης πιθανής κρίσης, έντασης και πολέμου που ενδέχεται να προκύψουν στην περιοχή μας… συνεχίζονται σχολαστικά σε πλήρη συντονισμό με όλες τις μονάδες του κράτους μας». Η τουρκική πλευρά παραδέχεται ότι παρακολουθεί συστηματικά τις στρατιωτικές κινήσεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας.

Ευρεία κινητοποίηση και κρατικός συντονισμός

Η αναφορά σε συντονισμό όλων των κρατικών ιδρυμάτων υποδηλώνει ότι ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά εμπλέκει ευρύτερους εθνικούς πόρους. Αυτό παραπέμπει σε προετοιμασίες για ευρεία κινητοποίηση απέναντι σε αυτό που η Άγκυρα εκλαμβάνει ως αναδυόμενο εχθρικό άξονα στην περιοχή.

Στην καταληκτική παράγραφο του εγγράφου, η στρατιωτική ηγεσία της Τουρκίας αναφέρεται ανοικτά στην προετοιμασία για διαφορετικά επίπεδα στρατιωτικής κλιμάκωσης. Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «στο πλαίσιο των ευθυνών του Υπουργείου μας και του ενδιαφέροντός μας για την περιοχή, διεξάγονται οι απαραίτητες εργασίες και λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα έναντι κάθε είδους εξέλιξης που ενδέχεται να προκύψει στο πεδίο, περιλαμβανομένων πιθανών κρίσεων, εντάσεων και πολέμου, ενώ η ασφάλεια του κράτους μας και της περιοχής μας παρακολουθείται αδιάλειπτα».

Οι ανησυχίες του βουλευτή Χασάν Οζτούρκμεν

Ο βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Χασάν Οζτούρκμεν, ο οποίος είχε ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της Άγκυρας για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών δυνάμεων και την απόκτηση ισραηλινών οπλικών συστημάτων.

Ο Οζτούρκμεν επικαλέστηκε αναφορές για οχύρωση των ελληνικών νησιών κοντά στις τουρκικές ακτές με ισραηλινά συστήματα αεράμυνας. Επίσης, ανέφερε την κατασκευή υπογείων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, τη θωράκιση κέντρων επιχειρήσεων και αποθηκών πυρομαχικών, καθώς και την αναβάθμιση διαδρόμων προσγείωσης, ως λόγους ανησυχίας.

Συνεχής παρακολούθηση και «απαραίτητες αντιδράσεις»

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας καθιστά σαφές ότι παρακολουθεί συστηματικά τις στρατιωτικές κινήσεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι οι «δραστηριότητες στρατιωτικής συνεργασίας και εξοπλισμών της Ελλάδας» τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως επίσης οι σχετικές δηλώσεις και ενέργειες, παρακολουθούνται «με ευαισθησία» από την Άγκυρα.

Το Υπουργείο προσθέτει μάλιστα ότι, όπου κρίνεται αναγκαίο, «οι απαραίτητες αντιδράσεις επιδεικνύονται εγκαίρως». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αμυντική σχέση μεταξύ Αθήνας και Τελ Αβίβ, με την τουρκική πλευρά να παραδέχεται ότι παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki