Ο Γιάιρ Νετανιάχου στο στόχαστρο ιρανικής συνωμοσίας δολοφονίας

Ο Γιάιρ Νετανιάχου, ο μεγαλύτερος γιος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται να αποτέλεσε τον στόχο μιας ιρανικής συνωμοσίας δολοφονίας. Η είδηση αυτή προέρχεται από δημοσίευμα του Newsmax, το οποίο επικαλείται Αμερικανική πηγή από τον χώρο των υπηρεσιών ασφαλείας. Η υπόθεση έρχεται στο φως λίγες ημέρες αφότου ο ίδιος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε αποκαλύψει ότι το Ιράν επιχείρησε να δολοφονήσει έναν από τους γιους του.

Η αποκάλυψη του Newsmax

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Newsmax, ο Γιάιρ Νετανιάχου βρέθηκε στο στόχαστρο της φερόμενης ιρανικής συνωμοσίας δολοφονίας. Η πληροφορία αυτή βασίζεται σε Αμερικανική πηγή που προέρχεται από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Το Newsmax μετέδωσε ότι ο 35χρονος Γιάιρ Νετανιάχου ήταν τελικά ο στόχος, επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες δηλώσεις του πατέρα του.

Η αποκάλυψη αυτή δίνει περισσότερες λεπτομέρειες σε μια υπόθεση που είχε ήδη αναφερθεί από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Το δημοσίευμα του Newsmax αποτελεί την πρώτη συγκεκριμένη αναφορά στο όνομα του γιου που φέρεται να στοχοποιήθηκε από το Ιράν.

Οι προηγούμενες δηλώσεις του πρωθυπουργού

Λίγες ημέρες πριν από το δημοσίευμα του Newsmax, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει σε τηλεφωνική συνέντευξη στο ισραηλινό Channel 14 ότι «το Ιράν στοχοποίησε έναν από τους γιους μου». Είχε προσθέσει ότι το Ιράν επιχείρησε να τον δολοφονήσει.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια εκείνης της συνέντευξης, ο πρωθυπουργός δεν είχε αποκαλύψει ποιος από τους δύο γιους του, ο Γιάιρ ή ο Άβνερ, ήταν ο συγκεκριμένος στόχος της φερόμενης συνωμοσίας. Η πληροφορία του Newsmax έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προσδιορίζοντας τον Γιάιρ ως το πρόσωπο που βρέθηκε στο στόχαστρο.

Η παρουσία του Γιάιρ στη Φλόριντα

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο 35χρονος Γιάιρ Νετανιάχου περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του στη νότια Φλόριντα τα τελευταία χρόνια. Αυτή η πληροφορία αναδεικνύει το γεωγραφικό πλαίσιο εντός του οποίου φέρεται να εκτυλίχθηκε μέρος του σχεδίου.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, Ιρανοί πράκτορες βρίσκονταν ήδη στην περιοχή του Μαϊάμι, όπου και πραγματοποιούσαν παρακολούθηση. Οι πράκτορες φέρεται να παρακολουθούσαν τις κινήσεις του Γιάιρ, καθώς και την κατοικία του στην περιοχή, συλλέγοντας πληροφορίες για τις συνήθειες και την καθημερινότητά του.

Το σχέδιο παρακολούθησης και η αντίδραση

Οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών φέρεται να εντόπισαν το σχέδιο δολοφονίας τον Δεκέμβριο του 2025. Αμέσως μετά τον εντοπισμό, οι ισραηλινές αρχές ενημέρωσαν τις αμερικανικές αρχές για την απειλή που διαφαινόταν. Η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Μετά την ενημέρωση των αρχών, ο Γιάιρ Νετανιάχου φέρεται να έλαβε εντολή να εγκαταλείψει άμεσα τη Φλόριντα. Πράγματι, επέστρεψε στο Ισραήλ, αφήνοντας μάλιστα όλα τα προσωπικά του αντικείμενα στην κατοικία του. Η άμεση αυτή αντίδραση υποδηλώνει την σοβαρότητα της απειλής και την ανάγκη για ταχεία απομάκρυνση του στόχου.

Με πληροφορίες από: Topontiki