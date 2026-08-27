Καταστροφή στο Νεπάλ: Εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι μετά από φονική πλημμύρα

Μια ξαφνική και φονική πλημμύρα έπληξε την περιοχή των συνόρων του Νεπάλ με το Θιβέτ, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 162 νεκρούς και περισσότερους από 1.000 αγνοούμενους. Η καταστροφή, που περιγράφεται ως ένα τεράστιο τείχος λάσπης και χώματος, έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και έχει μετατρέψει ολόκληρα χωριά σε νησίδες.

Η αιτία της καταστροφής και η έκτασή της

Η φονική πλημμύρα ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε σε μια κοιλάδα, εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα. Αυτό το γεγονός οδήγησε στη δημιουργία ενός μεγάλου τείχους λάσπης και χώματος, το οποίο έπληξε τα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ.

Η καταστροφή επηρέασε κυρίως την κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ και την περιοχή Ρασούβα στο Νεπάλ. Μια μαρτυρία από Έλληνα κάτοικο στο Νεπάλ περιγράφει την ξαφνική φύση της πλημμύρας, η οποία προκλήθηκε μετά από σφοδρές βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Ο τραγικός απολογισμός: Νεκροί και αγνοούμενοι

Ο αριθμός των νεκρών και των αγνοουμένων αυξάνεται συνεχώς. Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αριθμός των αγνοουμένων στην κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ έχει φτάσει τους 558. Μεταξύ αυτών, οι 260 είναι ξένοι υπήκοοι. Ωστόσο, άλλες αναφορές ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των αγνοουμένων σε πάνω από 1.000 άτομα.

Η αστυνομία του Νεπάλ ανέσυρε 162 πτώματα από οκτώ διαφορετικές περιοχές μετά την πλημμύρα. Οι περισσότεροι νεκροί αναφέρθηκαν στο Chitwan, όπου ανασύρθηκαν 64 σοροί. Ακολουθούν το Dhading με 27, το Nawalparasi – Bardaghat Susta Purba με 26, το Gorkha με 20, το Nuwakot με 12, το Tanahun με εννέα, και οι περιοχές Rasuwa και Nawalparasi – Bardaghat Susta Paschim με δύο νεκρούς η καθεμία. Οι επίσημες ενημερώσεις για την ανάσυρση των σορών έγιναν την Πέμπτη (27.08.2026).

Οι αγνοούμενοι τουρίστες και οι εθνικότητες

Η πληγείσα ορεινή περιοχή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους πεζοπόρους και τους προσκυνητές. Αξιωματούχοι του υπουργείου Τουρισμού του Νεπάλ δήλωσαν ότι περίπου 340 ξένοι υπήκοοι συγκαταλέγονται στους περισσότερους από 400 τουρίστες που αγνοούνται μετά την καταστροφή.

Ο Σουνίλ Σάρμα, εκπρόσωπος του τουριστικού συμβουλίου, ανέφερε τις εθνικότητες ορισμένων εκ των αγνοουμένων. Μεταξύ αυτών, 47 είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 34 από την Αυστραλία, 33 από τη Βρετανία και 24 από τον Καναδά.

Επιχειρήσεις διάσωσης και νοσηλεία τραυματιών

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτύξει 3.318 αστυνομικούς για τη διεξαγωγή συνεχών επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στις πληγείσες περιοχές. Παρά τις προσπάθειες, 28 αστυνομικοί που βρίσκονταν σε διάφορα σημεία, όπως τα Timure, Rasuwagadhi και Mailung, παραμένουν αγνοούμενοι.

Επιπλέον, 41 τραυματίες νοσηλεύονται σε διάφορες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Είκοσι από αυτούς βρίσκονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο TU, εννέα στο Νοσοκομείο Trishuli και τέσσερις στο Εθνικό Κέντρο Τραύματος.

Σοβαρές ζημιές σε υποδομές

Οι πλημμύρες στο Νεπάλ έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, παρασύροντας πολλά χωριά και αφήνοντας πίσω τους ένα τοπίο ερήμωσης. Ολόκληρα χωριά έχουν μετατραπεί σε νησίδες, ενώ γέφυρες και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Ο στρατός έχει αναπτυχθεί στην περιοχή για να συνδράμει στις επιχειρήσεις. Εικόνες από ελικόπτερο δείχνουν την καταστροφή στον διάδρομο του ποταμού Trishuli μετά την πλημμύρα, αναδεικνύοντας το μέγεθος της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από: Newsit