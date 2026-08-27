Αποκάλυψη της Jerusalem Post: Ο Νετανιάχου είχε μυστικές επαφές με τη Χαμάς το 2014

Μια σημαντική αποκάλυψη δημοσιεύει η Jerusalem Post, αναφέροντας ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε το 2014 έναν μυστικό και απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τη Χαμάς. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι οι επαφές αυτές πραγματοποιούνταν παράλληλα με τις επίσημες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, προκαλώντας έκπληξη στην ισραηλινή πολιτικο-στρατιωτική ηγεσία όταν έγιναν γνωστές.

Επίσημες διαπραγματεύσεις και ο μυστικός δίαυλος

Η αποκάλυψη της Jerusalem Post αφορά την περίοδο της επιχείρησης Protective Edge, το καλοκαίρι του 2014, όταν το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονταν σε πολεμική σύγκρουση. Εκείνη την εποχή, οι προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας διεξάγονταν κυρίως μέσω της Αιγύπτου.

Στο πλαίσιο αυτών των επίσημων διαπραγματεύσεων, η ισραηλινή κυβέρνηση είχε στείλει στο Κάιρο ανώτατους αξιωματούχους και στρατιωτικούς. Μεταξύ αυτών ήταν και ο τότε επικεφαλής της Shin Bet, οι οποίοι συμμετείχαν στις συνομιλίες με τους εκπροσώπους της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την ίδια στιγμή λειτουργούσε ένας παράλληλος, μυστικός δίαυλος επικοινωνίας. Αυτός ο δίαυλος φέρεται να μην ήταν γνωστός στο σύνολο της ισραηλινής αμυντικής ηγεσίας.

Ο ρόλος του επιχειρηματία Σλόμι Φόγκελ

Κεντρικό πρόσωπο σε αυτόν τον μυστικό δίαυλο επικοινωνίας φέρεται να ήταν ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Σλόμι Φόγκελ. Η Jerusalem Post αναφέρει ότι ο Φόγκελ διατηρούσε στενές σχέσεις με τον τότε πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Σλόμι Φόγκελ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επικοινωνούσε απευθείας με τον Ράζι Χαμέντ, ο οποίος ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς στη Γάζα. Οι επαφές αυτές πραγματοποιούνταν τηλεφωνικά και διήρκασαν αρκετές εβδομάδες.

Οι οδηγίες του Νετανιάχου και η διαμόρφωση των μηνυμάτων

Το δημοσίευμα της Jerusalem Post υποστηρίζει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου καθόριζε τις γενικές κατευθύνσεις των συνομιλιών που διεξάγονταν μέσω του μυστικού διαύλου. Ο τότε επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Γιόσι Κοέν, φέρεται να ήταν αυτός που διαμόρφωνε τα μηνύματα τα οποία μεταφέρονταν στη Χαμάς μέσω του επιχειρηματία Σλόμι Φόγκελ.

Οι ενέργειες αυτές, όπως αναφέρεται, λάμβαναν χώρα εν μέσω των επίσημων διαπραγματεύσεων που διεξάγονταν στο Κάιρο με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου, δημιουργώντας ένα παράλληλο πλαίσιο επικοινωνίας με τη Χαμάς.

Η άγνοια των υπηρεσιών ασφαλείας και οι αντιδράσεις

Η πιο εντυπωσιακή πτυχή της υπόθεσης, σύμφωνα με τις πηγές της Jerusalem Post, είναι ότι οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας δεν γνώριζαν αρχικά την ύπαρξη αυτού του μυστικού διαύλου. Όταν ανώτατοι αξιωματούχοι αντιλήφθηκαν ότι υπήρχαν παράλληλες επαφές με τη Χαμάς, φέρονται να ζήτησαν εξηγήσεις από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός αρνήθηκε αρχικά ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή σε αυτές τις επαφές και ζήτησε τη διακοπή τους. Ωστόσο, όταν ο Σλόμι Φόγκελ κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τον ρόλο του, φέρεται να υποστήριξε ότι ενεργούσε με την έγκριση και την εξουσιοδότηση του ίδιου του πρωθυπουργού.

Ανώτατοι αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν χαρακτηρίσει τότε την αποκάλυψη ως σοκαριστική, καθώς η κυβέρνηση διαπραγματευόταν επίσημα μέσω της Αιγύπτου, ενώ, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο ίδιος ο πρωθυπουργός διατηρούσε έναν ξεχωριστό απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τη Χαμάς.

Με πληροφορίες από: Topontiki