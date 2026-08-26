Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Λαμβάνονται μέτρα ακόμα και για πόλεμο, με αναφορές σε Κύπρο και Ελλάδα – Ισραήλ

Σε κατάσταση διαρκούς επιχειρησιακού σχεδιασμού για κάθε πιθανή εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου ακόμα και του ενδεχομένου πολεμικής σύγκρουσης, βρίσκεται η τουρκική στρατιωτική ηγεσία. Αυτό αποκαλύπτεται από επίσημο έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο διαβιβάστηκε προς τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας. Το έγγραφο αναφέρεται ρητά σε υπολογισμούς για συνθήκες κρίσης, έντασης και πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.

Επίσημο έγγραφο και αναφορές σε σενάρια πολέμου

Το σχετικό ντοκουμέντο του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είδε το φως της δημοσιότητας μέσω του Nordic Monitor. Φέρει ημερομηνία 10 Αυγούστου 2026 και την υπογραφή του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ. Το κείμενο αυτό επιβεβαιώνει με τον πιο επίσημο τρόπο ότι η Τουρκία επεξεργάζεται και λαμβάνει μέτρα για σενάρια που φτάνουν μέχρι το επίπεδο πολέμου.

Στην τελευταία παράγραφο του εγγράφου, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρεται ανοικτά στην προετοιμασία για διαφορετικά επίπεδα στρατιωτικής κλιμάκωσης. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως «διεξάγονται οι απαραίτητες εργασίες και λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα έναντι κάθε είδους εξέλιξης που ενδέχεται να προκύψει στο πεδίο, περιλαμβανομένων πιθανών κρίσεων, εντάσεων και πολέμου, ενώ η ασφάλεια του κράτους μας και της περιοχής μας παρακολουθείται αδιάλειπτα».

Σύνδεση με Κύπρο, Αιγαίο και στρατιωτική συνεργασία

Στο επίσημο αυτό έγγραφο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο, καθώς η Άγκυρα συνδέει ευθέως τον στρατιωτικό της σχεδιασμό με τις εξελίξεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας τονίζει τη σημασία που δίνει στην ασφάλεια των κατεχομένων εδαφών.

Το έγγραφο καταδεικνύει επίσης ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Η Άγκυρα συνδέει τον στρατιωτικό της σχεδιασμό και με αυτή την εμβάθυνση των σχέσεων Αθήνας και Τελ Αβίβ.

Η κοινοβουλευτική ερώτηση και η απάντηση του υπουργείου

Η απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας δόθηκε κατόπιν κοινοβουλευτικής ερώτησης του βουλευτή Γκαζιαντέπ, Χασάν Οζτουρκμέν. Ο βουλευτής είχε ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από το υπουργείο σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή και τον στρατιωτικό σχεδιασμό.

Η απάντηση του υπουργείου, όπως προαναφέρθηκε, καθιστά σαφές ότι η στρατιωτική ηγεσία της γείτονος χώρας βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και παρακολουθεί αδιάλειπτα την ασφάλεια τόσο του τουρκικού κράτους όσο και της ευρύτερης περιοχής. Αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των ευθυνών του υπουργείου και του ενδιαφέροντός του για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Παρακολούθηση ελληνικών κινήσεων και εξοπλισμών

Στην ίδια απάντηση προς τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας καθιστά σαφές ότι παρακολουθεί συστηματικά τις στρατιωτικές κινήσεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι οι «δραστηριότητες στρατιωτικής συνεργασίας και εξοπλισμών της Ελλάδας» παρακολουθούνται «με ευαισθησία» από την Άγκυρα.

Η παρακολούθηση αυτή αφορά τόσο το Αιγαίο όσο και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τις σχετικές δηλώσεις και ενέργειες της ελληνικής πλευράς. Το τουρκικό υπουργείο προσθέτει μάλιστα ότι, όπου κρίνεται αναγκαίο, «οι απαραίτητες αντιδράσεις επιδεικνύονται εγκαίρως».

Η ενίσχυση της αμυντικής σχέσης Ελλάδας – Ισραήλ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αμυντική σχέση μεταξύ Αθήνας και Τελ Αβίβ. Η τουρκική πλευρά παραδέχεται πως η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ έχει ισχυροποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας παρακολουθεί στενά αυτή την εμβάθυνση των σχέσεων.

Η παρακολούθηση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, όπως αναφέρεται στο επίσημο έγγραφο που φέρει την υπογραφή του υπουργού Γιασάρ Γκιουλέρ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis