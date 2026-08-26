Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας αναλαμβάνει τη δαπάνη της κηδείας του Δημήτρη Κόκοτα

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας αποφάσισε να καλύψει τη δαπάνη της κηδείας του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο τίμησε τη μνήμη του εκλιπόντος τραγουδιστή και δημοτικού συμβούλου. Παράλληλα, αποφασίστηκαν αναβολές εκδηλώσεων και τιμητικές ονοματοδοσίες, ως ελάχιστος φόρος τιμής.

Η έκτακτη συνεδρίαση και η παρουσία του δήμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας συνεδρίασε εκτάκτως το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026, με αφορμή τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Βασίλειου Βόσσου, και είχε ως μοναδικό θέμα την έγκριση ψηφίσματος για τον εκλιπόντα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν 14 από τους 25 δημοτικούς συμβούλους, ενώ παρέστη και ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος. Το σώμα ενέκρινε ομόφωνα τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της διαδικασίας, «σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής» προς τον Δημήτρη Κόκοτα.

Η κηδεία με δαπάνη του δήμου και οι τιμές

Μεταξύ των αποφάσεων που ελήφθησαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι η πραγματοποίηση της κηδείας του Δημήτρη Κόκοτα με δαπάνη του δήμου, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Αυτή η ενέργεια αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς του στα κοινά της πόλης.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η δημοτική σημαία να κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής του. Το Δημοτικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον πρόεδρό του και τον δήμαρχο, θα παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία, καταθέτοντας στεφάνι στη μνήμη του εκλιπόντος.

Μόνιμη μνήμη μέσω υποτροφιών και ονοματοδοσιών

Ιδιαίτερη συμβολική σημασία έχει η απόφαση για την καθιέρωση μίας από τις ετήσιες υποτροφίες του Ωδείου του δήμου στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη διατήρηση της μνήμης του και στην ενθάρρυνση νέων ταλέντων στον χώρο της μουσικής.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η ονοματοδοσία της αίθουσας εκδηλώσεων του Ωδείου, η οποία βρίσκεται στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης», στη μνήμη του τραγουδιστή. Οι ενέργειες αυτές αναδεικνύουν την επιθυμία του δήμου να τιμήσει την καλλιτεχνική και κοινωνική κληρονομιά που άφησε ο Δημήτρης Κόκοτας.

Η προσφορά του Δημήτρη Κόκοτα στα κοινά

Ο Δημήτρης Κόκοτας εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, αναλαμβάνοντας μια θέση που τίμησε για όσο διάστημα του το επέτρεψε η υγεία του. Άσκησε τα καθήκοντά του «με συνέπεια και αφοσίωση» μέχρι τις 28 Μαρτίου 2024.

Εκείνη την ημερομηνία αντιμετώπισε το σοβαρό πρόβλημα υγείας που οδήγησε στην πολυετή νοσηλεία του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η οποία διήρκεσε σχεδόν 2,5 χρόνια. Η δράση του στα κοινά αποτελούσε μια λιγότερο γνωστή πτυχή της προσωπικότητάς του, αλλά εξίσου σημαντική.

Το ψήφισμα: «Μία σπάνια προσωπικότητα»

Στο ψήφισμα που εισηγήθηκε ο δήμαρχος Λάμπρος Μίχος και ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δημήτρης Κόκοτας χαρακτηρίζεται ως «μία σπάνια προσωπικότητα που τίμησε τον Δήμο μας και το Δημοτικό μας Συμβούλιο». Το κείμενο εκφράζει τη βαθιά θλίψη και συγκίνηση για την απώλειά του.

Το ψήφισμα υπογραμμίζει επίσης το ήθος, τη δοτικότητα, το ταλέντο, την ευγένεια και την οραματικότητα που χαρακτήριζαν τον εκλιπόντα. Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν την πολύπλευρη προσωπικότητα του Δημήτρη Κόκοτα και την εκτίμηση που έτρεφε η τοπική κοινωνία προς το πρόσωπό του.

Αναβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σεπτεμβρίου

Ο δήμος αποφάσισε ακόμη την αναβολή των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σεπτεμβρίου. Η απόφαση αυτή ελήφθη σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τη μνήμη του Δημήτρη Κόκοτα.

Οι εκδηλώσεις αυτές θα μεταφερθούν για μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία θα οριστεί μετά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή και δημοτικού συμβούλου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis