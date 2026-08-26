Ο αυτοκινητόδρομος που χώρισε στα δύο μια πόλη: Η καθημερινότητα των κατοίκων κάτω από την Μ4

Στην πόλη Πορτ Τάλμποτ της Ουαλίας, οι κάτοικοι βιώνουν μια ιδιαίτερη καθημερινότητα, καθώς ο αυτοκινητόδρομος Μ4 διέρχεται κυριολεκτικά πάνω από τα σπίτια τους. Αυτός ο βασικός οδικός άξονας, που συνδέει το Λονδίνο με τη νότια Ουαλία, έχει δημιουργήσει μια τεράστια τσιμεντένια κατασκευή που υψώνεται περίπου 14 μέτρα πάνω από ορισμένους κήπους. Καθημερινά, περίπου 75.000 οχήματα κινούνται πάνω από τις κατοικίες, διαμορφώνοντας ένα αστικό τοπίο μοναδικό στο είδος του.

Η ζωή κάτω από τον αυτοκινητόδρομο

Ο υπερυψωμένος αυτοκινητόδρομος Μ4 αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής στο Πορτ Τάλμποτ. Η παρουσία του είναι τόσο έντονη που πολλοί κάτοικοι μπορούν να πουν ότι έχουν έναν αυτοκινητόδρομο μέσα στον κήπο τους. Αυτή η εντυπωσιακή υποδομή, με το ύψος των περίπου 14 μέτρων πάνω από τα σπίτια, έχει μεταμορφώσει την αρχιτεκτονική και την αίσθηση της περιοχής.

Παρά τον συνεχή θόρυβο από την κίνηση των περίπου 75.000 οχημάτων που περνούν καθημερινά, πολλοί κάτοικοι έχουν συνηθίσει την ηχορύπανση, η οποία έχει μετατραπεί σε έναν «θόρυβο υποβάθρου». Μάλιστα, σε ορισμένα σπίτια, οι ένοικοι δηλώνουν ότι ακούνε περισσότερο το κοντινό ποτάμι ή τον δρόμο που βρίσκεται μπροστά από τις κατοικίες τους, παρά την κίνηση στον υπερυψωμένο αυτοκινητόδρομο.

Πρακτικές χρήσεις και «δωρεάν κιόσκια»

Οι κάτοικοι του Πορτ Τάλμποτ έχουν αναπτύξει δημιουργικούς τρόπους για να ενσωματώσουν τον αυτοκινητόδρομο στην καθημερινότητά τους, βρίσκοντας πρακτικές χρήσεις για τον χώρο κάτω από αυτόν. Η κάτοικος Αϊμί Λίπλεϊ, μιλώντας στο BBC, αναφέρεται στον αυτοκινητόδρομο ως «δωρεάν κιόσκι». Εξηγεί ότι όταν βρέχει, μπορεί να περπατήσει μέχρι τα καταστήματα χωρίς να βραχεί, εκμεταλλευόμενη την προστασία που προσφέρει η κατασκευή.

Η Νάρελ Κόουαν έχει τρεις κολόνες του αυτοκινητόδρομου μέσα στον κήπο της, και μία από αυτές χρησιμοποιείται για να στηρίζει το σχοινί απλώματος των ρούχων. Η κατασκευή καλύπτει περίπου το μισό πίσω μέρος του οικοπέδου της, παρέχοντας έναν στεγνό χώρο τις βροχερές ημέρες και σκιά κατά τις ζεστές περιόδους. Η Αϊμί Λίπλεϊ θυμάται επίσης ότι, όταν ήταν παιδί, έπαιζε κάτω από τον αυτοκινητόδρομο ακόμα και στη βροχή, καθώς η τεράστια κατασκευή λειτουργούσε ως προστατευμένος παιχνιδότοπος για τα παιδιά της γειτονιάς, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Προκλήσεις και μειονεκτήματα

Παρά τις πρακτικές χρήσεις και την προσαρμογή των κατοίκων, η ζωή κάτω από έναν αυτοκινητόδρομο δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Οι κάτοικοι έρχονται περιστασιακά αντιμέτωποι με σκουπίδια που πετούν οι οδηγοί από τα οχήματα που κινούνται πάνω από τα σπίτια τους. Στους κήπους τους καταλήγουν συσκευασίες τροφίμων, σακουλάκια από σνακ, ακόμα και αποτσίγαρα, δημιουργώντας ένα δυσάρεστο πρόβλημα καθαριότητας.

Ωστόσο, ορισμένοι κάτοικοι θεωρούν ότι τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτή την ιδιότυπη κατάσταση, όπως η χαμηλότερη τιμή των κατοικιών στην περιοχή, αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα. Για αυτούς, η οικονομική πτυχή παίζει σημαντικό ρόλο στην αποδοχή αυτής της ιδιαίτερης συνθήκης διαβίωσης.

Η ιστορία της κατασκευής και ο αντίκτυπος στην πόλη

Η Μ4 δεν ήταν πάντα ένα χαρακτηριστικό του αστικού τοπίου του Πορτ Τάλμποτ. Η κατασκευή της, τη δεκαετία του 1960, επέφερε σημαντικές αλλαγές στην πόλη. Ο αυτοκινητόδρομος κατασκευάστηκε πάνω από μια ήδη κατοικημένη περιοχή, γεγονός που οδήγησε στην κατεδάφιση σπιτιών και παρεκκλησιών και στην αναγκαστική μετακίνηση ορισμένων κοινοτήτων, διαμορφώνοντας εκ νέου τον αστικό ιστό.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η οδός Λέουελιν, όπου μία από τις σειρές κατοικιών κατεδαφίστηκε εν μέρει, προκειμένου να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για την υποδομή. Η νέα αρτηρία χώρισε δραστικά την πόλη, αλλάζοντας για πάντα την όψη και τη λειτουργία του Πορτ Τάλμποτ και επηρεάζοντας την καθημερινότητα των κατοίκων του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta