Νεύρα στη «γαλάζια» παράταξη: Βουλευτές και αντιπεριφερειάρχες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης

Εντάσεις και έντονα «νεύρα» επικρατούν αυτή την περίοδο εντός της Νέας Δημοκρατίας, καθώς η διαμάχη μεταξύ βουλευτών και αντιπεριφερειαρχών που επιδιώκουν υποψηφιότητα στις εκλογές συνεχίζεται. Παρότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε προσπαθήσει να θέσει τέλος στη συγκεκριμένη «φαγωμάρα», οι πληροφορίες από το «γαλάζιο» στρατόπεδο αναφέρουν ότι η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τα νεύρα να βρίσκονται «στην τσίτα».

Η αρχική προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να βάλει φρένο στην εσωκομματική διαμάχη είχε εκδηλωθεί με σαφείς οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους. Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε ξεκαθαρίσει ότι οποιοσδήποτε αυτοδιοικητικός αξιωματούχος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα ως βουλευτής, θα πρέπει να παραιτηθεί από την τρέχουσα θέση του.

Μάλιστα, είχε προσδιορίσει και ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για αυτή την παραίτηση, ορίζοντας το τέλος Ιουλίου ή τις αρχές Αυγούστου ως την προθεσμία για την αποχώρηση των αντιπεριφερειαρχών που σκόπευαν να διεκδικήσουν μια θέση στο κοινοβούλιο. Αυτή η κίνηση είχε ως στόχο την αποφυγή διπλών ρόλων και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τόσο της αυτοδιοίκησης όσο και του κόμματος ενόψει των εκλογών.

Αλλαγή δεδομένων και παραμονή στις θέσεις

Ωστόσο, τα δεδομένα φαίνεται πως έχουν αλλάξει σημαντικά, επηρεάζοντας άμεσα την εφαρμογή της αρχικής οδηγίας του πρωθυπουργού. Η αρχική εκτίμηση για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών έχει μετατοπιστεί, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πλέον ότι οι εκλογές οδεύουν προς την άνοιξη του 2027.

Αυτή η χρονική μετατόπιση έχει ως αποτέλεσμα οι αντιπεριφερειάρχες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για βουλευτική υποψηφιότητα να παραμένουν στις θέσεις τους. Η παραμονή τους αυτή, σε συνδυασμό με την προοπτική των εκλογών σε μεταγενέστερο χρόνο, έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα και έχει αναζωπυρώσει τις εσωκομματικές εντάσεις, παρά την αρχική προσπάθεια για εκτόνωση.

Η αντίδραση των «γαλάζιων» βουλευτών

Οι πληροφορίες από το «γαλάζιο» στρατόπεδο υποδεικνύουν ότι η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη δυσφορία σε ορισμένους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι κάποιοι «γαλάζιοι» βουλευτές βρίσκονται «στα κάγκελα» λόγω της εξέλιξης αυτής, βλέποντας τους αντιπεριφερειάρχες να παραμένουν στις θέσεις τους ενώ ταυτόχρονα διατηρούν τις φιλοδοξίες τους για υποψηφιότητα.

Η παραμονή των αντιπεριφερειάρχων στις θέσεις τους, σε συνδυασμό με την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος των εκλογών, έχει διατηρήσει την ένταση και τη νευρικότητα εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η αρχική προσπάθεια για ξεκαθάρισμα του τοπίου δεν φαίνεται να έχει αποδώσει πλήρως, με αποτέλεσμα τα «νεύρα» να παραμένουν «στην τσίτα» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Σχεδιασμός παρέμβασης από την Πειραιώς

Λαμβάνοντας υπόψη την παραμένουσα ένταση και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, η Πειραιώς, ως αρχηγείο της Νέας Δημοκρατίας, σχεδιάζει να προχωρήσει σε μια νέα παρέμβαση. Στόχος αυτής της παρέμβασης είναι διπλός: αφενός η «καταλαγή» των πνευμάτων και η εκτόνωση της νευρικότητας που επικρατεί, και αφετέρου το «ξεκαθάρισμα του τοπίου» όσον αφορά τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για τις επικείμενες εκλογές.

Η παρέμβαση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αποκατασταθεί η εσωκομματική ηρεμία και να υπάρξει σαφήνεια για όλους τους εμπλεκόμενους. Η ηγεσία του κόμματος επιδιώκει να διαχειριστεί την κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις και να διασφαλιστεί η ενότητα ενόψει των μελλοντικών εκλογικών αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki