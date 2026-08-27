Ελληνικοί Patriot απέτρεψαν επίθεση drones των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

Κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) συμμετείχε σε επιχειρησιακή δράση. Η ελληνική πυροβολαρχία ενεπλάκη με αριθμό εχθρικών μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs), τα οποία ανήκαν στους Χούθι, εκτοξεύοντας συνολικά τρία βλήματα. Οι στόχοι εξουδετερώθηκαν επιτυχώς, σε συνεργασία με τα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Το συμβάν και η ελληνική εμπλοκή

Η ενεργοποίηση των ελληνικών Patriot στην Σαουδική Αραβία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των μεταμεσονύκτιων ωρών της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026. Η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot, που αποτελεί μέρος της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), ενεπλάκη με εχθρικά μη επανδρωμένα αεροχήματα. Συγκεκριμένα, η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε τρία βλήματα.

Αυτό το συμβάν σηματοδοτεί μια στρατιωτική επιχείρηση στην οποία ελληνικές δυνάμεις έδρασαν εναντίον απειλής. Η επιτυχής αναχαίτιση και κατάρριψη των drones των Χούθι αποτελεί μία νέα επιτυχημένη ενεργοποίηση των ελληνικών Patriot στην περιοχή.

Ο ρόλος της ΕΛΔΥΣΑ και η διεθνής πρωτοβουλία

Η ενέργεια των ελληνικών Patriot πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της δύναμης στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept». Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη διεθνή προσπάθεια, συμβάλλοντας στην ασφάλεια της περιοχής. Η παρουσία και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ελληνικών συστημάτων Patriot είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας.

Η επιτυχής αναχαίτιση και η συνεργασία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ελληνική πυροβολαρχία ενεπλάκη με αριθμό εχθρικών UAVs, τα οποία αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν επιτυχώς. Οι στόχοι εξουδετερώθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Η συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των σαουδαραβικών συστημάτων αεράμυνας ήταν αποτελεσματική, οδηγώντας στην επιτυχή εξουδετέρωση της απειλής. Οι ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν και κατέρριψαν ένα σμήνος drones, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των υποδομών.

Η απειλή των Χούθι και ο στόχος

Τα μη επανδρωμένα αεροχήματα που αναχαιτίστηκαν ανήκαν στην οργάνωση των Χούθι. Η επίθεση των Χούθι είχε ως στόχο τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Γιανμπούς της Σαουδικής Αραβίας. Η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των συστημάτων αεράμυνας απέτρεψε την επίτευξη του στόχου.

Η εμπλοκή των ελληνικών δυνάμεων εναντίον αυτής της απειλής υπογραμμίζει τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην περιφερειακή ασφάλεια και την προστασία κρίσιμων υποδομών από επιθέσεις.

Οι επίσημες ανακοινώσεις

Οι πληροφορίες για το συμβάν έγιναν γνωστές από πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Επιπλέον, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) επιβεβαίωσε την επιτυχημένη ενεργοποίηση των ελληνικών Patriot.

Οι ανακοινώσεις αναφέρουν ρητά ότι η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της ΕΛΔΥΣΑ ενεπλάκη με εχθρικά Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα (UAVs), εκτοξεύοντας τρία βλήματα, και ότι οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos