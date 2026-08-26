Καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ: 160 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι

Σαρωτικές πλημμύρες έπληξαν την περιοχή των συνόρων Νεπάλ και Θιβέτ, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 160 νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους. Ολόκληρα χωριά και υποδομές έχουν καταστραφεί, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους για περαιτέρω απώλειες και ένα νέο κύμα πλημμυρών. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται από εικόνες αποκάλυψης, με διασώστες να αναζητούν επιζώντες μέσα σε λάσπη και φερτά υλικά, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.

Ανθρώπινες απώλειες και εκτεταμένη καταστροφή

Οι καταστροφικές πλημμύρες έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 160 ανθρώπων, με την αστυνομία του Νεπάλ να έχει ανασύρει 157 σορούς. Παράλληλα, κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για «μεγάλες απώλειες» στην περιοχή του συνοριακού περάσματος στο Θιβέτ, όπου έχουν αναφερθεί τρεις νεκροί και 265 αγνοούμενοι.

Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανάμεσά τους και πολλοί τουρίστες. Το υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ ανέφερε ότι 403 τουρίστες δεν είχαν εντοπιστεί αρκετές ώρες μετά το χτύπημα της θεομηνίας, εκ των οποίων οι 341 είναι ξένοι υπήκοοι. Μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται 142 Ινδοί, καθώς και πολίτες από την Αυστραλία, τη Βρετανία, τη Μαλαισία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Νότια Αφρική, τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ντέιβιντ Φίσερ, επικεφαλής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Νεπάλ, δήλωσε ότι «ολόκληρα χωριά και εμπορικές περιοχές έχουν εξαφανιστεί», υπογραμμίζοντας το μέγεθος της καταστροφής που έχει πλήξει την περιοχή.

Η πιθανή αιτία της φονικής πλημμύρας

Ειδικοί, επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs, αναφέρουν ότι η φονική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή ενδέχεται να προκλήθηκε από την αποκόλληση τμήματος ενός παγετώνα. Το τμήμα αυτό έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, προκαλώντας το καταστροφικό φαινόμενο.

Αν και δεν είναι σαφές τι ακριβώς οδήγησε στην κατάρρευση του παγετώνα, αξιωματούχοι στο Νεπάλ έκαναν λόγο για μια σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στην περιοχή λεπτά νωρίτερα, ως πιθανή αιτία. Ο Βίκραμ Γκούπτα, ειδικός στην τεχνική γεωλογία και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Sikkim στην Ινδία, επιβεβαίωσε ότι «ένα σημαντικό τμήμα του κατώτερου μετώπου του παγετώνα κατέρρευσε, προκαλώντας το φαινόμενο — πιθανότατα παρασύροντας ή συμπεριλαμβάνοντας σημαντική ποσότητα βράχων και ιζημάτων».

Σύμφωνα με τις πρωινές δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs, το χαμηλότερο τμήμα του παγετώνα αποσπάστηκε σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων και έπεσε στον πυθμένα της κοιλάδας.

Εικόνες καταστροφής και οι επιπτώσεις στην περιοχή

Οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Διασώστες κινούνται μέσα σε λάσπη και φερτά υλικά αναζητώντας επιζώντες, ενώ τα νερά έχουν καλύψει τους χαμηλότερους ορόφους πολυώροφων κτιρίων και έχουν παρασύρει σπίτια και δρόμους.

Δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν την περιοχή πριν και μετά την καταστροφή, τις οποίες ήλεγξε το Reuters, δείχνουν την καταπράσινη, πλούσια σε βλάστηση βουνοπλαγιά να είναι πλέον θαμμένη κάτω από συντρίμμια και πέτρες. Γέφυρες και σταθμοί παραγωγής ενέργειας έχουν καταστραφεί, με ολόκληρα χωριά και υποδομές να έχουν εξαφανιστεί.

Φόβοι για νέες πλημμύρες και ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Υπάρχει φόβος για ένα νέο, καταστροφικό κύμα πλημμυρών λόγω φράγματος από φερτά υλικά που έχει δημιουργηθεί. Ο γεωλόγος Νταν Σούγκαρ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, σημείωσε πως οι δορυφορικές εικόνες φαίνεται να δείχνουν ότι ένας μεγάλος όγκος χιονιού έλιωσε το διάστημα των 24 ωρών πριν από την καταστροφή.

Σύμφωνα με τον Σούγκαρ, «ορισμένοι από τους παγετώνες στην κοιλάδα ήταν καλυμμένοι από χιόνι χθες και σήμερα είναι ως επί το πλείστον γυμνοί πάγοι», γεγονός που υποδηλώνει πιθανώς υψηλές θερμοκρασίες. Τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν το 2023 ότι τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το ένα τρίτο των πάγων τους μέσα σε 30 χρόνια, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ο οργανισμός πρόσθεσε την ίδια χρονιά ότι οι παγετώνες στο Νεπάλ, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα, έλιωσαν με 65% ταχύτερο ρυθμό την τελευταία δεκαετία σε σύγκριση με την προηγούμενη, αναδεικνύοντας τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην ευάλωτη περιοχή.

Κινητοποίηση και προσπάθειες διάσωσης

Ο στρατός έχει αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές για να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης και ανάκτησης. Οι διασώστες εργάζονται εντατικά μέσα σε δύσκολες συνθήκες, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες και να προσφέρουν βοήθεια.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στέλνει στις πληγείσες περιοχές κουβέρτες, κιτ πρώτων βοηθειών, φορεία και σάκους μεταφοράς σορών, υπογραμμίζοντας την έκταση της ανθρωπιστικής ανάγκης και την άμεση κινητοποίηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit