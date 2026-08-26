Αυξήθηκαν σε τουλάχιστον 95 οι νεκροί και 384 οι αγνοούμενοι από τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ

Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ, με τον αρχικό απολογισμό των θυμάτων να αυξάνεται σημαντικά μέσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ εκατοντάδες άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι. Οι αρχές της χώρας βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση, προσπαθώντας να αποτιμήσουν την πλήρη έκταση της καταστροφής και να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους.

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός των νεκρών

Η κατάσταση στο Νεπάλ είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ο αριθμός των νεκρών από τις φονικές πλημμύρες έχει αυξηθεί δραματικά. Ενώ οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για εννέα νεκρούς, ο προσωρινός απολογισμός της αστυνομίας έχει φτάσει πλέον τους τουλάχιστον 95 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Οι πλημμύρες έπληξαν κυρίως το βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Κίνα και το Θιβέτ.

Οι αρχές έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι πολύ χειρότερος και να συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές παραμένει δύσκολη.

Εκατοντάδες αγνοούμενοι, μεταξύ τους πολλοί ξένοι

Πέρα από τους νεκρούς, οι πλημμύρες έχουν αφήσει πίσω τους και έναν μεγάλο αριθμό αγνοουμένων. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες φέρονται ως αγνοούμενοι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Τουρισμού της χώρας. Από αυτούς, οι 291 είναι ξένοι υπήκοοι, γεγονός που προσδίδει διεθνή διάσταση στην τραγωδία.

Οι αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι δεν είχαν νέα από αυτόν τον μεγάλο αριθμό τουριστών, συμπεριλαμβανομένων 291 ξένων, μετά τις μαζικές πλημμύρες που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Ο απολογισμός των αγνοουμένων, όπως και των θυμάτων, παραμένει προσωρινός και υπό διαρκή μεταβολή.

Εθνικότητες των αγνοουμένων και διεθνής κινητοποίηση

Μεταξύ των ξένων υπηκόων που αγνοούνται, έχουν καταγραφεί 105 Ινδοί. Επιπλέον, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap, το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι οκτώ Νοτιοκορεάτες αγνοούνται στην περιοχή των συνόρων Νεπάλ-Θιβέτ. Άλλοι δέκα Νοτιοκορεάτες έχουν αποκλειστεί εξαιτίας των πλημμυρών στην ίδια περιοχή.

Για την αντιμετώπιση της καταστροφής και την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης, κινητοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης Copernicus, προσφέροντας έτσι τεχνολογική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές.

Οι συνέπειες των πλημμυρών στις πληγείσες περιοχές

Οι χείμαρροι λασπώδους νερού που σάρωσαν περιοχές στο βόρειο τμήμα του Νεπάλ προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Πολλοί άνθρωποι παρασύρθηκαν από το ορμητικό νερό, ενώ μεγάλος αριθμός κατοίκων και ταξιδιωτών βρέθηκε χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας ή πρόσβασης σε ασφαλείς περιοχές. Η εικόνα στις πληγείσες περιοχές είναι αποκαλυπτική, με τις υποδομές να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την αποτίμηση της έκτασης της καταστροφής, καθώς η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία είναι ακόμη δύσκολη. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό και τη διάσωση των αγνοουμένων και των εγκλωβισμένων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta