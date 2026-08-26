Φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ: Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι μετά από κατάρρευση παγετώνα

Θανατηφόρες πλημμύρες έπληξαν την Τετάρτη την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Ειδικοί, βασιζόμενοι σε δορυφορικές εικόνες, εκτιμούν ότι το φαινόμενο πιθανόν να προκλήθηκε από την κατάρρευση του κάτω μέρους ενός παγετώνα. Μέχρι στιγμής, έχουν ανασυρθεί περίπου 100 σοροί, ενώ η κυβέρνηση του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται.

Η πιθανή αιτία της καταστροφής

Η θανατηφόρα ξαφνική πλημμύρα που έπληξε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ την Τετάρτη, εκτιμάται από ειδικούς ότι προκλήθηκε από την κατάρρευση του κάτω μέρους ενός παγετώνα. Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες από την Planet Labs, το κάτω μέρος του παγετώνα αποσπάστηκε και κατέρρευσε στον πυθμένα της κοιλάδας, εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω, οδηγώντας στο καταστροφικό φαινόμενο.

Αν και δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως τι προκάλεσε την κατάρρευση του παγετώνα, οι Νεπαλέζοι αξιωματούχοι έχουν αναφέρει ως πιθανότητα έναν σεισμό που σημειώθηκε στην περιοχή λίγα λεπτά πριν από το συμβάν. Μια αρχική μελέτη, βασισμένη σε ανάλυση δορυφορικών εικόνων της Planet Labs, έδειξε ότι η πλημμύρα με ιζήματα στον ποταμό Λέντε Χόλα οφείλεται σε κατολίσθηση χιονιού-βράχου που συνέβη περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του συνοριακού περάσματος Νεπάλ-Κίνας Ρασουαγκάντι, στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας.

Ο απολογισμός των θυμάτων και των αγνοουμένων

Οι αρχές και των δύο χωρών, Νεπάλ και Κίνας, εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος από τα σχεδόν 100 πτώματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής. Η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται μετά την καταστροφή.

Η περιοχή έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με τις καταπράσινες πλαγιές των βουνών, όπως φαίνονταν πριν το συμβάν, να είναι πλέον θαμμένες κάτω από καφέ συντρίμμια και ιζήματα. Η κατάσταση καθιστά δύσκολες τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ ο φόβος για αύξηση του αριθμού των θυμάτων παραμένει έντονος.

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής

Οι πρώτες δορυφορικές εικόνες των καταστροφικών πλημμυρών στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, που παρασχέθηκαν από την Planet Labs, Inc., προσφέρουν μια σαφή εικόνα της έκτασης του φαινομένου. Οι εικόνες αυτές δείχνουν τον ποταμό Triushuli να έχει πενταπλασιαστεί σε πλάτος, ενώ σε ορισμένα σημεία το νερό έχει ανέβει κατά 50 έως 100 πόδια.

Η έρευνα της Planet Labs, με δορυφορικές εικόνες της περιοχής πριν και μετά την καταστροφή, τις οποίες εξέτασε και το Reuters, αποκάλυψε μια ευρεία ζώνη καταστροφής. Πλαγιές βουνών που ήταν καταπράσινες, τώρα καλύπτονται από καφέ συντρίμμια και ιζήματα, δείχνοντας την ολική αλλαγή του τοπίου εκατέρωθεν της συνηθισμένης κοίτης του ποταμού.

Οι αναλύσεις των ειδικών

Ο Βίκραμ Γκούπτα, ο οποίος ειδικεύεται στη μηχανική γεωλογία και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Sikkim της Ινδίας, επιβεβαίωσε ότι ένα σημαντικό μέρος του ρύγχους του παγετώνα κατέρρευσε, γεγονός που πυροδότησε το συμβάν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάρρευση πιθανώς συμπεριέλαβε ή παρέσυρε μια σημαντική ποσότητα βράχου και ιζημάτων, συμβάλλοντας στην ένταση της πλημμύρας.

Από την πλευρά του, ο γεωλόγος Νταν Σούγκαρ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, δήλωσε ότι οι εικόνες φαινόταν να δείχνουν ότι μια μεγάλη ποσότητα χιονιού είχε λιώσει τις 24 ώρες πριν από την καταστροφή. Πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι «Μερικοί από τους παγετώνες στην κοιλάδα ήταν καλυμμένοι με χιόνι χθες και σήμερα είναι ως επί το πλείστον γυμνός πάγος», υποδεικνύοντας μια πιθανή σύνδεση μεταξύ της τήξης του χιονιού και της καταστροφής.

Με πληροφορίες από: Topontiki