Ο Ερντογάν μίλησε για «αιώνα της Τουρκίας» και «ιστορία που ξαναγράφεται»

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέβη σε σημαντικές δηλώσεις, κάνοντας λόγο για τον «αιώνα της Τουρκίας» και υποστηρίζοντας ότι «η Ιστορία ξαναγράφεται στην περιοχή». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για την 955η επέτειο της Μάχης του Μαντζικέρτ. Ο Ερντογάν συνέδεσε το ιστορικό αυτό γεγονός με τη σημερινή πορεία της Τουρκίας, παρουσιάζοντας το όραμά του για το μέλλον της χώρας.

Οι δηλώσεις για τον «αιώνα της Τουρκίας»

Σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην 955η επέτειο της Μάχης του Μαντζικέρτ, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέβη σε μεγαλοπνοες δηλώσεις. Στην ομιλία του, χρησιμοποίησε εκφράσεις όπως «αιώνας της Τουρκίας» και «μία Τουρκία χωρίς τρομοκρατία», τονίζοντας το όραμά του για τη χώρα.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι «η Ιστορία ξαναγράφεται στην περιοχή μας» και ότι η Τουρκία «διαμορφώνει την πορεία της ιστορίας μέσω των ευσυνείδητων αρχών και ειρηνικών πολιτικών της». Στην εκδήλωση αυτή, παρών ήταν και ο υπερεθνικιστής εταίρος στην κυβέρνηση, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Η ιστορική αναφορά στη Μάχη του Μαντζικέρτ

Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στη Μάχη του Μαντζικέρτ, συνδέοντας την πορεία της σύγχρονης Τουρκίας με αυτό το ιστορικό γεγονός του 1071. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η μάχη αυτή «έσπασε τη σκουριασμένη κλειδαριά του Βυζαντίου».

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι με τη συγκεκριμένη μάχη «άνοιξε η κύρια πύλη της Ανατολίας». Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Βρισκόμαστε εδώ μαζί σας στο Μαντζικέρτ, όπου σπάσαμε τη σκουριασμένη κλειδαριά του Βυζαντίου με το κλειδί της πίστης και ανοίξαμε την κύρια πύλη της Ανατολίας».

Ο συμβολισμός του «δεσίματος της ουράς του αλόγου»

Στην ομιλία του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε έναν αρχαίο συμβολισμό, αυτόν του «δεσίματος της ουράς του αλόγου». Εξήγησε ότι αυτή η παράδοση συνδέεται με την απόφαση να μην υπάρξει επιστροφή από μια αποστολή, παρά μόνο μετά την πλήρη ολοκλήρωσή της.

Περιγράφοντας την παράδοση, ο Ερντογάν σημείωσε: «Όταν ξεκινάμε μια αποστολή, όταν ξεκινάμε ένα μονοπάτι, όταν αναλαμβάνουμε μια εργασία, δένουμε την ουρά του αλόγου μας». Τόνισε ότι με αυτόν τον τρόπο δηλώνεται η ακλόνητη αποφασιστικότητα «πως ό,τι και να γίνει, δεν θα γυρίσουμε πίσω, ότι θα πάμε μέχρι το τέλους».

Οι στόχοι για μια «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία»

Ο Τούρκος Πρόεδρος χρησιμοποίησε τον ίδιο συμβολισμό της αποφασιστικότητας για να περιγράψει τους μελλοντικούς στόχους της κυβέρνησής του. Έκανε λόγο για την οικοδόμηση του «αιώνα της Τουρκίας», ένα όραμα που, όπως ανέφερε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Επιπλέον, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην επίτευξη μιας «Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία» και μιας «περιοχής χωρίς τρομοκρατία», θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια. Υποστήριξε ότι ο απώτερος στόχος της Τουρκίας είναι να μετατραπεί η ευρύτερη περιοχή σε «γη ειρήνης και ηρεμίας».

Καταλήγοντας την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος διαμήνυσε για μία ακόμη φορά ότι «στην περιοχή η Ιστορία ξαναγράφεται», υπογραμμίζοντας τη σημασία των τρεχουσών εξελίξεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis