Μυστήριο με τη σύλληψη Γάλλου στο Μπάρι για μεταφορά αντιαρματικών πυραύλων

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τη σύλληψη ενός 46χρονου Γάλλου οδηγού στο λιμάνι του Μπάρι, στην Ιταλία, ο οποίος φέρεται να μετέφερε στρατιωτικό υλικό από την Ελλάδα. Ο άνδρας, ονόματι Regis Claude Albert Normand, προφυλακίστηκε μετά τον εντοπισμό τριών πυραύλων τύπου Akeron στο όχημά του, αμέσως μετά την άφιξή του από την Πάτρα.

Η σύλληψη και τα πρώτα ευρήματα

Ο 46χρονος Γάλλος πολίτης ακινητοποιήθηκε από την ιταλική Οικονομική Αστυνομία κατά την αποβίβασή του στο Μπάρι. Είχε φτάσει με το πλοίο Superfast II, το οποίο είχε αναχωρήσει από την Πάτρα. Ο τακτικός αυτός έλεγχος μετατράπηκε γρήγορα σε μια εκτεταμένη έρευνα, καθώς οι αρχές εντόπισαν πέντε ειδικούς περιέκτες στο βαν του, το οποίο έφερε γαλλικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Οι περιέκτες αυτοί, όπως διαπιστώθηκε, χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αντιαρματικών οπλικών συστημάτων. Κατά την επιθεώρηση, βρέθηκαν μέσα σωλήνες εκτόξευσης και πύραυλοι, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των ιταλικών αρχών και την προφυλάκιση του οδηγού.

Το περιεχόμενο του οχήματος

Από τους πέντε εμπορευματοκιβώτια που βρέθηκαν στο όχημα του Regis Claude Albert Normand, το ένα ήταν άδειο. Ένας δεύτερος περιέκτης περιείχε έναν αδρανή εκπαιδευτικό πύραυλο επίδειξης, ο οποίος δεν διέθετε σύστημα καθοδήγησης, προωθητικό σύστημα ή πολεμική κεφαλή. Ωστόσο, στους υπόλοιπους τρεις περιέκτες εντοπίστηκαν πύραυλοι τύπου Akeron.

Οι πύραυλοι αυτοί, σύμφωνα με την τεχνική αξιολόγηση και τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, χαρακτηρίστηκαν ως πολεμικά όπλα. Η υπόθεση περιγράφεται λεπτομερώς σε διάταξη που εξέδωσε η δικαστής Valeria Isabella Valenzi του δικαστηρίου του Μπάρι, η οποία διέταξε την προφυλάκιση του Γάλλου οδηγού.

Η πραγματογνωμοσύνη του ιταλικού στρατού

Κρίσιμη για τον χαρακτηρισμό των τριών εκρηκτικών μηχανισμών ήταν η πραγματογνωμοσύνη που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του ιταλικού Στρατού. Από αυτή διαπιστώθηκε πως στους σωλήνες των πυραύλων υπήρχαν μπλε λωρίδες. Σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, οι μπλε λωρίδες υποδηλώνουν υλικό που προορίζεται για εκπαίδευση και δεν περιέχει εκρηκτικό φορτίο.

Ωστόσο, τα στελέχη του Στρατού εκτιμούν ότι οι λωρίδες αυτές, χρώματος μπλε, δεν αποτελούσαν μέρος της αρχικής σήμανσης των πυραύλων. Κάτω από την μπλε ταινία αποκαλύφθηκε ο κίτρινος-μαύρος χρωματισμός, ο οποίος συνδέεται με πυρομαχικά υψηλής εκρηκτικότητας με διατρητικό αποτέλεσμα. Αυτό το εύρημα ενίσχυσε την εκτίμηση ότι πρόκειται για βαρύ στρατιωτικό υλικό.

Οι δηλώσεις του οδηγού και τα έγγραφα

Ο Γάλλος οδηγός φέρεται να υποστήριξε στις ιταλικές αρχές ότι εργάζεται ως οδηγός σε γαλλική εταιρεία. Δήλωσε ότι ήταν υπεργολάβος για μια γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται στη μεταφορά στρατιωτικών ειδών. Είχε αναλάβει τη μεταφορά του συγκεκριμένου υλικού στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο 46χρονος ανέφερε επίσης ότι το υλικό είχε μεταφερθεί αρχικά στην Ελλάδα για εργασίες επισκευής και συντήρησης και στη συνέχεια επέστρεφε στη Γαλλία. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, φέρεται να επέδειξε τρεις διεθνείς φορτωτικές, καθώς και εμπορικά και ταξιδιωτικά έγγραφα. Προσκομίστηκε επίσης άδεια του γαλλικού Υπουργείου Άμυνας, η οποία είχε εκδοθεί το 20. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα, αυτά τα έγγραφα ήταν πολύ ασαφή για να διευκρινίσουν τη φύση του φορτίου.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Την ίδια ώρα, οι ιταλικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια η προέλευση, ο πραγματικός προορισμός και η νομιμότητα της μεταφοράς του εν λόγω πολεμικού υλικού. Το πέπλο μυστηρίου παραμένει γύρω από την υπόθεση, με τις αρχές να προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της μεταφοράς αυτού του σημαντικού στρατιωτικού εξοπλισμού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki