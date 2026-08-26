Βόμβα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στο Βερολίνο – Εκκενώθηκαν 5.600 σπίτια

Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 στο Βερολίνο, καθώς οι αρχές της γερμανικής πρωτεύουσας έδωσαν εντολή για την εκκένωση 5.600 σπιτιών. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τον εντοπισμό μιας βόμβας που χρονολογείται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η επιχείρηση εκκένωσης έχει ξεκινήσει και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες, ενώ έχουν προβλεφθεί χώροι προσωρινής φιλοξενίας για τους κατοίκους.

Η βόμβα, βάρους 100 κιλών, εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης και οδήγησε στη δημιουργία μιας ζώνης αποκλεισμού 500 μέτρων γύρω από το σημείο εύρεσής της. Οι αρχές εργάζονται εντατικά για την ασφαλή εξουδετέρωσή της, με τη συνδρομή διαφόρων υπηρεσιών.

Εντοπισμός και ζώνη αποκλεισμού

Η βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με βάρος 100 κιλών, εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Αυγούστου 2026. Συγκεκριμένα, βρέθηκε στον πυθμένα του καναλιού στη συνοικία Νόικελν του Βερολίνου, σε κοντινή απόσταση από τη Ζόνεναλε, έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της περιοχής.

Μετά τον εντοπισμό της, οι αρχές του Βερολίνου προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό μιας περιοχής σε ακτίνα 500 μέτρων γύρω από το σημείο. Αυτή η ζώνη ασφαλείας είναι απαραίτητη για την προστασία των πολιτών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εξουδετέρωσης του εκρηκτικού μηχανισμού.

Εντός της αποκλεισμένης περιοχής βρίσκονται αρκετά κτίρια και δομές που απαιτούν άμεση εκκένωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένας οίκος ευγηρίας, ένα καταφύγιο αστέγων και ένας παιδικός σταθμός, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση ιδιαίτερα ευαίσθητη και απαιτητική.

Η επιχείρηση εκκένωσης

Οι αρχές της γερμανικής πρωτεύουσας έδωσαν εντολή για την εκκένωση 5.600 σπιτιών. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους κατά την εξουδετέρωση της βόμβας.

Η επιχείρηση εκκένωσης έχει ήδη ξεκινήσει και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες. Δεν αποκλείεται μάλιστα η συνέχισή της μέχρι αργά το βράδυ ή ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, λόγω του μεγάλου αριθμού των επηρεαζόμενων κατοίκων και της έκτασης της ζώνης ασφαλείας.

Για την προσωρινή φιλοξενία των κατοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, έχουν προβλεφθεί ειδικοί χώροι. Ένας τέτοιος χώρος βρίσκεται στην οδό Ζόνενάλε 188, στο Βερολίνο, παρέχοντας καταφύγιο και τις απαραίτητες υποδομές.

Διαδικασία εξουδετέρωσης

Μετά τον εντοπισμό της, η βόμβα ανασύρθηκε από τα νερά του καναλιού Νόικελν. Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε προσεκτικά σε μια πλωτή εξέδρα, προετοιμάζοντας το επόμενο στάδιο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η βόμβα πρόκειται να μεταφερθεί με γερανό στην όχθη του καναλιού. Εκεί, ειδικά εκπαιδευμένοι πυροτεχνουργοί θα αναλάβουν το δύσκολο έργο της εξουδετέρωσής της, ακολουθώντας όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Συνδρομή αρχών και φορέων

Για την επιτυχή διεξαγωγή της επιχείρησης, έχει επιστρατευτεί ένας μεγάλος αριθμός δυνάμεων. Περίπου 200 αστυνομικοί συμμετέχουν ενεργά στην εκκένωση και τη διατήρηση της τάξης στην αποκλεισμένη περιοχή.

Επιπλέον, συνδρομή παρέχουν και άλλες σημαντικές υπηρεσίες και φορείς. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο Γερμανικός Ερυθρός Σταυρός και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας συνεργάζονται στενά με την αστυνομία, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή όλων των απαραίτητων μέτρων και την παροχή βοήθειας στους επηρεαζόμενους πολίτες.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Reader