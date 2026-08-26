Πλημμύρες στο Νεπάλ και το Θιβέτ: Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι

Δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες ακόμη αγνοούνται, μετά από ξαφνικές και καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν απομακρυσμένες κοιλάδες στο Νεπάλ και το Θιβέτ την Τετάρτη. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν ολόκληρους οικισμούς, κατέστρεψαν υποδομές και δυσχεραίνουν τις προσπάθειες διάσωσης, καθώς τα ελικόπτερα αδυνατούν να προσεγγίσουν τις πληγείσες περιοχές λόγω της στάθμης των υδάτων.

Ο απολογισμός των θυμάτων και των αγνοουμένων

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας του Νεπάλ, Άμπι Ναραγιάν Καφλέ, τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν τις απομακρυσμένες κοιλάδες. Ο κ. Καφλέ δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι, πέραν των νεκρών, 28 αστυνομικοί αγνοούνται μετά το καταστροφικό φαινόμενο, προσθέτοντας στην αγωνία για την τύχη των ανθρώπων.

Οι πληροφορίες σχετικά με τους αγνοούμενους είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νεπάλ δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA ότι 26 αστυνομικοί εξακολουθούν να αγνοούνται από την πλημμύρα. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους κρατικούς υπαλλήλους, καθώς και εργαζομένους σε υδροηλεκτρικά έργα, με τις αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή και την ταυτοποίηση των στοιχείων.

Το Συμβούλιο Τουρισμού του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 384 ταξιδιώτες έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, γεγονός που υπογραμμίζει την πολυεθνική διάσταση της τραγωδίας. Συνολικά, 403 άτομα από 27 διαφορετικές χώρες παραμένουν αγνοούμενα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 62 Νεπαλέζοι πολίτες, 133 Ινδοί, 47 Αμερικανοί και 33 Βρετανοί, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και οικισμούς

Τα νερά των πλημμυρών προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, παρασύροντας ολόκληρα χωριά και στις δύο πλευρές των συνόρων Νεπάλ-Κίνας. Γέφυρες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ το ηλεκτρικό δίκτυο σε πολλές περιοχές έχει επίσης πληγεί ανεπανόρθωτα, αφήνοντας χιλιάδες χωρίς ρεύμα και επικοινωνία.

Στην περιοχή Ρασούβα, ο Τούλα Μπαχαντούρ BK, εργαζόμενος στον τομέα της υγείας, περιέγραψε την κατάσταση ως «καταστροφή παντού». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι οικισμοί που βρίσκονταν δίπλα στο ποτάμι έχουν παρασυρθεί ολοσχερώς, ενώ ο ίδιος ανέφερε ότι πέντε συγγενείς του αγνοούνται, φανερώνοντας το προσωπικό δράμα που βιώνουν οι κάτοικοι.

Δυσκολίες στις επιχειρήσεις διάσωσης

Οι προσπάθειες διάσωσης αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, καθώς τα ελικόπτερα δεν μπορούν να προσγειωθούν στις πληγείσες περιοχές λόγω της στάθμης των υδάτων. Η αδυναμία πρόσβασης από αέρος περιπλέκει την παροχή βοήθειας, την εκκένωση πληγέντων και την αναζήτηση αγνοουμένων, καθιστώντας το έργο των σωστικών συνεργείων εξαιρετικά επικίνδυνο και χρονοβόρο.

Οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για τους αγνοούμενους, καθώς η έκταση της καταστροφής καθιστά δύσκολη την πλήρη καταγραφή των επιπτώσεων. Η κατάσταση στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, ειδικότερα στο σημείο Ρασουαγκάντι, είναι ιδιαίτερα σοβαρή, με τις ισχυρές ροές να έχουν προκαλέσει χάος σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι επιπτώσεις και στην περιοχή του Θιβέτ

Οι καταστροφικές πλημμύρες και οι κατολισθήσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στο Νεπάλ, αλλά επηρέασαν σοβαρά και την περιοχή του Θιβέτ, στην άλλη πλευρά των συνόρων με την Κίνα. Οι κινεζικές αρχές έχουν αναφέρει ότι μια κατολίσθηση προκάλεσε «μεγάλες απώλειες» στην περιοχή, υπογραμμίζοντας την ευρεία έκταση του φαινομένου και την αλληλεπίδραση των φυσικών καταστροφών στην ευρύτερη γεωγραφική ζώνη.

Η συνολική εικόνα στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας δείχνει μια ευρεία περιοχή που έχει πληγεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με τις ζημιές σε υποδομές και οικισμούς να είναι εκτεταμένες και στις δύο χώρες. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις προσπάθειες για την πλήρη εκτίμηση των επιπτώσεων και την παροχή βοήθειας να συνεχίζονται αδιάκοπα.

Με πληροφορίες από: Reader