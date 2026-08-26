Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία: 4 νεκροί και 95 τραυματίες – Ανάμεσα στα θύματα μητέρα και η 4χρονη κόρη της

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 95 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο. Ιδιαίτερα βαρύ ήταν το πλήγμα στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, όπου σκοτώθηκαν μια μητέρα και η τετράχρονη κόρη της. Παράλληλα, στο Κραματόρσκ, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον διασωστών που επιχειρούσαν μετά από προηγούμενο πλήγμα.

Το τραγικό συμβάν στο Τσερνίχιβ

Στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ καταγράφηκε ένα από τα πιο τραγικά περιστατικά, καθώς ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συνολικά 28 επιθέσεις μέσα σε μία ημέρα. Ανάμεσα στα θύματα ήταν η 39χρονη βοηθός φαρμακοποιού Ολένα και η μόλις τεσσάρων ετών κόρη της, Ζάνα. Οι δύο γυναίκες σκοτώθηκαν από ρωσικό drone, γεγονός που προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Πέραν της μητέρας και της κόρης της, στην ίδια περιφέρεια τραυματίστηκαν ακόμη 14 άνθρωποι. Η ένταση των επιθέσεων στο Τσερνίχιβ υπογραμμίζει την συνεχιζόμενη απειλή για τους αμάχους στις πληγείσες περιοχές της Ουκρανίας.

Επίθεση «double tap» σε διασώστες στο Κραματόρσκ

Στο Κραματόρσκ, οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν σε επίθεση τύπου «double tap» εναντίον διασωστών. Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, στις 25 Αυγούστου, οι διασώστες βρίσκονταν στο σημείο όπου είχε προηγηθεί ρωσική επίθεση σε εννιαώροφη πολυκατοικία. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, ένα ρωσικό FPV drone έπληξε ένα θωρακισμένο ασθενοφόρο της Κρατικής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών.

Το όχημα υπέστη ζημιές, ωστόσο κανένα μέλος του προσωπικού των διασωστών δεν τραυματίστηκε. Η ουκρανική υπηρεσία χαρακτήρισε το περιστατικό ως επίθεση «double tap», δηλαδή ένα δεύτερο πλήγμα στο ίδιο σημείο, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν ήδη εκεί για να παράσχουν βοήθεια. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα που ρωσικές δυνάμεις στοχοθετούν διασώστες εν ώρα καθήκοντος.

Οι επιθέσεις στο Κραματόρσκ είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 26 άνθρωποι, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν. Επιπλέον, ζημιές υπέστησαν 37 πολυώροφα κτίρια, τρεις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και μία εγκατάσταση υποδομών, δείχνοντας το εύρος των καταστροφών στην περιοχή.

Θύματα και καταστροφές σε άλλες περιφέρειες

Πέρα από το Τσερνίχιβ και το Κραματόρσκ, πλήγματα και θύματα καταγράφηκαν και σε άλλες ουκρανικές περιφέρειες. Στην ευρύτερη περιφέρεια του Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις. Οι επιχειρήσεις στην περιοχή συνεχίζονται, με τις αρχές να καταγράφουν τις συνέπειες των πληγμάτων.

Στην περιφέρεια της Χερσώνας, οι ρωσικές επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 12 ατόμων. Αντίστοιχα, στην πόλη του Χάρκοβο, αναφέρθηκαν 23 τραυματίες, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, γεγονός που αναδεικνύει τον αντίκτυπο των επιθέσεων στον άμαχο πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων.

Μαζική επίθεση με drones

Τη νύχτα προς την Τετάρτη, η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 163 drones εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Η αεράμυνα της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατάφερε να καταρρίψει 132 από αυτά τα drones.

Οι καταρρίψεις πραγματοποιήθηκαν πάνω από το βόρειο, νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, δείχνοντας την έκταση της αεροπορικής απειλής. Παρ' όλα αυτά, πλήγματα καταγράφηκαν σε 18 τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από καταρριφθέντα drones έπεσαν σε άλλες τρεις περιοχές, προκαλώντας πιθανές ζημιές ή τραυματισμούς.

Με πληροφορίες από: Enikos