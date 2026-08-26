Τραγωδία στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 95 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες

Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν το βόρειο Νεπάλ, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Η αστυνομία της χώρας ανακοίνωσε τον νεότερο προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας. Παράλληλα, οι αρχές έχουν χάσει την επαφή με εκατοντάδες τουρίστες, καθώς η κατάσταση παραμένει κρίσιμη στις πληγείσες περιοχές.

Ο απολογισμός των θυμάτων

Οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο τμήμα του Νεπάλ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, στο Θιβέτ, έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 95 ανθρώπων. Ο αριθμός αυτός ανακοινώθηκε από την αστυνομία της χώρας, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα τον νεότερο προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας.

Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες στις πληγείσες περιοχές, όπου οι τεράστιοι όγκοι νερού και οι κατολισθήσεις έχουν αλλάξει δραματικά το τοπίο. Η ορμή των υδάτων ήταν τέτοια που άφησε ελάχιστο χρόνο αντίδρασης στους κατοίκους και τους επισκέπτες, με πολλούς να χάνονται στα ορμητικά νερά.

Εκατοντάδες αγνοούμενοι τουρίστες

Το υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 384 ξένοι υπήκοοι αγνοούνται μετά τις μαζικές πλημμύρες. Συνολικά, οι αρχές έχουν χάσει την επαφή με 384 τουρίστες, εκ των οποίων οι 93 είναι Νεπαλέζοι πολίτες και οι 291 είναι αλλοδαποί.

Μεταξύ των αγνοουμένων ξένων υπηκόων, περιλαμβάνονται 105 Ινδοί πολίτες, ενώ αναφέρεται ότι υπάρχουν και Βρετανοί και Αμερικανοί πολίτες ανάμεσα στους εκατοντάδες ανθρώπους που αγνοούνται. Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο οι συνθήκες καθιστούν το έργο των σωστικών συνεργείων ιδιαίτερα δύσκολο.

Οι περιοχές που επλήγησαν

Η πλημμύρα έπληξε ιδιαίτερα τις περιοχές Syapru Besi και Timure, οι οποίες βρίσκονται στην ορεινή περιοχή Rasuwa του Νεπάλ. Αυτές οι περιοχές δέχτηκαν το κύριο βάρος της καταστροφής, με τις υποδομές να έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές.

Στην περιοχή Trishuli Bazaar, η κατάσταση είναι επίσης δραματική. Αεροφωτογραφίες από drone δείχνουν ότι ολόκληρες σειρές σπιτιών που βρίσκονταν στις όχθες του ποταμού έχουν εξαφανιστεί. Το τοπίο έχει μετατραπεί σε μια αχανή έκταση λάσπης, συντριμμιών και διάσπαρτων δομών, καθώς ο ποταμός έχει επανασχεδιάσει το τοπίο.

Η σφοδρότητα της καταστροφής

Όπως καταγράφεται σε βίντεο από τις πληγείσες περιοχές, τεράστιοι όγκοι νερού κατεβαίνουν με ορμή τις πλαγιές, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Τα ορμητικά νερά πέφτουν πάνω σε κτίρια, γέφυρες και άλλες υποδομές, τις οποίες γκρεμίζουν μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ο χρόνος αντίδρασης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες ήταν ελάχιστος, με αποτέλεσμα πολλοί να εγκλωβιστούν ή να παρασυρθούν από τα ορμητικά ρεύματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, άνθρωποι προσπαθούσαν απεγνωσμένα να διαφύγουν από κατολισθήσεις που τους πλησίαζαν, σε μια προσπάθεια να σώσουν τη ζωή τους.

Αντιδράσεις και περιστατικά

Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, όπου οι άνθρωποι αγωνίζονται για την επιβίωσή τους, έχουν καταγραφεί και περιστατικά εκμετάλλευσης της κατάστασης. Κάποιοι πολίτες, σύμφωνα με αναφορές, αντί να προσπαθούν να σωθούν από τις πλημμύρες, επιδίδονταν σε λεηλασίες, αρπάζοντας φιάλες υγραερίου.

Οι εικόνες από το Νεπάλ δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τις προσπάθειες διάσωσης και παροχής βοήθειας να συνεχίζονται σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις, καθώς οι αρχές του Νεπάλ προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτής της μεγάλης τραγωδίας.

Με πληροφορίες από: Reader