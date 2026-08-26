Ντόναλντ Τραμπ: Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ βαριά τραυματισμένος – Δηλώσεις για Ιράν, Ρωσία και Καναδά

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό παρουσιαστή Γκλεν Μπεκ, προέβη σε μια σειρά δηλώσεων σχετικά με διεθνή ζητήματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για την κατάσταση της υγείας του Ιρανού ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, την κατάσταση στο Ιράν, την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα, καθώς και τον εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά.

Η κατάσταση της υγείας του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν πιστεύει» πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι νεκρός. Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τα τέλη Φεβρουαρίου, γεγονός που είχε τροφοδοτήσει φήμες και δημοσιεύματα, μεταξύ άλλων στο περιοδικό The Atlantic, σχετικά με την τύχη του.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ «τραυματίστηκε πολύ σοβαρά» στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του. Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Ιρανός ηγέτης έχει υποστεί σημαντικές βλάβες στην αριστερή πλευρά του σώματός του, με το χέρι και το πόδι του να έχουν πληγεί σοβαρά. «Δεν νομίζω ότι είναι νεκρός, είναι βαριά τραυματισμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Παράλληλα, αμφισβήτησε την εικόνα ομαλότητας που, όπως υποστήριξε, επιχειρεί να παρουσιάσει η Τεχεράνη, λέγοντας ότι «κάνουν ολόκληρη παράσταση, ότι πρέπει συνεχώς να επιστρέφουν σε εκείνον και να παίρνουν την ευλογία του».

Η σκληρή καταστολή στο Ιράν και η έκβαση του πολέμου

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε και για τους λόγους για τους οποίους οι Ιρανοί δεν έχουν προχωρήσει αυτή την περίοδο σε μαζική εξέγερση κατά του καθεστώτος. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε την κατάσταση στη σκληρή καταστολή που ασκούν οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας. Υποστήριξε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους πολίτες να βγουν στους δρόμους όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με άμεση και θανατηφόρα βία. «Είναι δύσκολο να διαδηλώσεις όταν σε πυροβολούν και υπάρχουν πολυβόλα μπροστά στους διαδηλωτές», δήλωσε.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε απόλυτα βέβαιος για την έκβαση του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν υποστεί συντριπτικά πλήγματα. «Ο στρατός τους έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά και ο δικός μας στρατός έχει κάνει εξαιρετική δουλειά», είπε, προσθέτοντας: «Οδεύουμε προς τη νίκη – είχαμε νίκη στη Βενεζουέλα και θα έχουμε νίκη και εδώ πολύ σύντομα».

Το Στενό του Ορμούζ και η λειτουργικότητά του

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στο Στενό του Ορμούζ, δηλώνοντας την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα. Αυτή την άποψη τη στήριξε στο γεγονός ότι το Στενό του Ορμούζ είναι πλέον ανοιχτό. Όπως συμπλήρωσε, πολλά πλοία το διασχίζουν τώρα και τους επιτρέπεται η διέλευση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι δεν υπάρχουν πλέον νάρκες στο Στενό, αναφέροντας μια σχετική ανακοίνωση που έγινε χθες. «Έχουμε απομακρύνει όλες τις νάρκες και το στενό είναι πλέον λειτουργικό», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτής της εξέλιξης για την περιοχή.

Η επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ μίλησε και για το χθεσινό ταξίδι του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επίσκεψη ως μιας κάποιας μορφής ρουτίνας, προσθέτοντας ωστόσο ότι κάτι μπορεί να προέκυψε από τις συνομιλίες του Ράτκλιφ με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών στη ρωσική πρωτεύουσα.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία». Διευκρίνισε επίσης ότι το πολυσυζητημένο ταξίδι του διευθυντή της CIA δεν σχετιζόταν με το Ιράν ή τις ρωσικές απειλές κατά του ΝΑΤΟ.

Ο εμπορικός πόλεμος με τον Καναδά

Αναφερόμενος στον εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εξέφρασε την άποψη ότι είναι «καιρός να δώσουμε ένα μάθημα στον Καναδά ότι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό πια» με το εμπόριο. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σκληρή στάση του Τραμπ σε θέματα εμπορικών σχέσεων με τη γειτονική χώρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit