Φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 95 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι

Σε κατάσταση χάους βρίσκεται το Νεπάλ, καθώς σφοδρές και ξαφνικές πλημμύρες έχουν σαρώσει εκτεταμένες περιοχές της χώρας. Οι αρχές αναφέρουν πως τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ εκατοντάδες φέρονται ως αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και πολλοί ξένοι υπήκοοι. Οι καταστροφές σε υποδομές είναι εκτεταμένες, με δρόμους, γέφυρες και ενεργειακά εργοτάξια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Εκατόμβη νεκρών και αγνοούμενων

Οι φονικές πλημμύρες έχουν προκαλέσει μια τραγωδία με βαριές απώλειες ανθρώπινων ζωών. Μέχρι στιγμής, έχουν ανασυρθεί 22 πτώματα, ενώ ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 95. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Άμπι Ναραγιάν Κάφλε, δήλωσε ότι συντονίζονται επιχειρήσεις διάσωσης και βοήθειας, αλλά έχουν χαθεί οι επικοινωνίες με πολλά μέλη της αστυνομικής δύναμης.

Η λίστα των αγνοουμένων είναι ιδιαίτερα μεγάλη και ανησυχητική. Ο οργανισμός τουρισμού της χώρας ανέφερε ότι τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες, εκ των οποίων 291 είναι ξένοι υπήκοοι, φέρονται ως αγνοούμενοι μετά τις πλημμύρες. Μεταξύ αυτών, οκτώ Νοτιοκορεάτες αγνοούνται και άλλοι δέκα έχουν αποκλειστεί στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας.

Καταστροφές σε υποδομές και δυσκολίες στις διασώσεις

Οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε κρίσιμες υποδομές. Δρόμοι, γέφυρες και ενεργειακά εργοτάξια στην περιοχή Νουουακότ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα στο Θιβέτ, έχουν πληγεί σοβαρά. Πολλά υδροηλεκτρικά έργα έχουν παρασυρθεί από τους τεράστιους όγκους νερού, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες. Η στάθμη των υδάτων είναι εξαιρετικά υψηλή, καθιστώντας αδύνατη την προσγείωση ελικοπτέρων στις πληγείσες περιοχές Σιάπρου Μπέσι και Τιμούρε, στον ορεινό τομέα Ρασούουα, όπου κατοικούν περίπου 50.000 άνθρωποι. Ο διοικητής του τομέα, Ναρέντρα Παριγ, προειδοποίησε για τον κίνδυνο βαριών απωλειών ή απωλειών περιουσιών, καθώς οι διασώστες δεν μπορούν να προσεγγίσουν αποτελεσματικά τις περιοχές.

Η κατάσταση στα σύνορα με το Θιβέτ

Η καταστροφή δεν περιορίζεται μόνο στο Νεπάλ, αλλά επεκτείνεται και στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ. Το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε «σημαντικές απώλειες» και αγνοούμενους στη γειτονική κομητεία Γκιιρόγνκ. Εκεί, μια κατολίσθηση λάσπης σημειώθηκε σε χερσαία διάβαση ανάμεσα στην Κίνα και το Νεπάλ, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Το ποτάμι Μπότε Κόσι, το οποίο πηγάζει από το Θιβέτ και στη συνέχεια ρέει στον ποταμό Τρισούλι του Νεπάλ, έχει υπερχειλίσει, συμβάλλοντας στις φονικές πλημμύρες. Ο ποταμός Τρισούλι, με τη σειρά του, εισέρχεται στην Ινδία ως ποταμός Γκαντάκ, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι πλημμύρες στην άνω λεκάνη απορροής θα μπορούσαν να έχουν περαιτέρω επιπτώσεις.

Αγωνία και πανικός στις πληγείσες περιοχές

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από τις πλημμύρες στο Νεπάλ είναι δραματικές, δείχνοντας ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν από τους τεράστιους όγκους νερού που καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Η αγωνία για τους αγνοούμενους και τους αποκλεισμένους παραμένει μεγάλη, καθώς οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Παρά τις δυσκολίες, ελικόπτερα κατάφεραν να διασώσουν 12 άτομα, προσφέροντας μια μικρή ανακούφιση μέσα στο γενικότερο χάος. Ωστόσο, η έκταση της καταστροφής και ο μεγάλος αριθμός των αγνοουμένων δημιουργούν ένα ζοφερό τοπίο για τις πληγείσες κοινότητες.

Με πληροφορίες από: Newsit