Συμβιβασμός της Meta με πολιτείες των ΗΠΑ για τον εθισμό παιδιών σε Instagram και Facebook

Η εταιρεία τεχνολογίας Meta κατέληξε σε συμβιβασμό με 29 πολιτείες των ΗΠΑ, προκειμένου να επιλύσει μια δικαστική υπόθεση που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στις πλατφόρμες Facebook και Instagram, καθώς και τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Meta θα καταβάλει ένα ποσό που μπορεί να φτάσει έως και τα 16,68 δισ. δολάρια. Ο συμβιβασμός αυτός αποτρέπει μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές δοκιμασίες σχετικά με την ευθύνη των εταιρειών social media για τις επιπτώσεις στους νεαρούς χρήστες.

Το ιστορικό της δικαστικής διαμάχης

Η συμφωνία επετεύχθη ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ομοσπονδιακή δίκη στην Καλιφόρνια, η οποία αφορούσε αξιώσεις που είχαν καταθέσει οι 29 πολιτείες. Η δικαστική αυτή αναμέτρηση θεωρούνταν μία από τις σημαντικότερες μέχρι σήμερα, καθώς θα έθετε στο επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσο οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για βλάβες που προκαλούνται σε ανήλικους χρήστες.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της επιλογής των ενόρκων, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 12 Αυγούστου, ένα ομοσπονδιακό εφετείο είχε απορρίψει αίτημα για την αναστολή της δίκης. Αυτό υποδηλώνει την αποφασιστικότητα των πολιτειών να προχωρήσουν στην υπόθεση, προτού επιτευχθεί ο τωρινός συμβιβασμός.

Οικονομικές αποζημιώσεις και κατηγορίες

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, η Meta συμφώνησε να καταβάλει έως και 16,68 δισ. δολάρια. Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος του συμβιβασμού για την επίλυση των αγωγών που είχαν καταθέσει οι αμερικανικές πολιτείες.

Οι πολιτείες κατηγορούσαν την εταιρεία ότι σχεδίασε το Facebook και το Instagram με τρόπο που προκαλεί εθισμό στα παιδιά, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλεια των πλατφορμών της και συνέλεξε παράνομα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Παρά την απόφαση για συμβιβασμό, η Meta, με έδρα το Μένλο Παρκ της Καλιφόρνιας, αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά ή παράβαση στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Πριν από τη δίκη, η Meta είχε αναφέρει σε δικαστικό έγγραφο ότι η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ διεκδικούσαν έως και 1,4 τρισ. δολάρια σε κυρώσεις. Ωστόσο, οι ίδιες οι πολιτείες είχαν εκτιμήσει πριν από την έναρξη της διαδικασίας ότι το ποσό θα ήταν πιο κοντά στα 200 δισ. δολάρια. Ζητούσαν επίσης πρόσθετες αποζημιώσεις, σημαντικές αλλαγές στις πλατφόρμες της Meta και απαγόρευση δημιουργίας λογαριασμών από παιδιά.

Νέοι περιορισμοί για τους έφηβους χρήστες

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, η Meta δεσμεύθηκε να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές για τους έφηβους χρήστες του Facebook και του Instagram σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, όπως αναφέρουν δικαστικά έγγραφα. Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην προστασία των παιδιών και στην αντιμετώπιση του εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, οι νέοι περιορισμοί περιλαμβάνουν την εφαρμογή ημερήσιων ορίων χρήσης για τους εφήβους, καθώς και μπλόκο πρόσβασης στις πλατφόρμες κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι δεσμεύσεις αυτές αποτελούν μέρος των όρων του συμβιβασμού και θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι ανήλικοι στην Αμερική χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της Meta.

Η στάση της εταιρείας και η αντίδραση της αγοράς

Η Meta έχει απορρίψει τις κατηγορίες που της αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την προστασία των παιδιών στις πλατφόρμες της. Είχε επίσης υποστηρίξει ότι δεν θα μπορούσε να έχει παραπλανήσει τους καταναλωτές ως προς το εάν οι υπηρεσίες της προκαλούν εθισμό, καθώς ο «εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ψυχιατρική διαταραχή.

Μετά τις εξελίξεις και την ανακοίνωση του συμβιβασμού, η μετοχή της Meta σημείωσε άνοδο 4,4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, δείχνοντας μια θετική αντίδραση της αγοράς στην επίλυση της δικαστικής εκκρεμότητας.

Ευρύτερο κύμα δικαστικών προσφυγών

Οι συγκεκριμένες αγωγές αποτελούν μέρος ενός πολύ ευρύτερου κύματος δικαστικών προσφυγών που έχουν κατατεθεί από πολιτείες, τοπικές κυβερνήσεις, σχολικές περιφέρειες και ιδιώτες. Όλοι αυτοί οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η Meta και άλλες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης συνέβαλαν στην εκδήλωση μιας ευρείας κρίσης ψυχικής υγείας στους νέους στις ΗΠΑ.

Η ομοσφεδριακή δίκη αφορούσε, μεταξύ άλλων, αγωγές από την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ, με τις πολιτείες να υποστηρίζουν ότι η Meta παραβίασε τους νόμους τους για την προστασία των καταναλωτών. Ο σημερινός συμβιβασμός δεν βάζει τέλος στη δικαστική πίεση που δέχεται συνολικά ο κλάδος. Η Meta, μαζί με τις Snap, YouTube/Alphabet και TikTok/ByteDance, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν χιλιάδες αγωγές σε ομοσπονδιακά και πολιτειακά δικαστήρια.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos