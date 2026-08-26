Συμβιβασμός μαμούθ για τη Meta: Έως 16,68 δισ. δολάρια στις πολιτείες των ΗΠΑ

Η Meta Platforms συμφώνησε σε έναν σημαντικό συμβιβασμό, ύψους έως και 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αμερικανικές πολιτείες. Η συμφωνία αυτή έρχεται για να διευθετήσει μια σειρά από κατηγορίες που αφορούσαν τις επιπτώσεις των πλατφορμών Instagram και Facebook στα παιδιά. Οι αξιώσεις που είχαν κατατεθεί κατηγορούσαν την εταιρεία ότι σχεδίασε τις εφαρμογές με τρόπο που προκαλεί εθισμό, ότι παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων της και ότι προχώρησε σε παράνομη συλλογή προσωπικών δεδομένων ανηλίκων χρηστών.

Το ιστορικό του συμβιβασμού

Η Meta Platforms κατέληξε σε αυτή την ευρεία συμφωνία με Πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο συμβιβασμός επετεύχθη λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της επιλογής των ενόρκων σε μια κρίσιμη ομοσπονδιακή δίκη στην Καλιφόρνια, η οποία ήταν προγραμματισμένη να αρχίσει στις 12 Αυγούστου.

Η δίκη αυτή αφορούσε αξιώσεις που είχαν καταθέσει συνολικά 29 Πολιτείες, και η επίτευξη της συμφωνίας αποτρέπει μία από τις σημαντικότερες δικαστικές δοκιμασίες που είχαν να αντιμετωπίσουν μέχρι σήμερα οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης. Οι καταγγελίες εστίαζαν στις βλάβες που φέρεται να προκάλεσαν οι πλατφόρμες στους νεότερους χρήστες τους.

Οι βασικές κατηγορίες κατά της Meta

Οι Πολιτείες που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατηγόρησαν τη Meta ότι είχε σχεδιάσει τις δημοφιλείς πλατφόρμες της, το Instagram και το Facebook, με συγκεκριμένο τρόπο που αποσκοπούσε στην πρόκληση εθισμού στα παιδιά. Παράλληλα, υπήρχαν ισχυρισμοί ότι η εταιρεία παραπλάνησε συστηματικά τους καταναλωτές σχετικά με το επίπεδο ασφάλειας που προσέφεραν οι ψηφιακές της πλατφόρμες.

Ένα ακόμη σοβαρό σημείο των καταγγελιών ήταν η φερόμενη παράνομη συλλογή προσωπικών δεδομένων από ανήλικους χρήστες. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η Meta φέρεται να χρησιμοποίησε αυτά τα δεδομένα ακόμη και για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, γεγονός που προσέθετε μια επιπλέον διάσταση στις νομικές αξιώσεις.

Το ευρύτερο κύμα δικαστικών προσφυγών

Οι συγκεκριμένες αξιώσεις που οδήγησαν στον συμβιβασμό αποτελούν μέρος ενός πολύ ευρύτερου κύματος δικαστικών προσφυγών που έχουν κατατεθεί κατά της Meta, αλλά και άλλων εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι προσφυγές προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα φορέων, συμπεριλαμβανομένων Πολιτειών, τοπικών Αρχών, σχολικών περιφερειών, καθώς και ιδιωτών.

Όλοι αυτοί οι ενάγοντες υποστηρίζουν με ένταση ότι οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνέβαλαν σημαντικά στην κρίση ψυχικής υγείας που παρατηρείται μεταξύ των νέων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δικαστική αυτή διαμάχη αναδεικνύει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην ευάλωτη αυτή ομάδα.

Η πορεία της ομοσπονδιακής δίκης

Η ομοσπονδιακή δίκη στην Καλιφόρνια, η οποία τελικά αποφεύχθηκε με τον συμβιβασμό, αφορούσε, μεταξύ άλλων, τις αξιώσεις που είχαν καταθέσει οι γενικοί εισαγγελείς από τέσσερις συγκεκριμένες Πολιτείες. Πρόκειται για την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η Meta είχε παραβιάσει τις πολιτειακές νομοθεσίες που αφορούν την προστασία των καταναλωτών.

Μόλις λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της επιλογής των ενόρκων, ένα ομοσπονδιακό εφετείο είχε απορρίψει αίτημα για αναστολή της δίκης. Αυτή η απόφαση υπογράμμισε την αποφασιστικότητα των δικαστικών αρχών να προχωρήσουν στην εξέταση της υπόθεσης, ασκώντας πίεση για την επίτευξη μιας λύσης.

Καταγγελίες για προτεραιότητα στα κέρδη

Στο πλαίσιο των ευρύτερων καταγγελιών που διατυπώθηκαν κατά της Meta, αναφέρθηκε ότι πρώην στέλεχος της εταιρείας είχε κατηγορήσει τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Συγκεκριμένα, το στέλεχος υποστήριξε ότι ο ιδρυτής της Meta έθετε τα κέρδη της εταιρείας πάνω από την ασφάλεια των παιδιών, μια σοβαρή κατηγορία που εντάσσεται στις ανησυχίες για τις πρακτικές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί μια κομβική εξέλιξη στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία και την ασφάλεια των ανηλίκων χρηστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτοντας ένα προηγούμενο για παρόμοιες υποθέσεις στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis