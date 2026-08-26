Σαρωτικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Θιβέτ: Τουλάχιστον 31 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ και το Θιβέτ, μετά από σαρωτικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τις παραμεθόριες περιοχές των Ιμαλαΐων. Εκατοντάδες άτομα, ανάμεσά τους και πολλοί ξένοι τουρίστες, αγνοούνται, ενώ ολόκληρα χωριά, δρόμοι και κρίσιμες υποδομές παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων και οι αγνοούμενοι

Συνολικά, τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πληγείσες περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ. Μέχρι στιγμής, έχουν ανασυρθεί 22 σοροί, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Άμπι Ναραγιάν Κάφλε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι αρχές συντονίζουν επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας, αλλά έχουν χαθεί οι επικοινωνίες με πολλά μέλη της δύναμής τους.

Ο αριθμός των αγνοουμένων είναι ιδιαίτερα μεγάλος, καθώς 384 τουρίστες έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Από αυτούς, οι 291 είναι ξένοι υπήκοοι, προερχόμενοι από χώρες όπως η Ινδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Μαλαισία. Επιπλέον, οκτώ Νοτιοκορεάτες αγνοούνται και άλλοι δέκα έχουν αποκλειστεί από τις πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ.

Στην πλευρά του Θιβέτ, οι αρχές εκφράζουν φόβους για «μεγάλο αριθμό θυμάτων» στην κομητεία Γκιρόνγκ, μετά από κατολίσθηση που έπληξε ένα συνοριακό πέρασμα μεταξύ των δύο χωρών, προκαλώντας «σημαντικές απώλειες».

Εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και οικισμούς

Οι καταρρακτώδεις βροχές και οι ξαφνικές πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή σε πολλές περιοχές. Ο ποταμός Μποτεκόσι υπερχείλισε περίπου στις 9 το πρωί της Τετάρτης, με τα ορμητικά νερά να καταστρέφουν αρκετά χωριά, δρόμους, γέφυρες και υδροηλεκτρικά έργα. Ο παραπόταμος του Μποτεκόσι, Lhende Khola, κατέγραψε την Τετάρτη τη μεγαλύτερη πλημμύρα, έχοντας ήδη υπερχειλίσει δύο φορές μέσα στους προηγούμενους 14 μήνες.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τα νερά κατάπιαν ολόκληρα χωριά, ενώ τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν σπίτια να έχουν καταρρεύσει μέσα στα νερά, αυτοκίνητα να επιπλέουν και μία μεταλλική γέφυρα να παρασύρεται από τα ορμητικά ρεύματα. Ο Τούλα Μπαχαντούρ ΜΚ, εργαζόμενος στον χώρο της υγείας στη Ρασούβα, δήλωσε πως «υπάρχει καταστροφή όπου κι αν κοιτάξεις» και πρόσθεσε ότι «οι οικισμοί δίπλα στο ποτάμι έχουν παρασυρθεί ολοκληρωτικά. Πέντε συγγενείς μου αγνοούνται».

Στην κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ, μια μαζική κατολίσθηση έπληξε το συνοριακό πέρασμα, παρασύροντας οχήματα και λεωφορεία μέσα σε δευτερόλεπτα, όπως μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Δυσκολίες στις επιχειρήσεις διάσωσης και προειδοποιήσεις

Οι επιχειρήσεις διάσωσης αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών και της υψηλής στάθμης των υδάτων. Ελικόπτερα διάσωσης δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τις πληγείσες περιοχές Σιάπρου Μπέσι και Τιμούρε, στην ορεινή περιφέρεια Ρασούβα του Νεπάλ, όπου ζουν περίπου 50.000 άνθρωποι, καθώς η στάθμη του ποταμού είχε ανέβει πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους αρκετών περιοχών του Νεπάλ να παραμείνουν μακριά από τις όχθες των ποταμών Bhotekoshi, Trishuli και Narayani, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος. Ο περιφερειακός διοικητής Ναρέντρα Παριγιάρ κάλεσε τους κατοίκους στις όχθες του ποταμού Μπότε Κόσι να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία, δηλώνοντας ότι «ενδέχεται να υπάρχουν πολλές απώλειες ανθρώπινων ζωών ή μεγάλες καταστροφές περιουσιών».

Αίτημα για διεθνή βοήθεια και εκτιμήσεις για την αιτία

Η κυβέρνηση του Νεπάλ, μέσω του εκπροσώπου της, Σασμίτ Ποχαρέλ, δήλωσε ότι το Κατμαντού έχει ζητήσει τη συνδρομή τόσο της Ινδίας όσο και της Κίνας στις επιχειρήσεις διάσωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η βιβλική καταστροφή.

Ειδικοί για το κλίμα από το International Centre for Integrated Mountain Development, με έδρα το Κατμαντού, εκτιμούν ότι οι ξαφνικές πλημμύρες προκλήθηκαν πιθανότατα από χιονοστιβάδα που αποκολλήθηκε από παγετώνα. Ο ποταμός Bhotekoshi, ο οποίος υπερχείλισε, πηγάζει στο Θιβέτ και στη συνέχεια ρέει στον ποταμό Trishuli του Νεπάλ.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Newsit