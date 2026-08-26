Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε «άγριους» τους Ιρανούς: «Καμία συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί μαζί τους»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι είναι αδύνατη η επίτευξη οποιασδήποτε διπλωματικής συμφωνίας με την ηγεσία του Ιράν. Ο κ. Νετανιάχου χαρακτήρισε την ιρανική ηγεσία «άγρια», τονίζοντας τις έντονες αμφιβολίες του για την αποτελεσματικότητα των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε τη στήριξή του στη νέα εκστρατεία οικονομικής πίεσης που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης.

Οι αμφιβολίες για διπλωματική λύση

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκάλυψε ότι συζήτησαν εκτενώς το θέμα των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μετέφερε στον κ. Τραμπ τις βαθιές επιφυλάξεις του σχετικά με την πιθανότητα επίτευξης μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Νετανιάχου υποστήριξε με σαφήνεια ότι «δεν μπορεί να επιτευχθεί καμία συμφωνία» με την ιρανική πλευρά. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πάγια θέση του έναντι των διπλωματικών προσπαθειών που αφορούν το Ιράν, εκφράζοντας την έλλειψη εμπιστοσύνης του στην ικανότητα επίτευξης ενός εποικοδομητικού αποτελέσματος μέσω διαπραγματεύσεων.

Η διαχρονική κριτική στάση

Η στάση του Μπενιαμίν Νετανιάχου απέναντι στη διπλωματική προσέγγιση με το Ιράν δεν είναι πρόσφατη. Εδώ και πολλά χρόνια, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει υιοθετήσει μια έντονα επικριτική στάση απέναντι σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Η κριτική του εστιάζεται ιδιαίτερα στη συμφωνία του 2015, η οποία αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχαν αποχωρήσει από αυτή τη συμφωνία το 2018. Η αποχώρηση αυτή συνέβη κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που συνάδει με τις διαχρονικές ανησυχίες που είχε εκφράσει ο κ. Νετανιάχου σχετικά με τους όρους και την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας.

Η στάση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ

Παρά τις εκφρασμένες επιφυλάξεις του σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επέλεξε να μην επικρίνει ανοιχτά τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Ο κ. Τραμπ είχε επιδιώξει, μέσω διαπραγματεύσεων, να συμβάλει στον τερματισμό της σύγκρουσης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Η αποφυγή της ανοιχτής κριτικής από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό υποδηλώνει μια προσπάθεια διατήρησης καλών σχέσεων και συνεργασίας με την αμερικανική κυβέρνηση, παρά τις ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις στις προσεγγίσεις τους σε συγκεκριμένα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, ειδικά όσον αφορά την προσέγγιση με το Ιράν.

Νέες κυρώσεις και στήριξη από το Ισραήλ

Την περασμένη Δευτέρα, η Ουάσινγκτον προχώρησε στην ανακοίνωση νέων, αυστηρών κυρώσεων κατά του Ιράν. Οι κυρώσεις αυτές έχουν ως στόχο την περαιτέρω άσκηση οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη, με σκοπό τον περιορισμό των δραστηριοτήτων της και την αναγκαστική αλλαγή της πολιτικής της.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε δημόσια αυτή την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέπρασε την πλήρη στήριξή του στην πολιτική του οικονομικού αποκλεισμού της ιρανικής κυβέρνησης, θεωρώντας την ως ένα αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης των προκλήσεων που θέτει το Ιράν στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki