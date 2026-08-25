Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη: Καταθέσεις συγγενών και βίντεο διαφωτίζουν το φονικό

Στη Νέα Σμύρνη, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση της γυναικοκτονίας, όπου μια 45χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από έναν 48χρονο άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του. Βασικό «κλειδί» για να ξεκαθαρίσει το κίνητρο του φονικού αποτελούν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων, οι οποίες αναμένεται να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας.

Οι καταθέσεις των συγγενών

Σημαντικά στοιχεία προέκυψαν από τις καταθέσεις των συγγενικών προσώπων. Η σύζυγος του 48χρονου δράστη κατέθεσε στις αστυνομικές αρχές, αναφέροντας ότι η συμπεριφορά του συζύγου της είχε αλλάξει σημαντικά τους τελευταίους 18 μήνες. Όπως φέρεται να είπε, ο άνδρας έλειπε αρκετά βράδια από το σπίτι.

Η ίδια δήλωσε ότι δεν γνώριζε πως ο σύζυγός της διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 48χρονος κατευθύνθηκε προς τη Νέα Σμύρνη, όπου φέρεται να είχε οργανώσει την επίθεση. Διαφορετική εικόνα για τη σχέση του δράτη με την 45χρονη έδωσε η 19χρονη κόρη του 48χρονου. Η νεαρή φέρεται να γνώριζε για τη σχέση του πατέρα της με την 45χρονη γυναίκα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ακούσει από τον ίδιο τον πατέρα της ότι σκόπευε να οργανώσει μια συνάντηση προκειμένου να γνωρίσει την 45χρονη.

Η στιγμή της επίθεσης από το βίντεο ασφαλείας

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με προσοχή το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται στην οδό Γρηγορίου Κυδωνιών. Στόχος είναι η πλήρης ανασύνθεση των τελευταίων στιγμών πριν από τη δολοφονία. Από την ανάλυση των στοιχείων που έχουν εξεταστεί, προκύπτει ότι ο 48χρονος φέρεται να περίμενε για περίπου πέντε λεπτά έξω από την πολυκατοικία.

Ο δράτης φαίνεται να γνώριζε τις κινήσεις της 45χρονης. Όταν εκείνη εμφανίστηκε και βγήκε από την είσοδο του κτιρίου, ο άνδρας κινήθηκε προς το μέρος της. Οι δύο τους μπήκαν μαζί στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα εκτυλίχθηκε η φονική επίθεση. Κατά την ανάλυση του βίντεο, ο 48χρονος φέρεται να κλώτσησε την 45χρονη δύο φορές. Η μία κλωτσιά ήταν κάτω από το πηγούνι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει την ισορροπία της και να γονατίσει. Στη συνέχεια, ο δράτης φέρεται να έβγαλε το περίστροφο και να την πυροβόλησε.

Η 45χρονη φαίνεται πως έκανε ενστικτωδώς μια κίνηση με τα χέρια της, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η πρώτη βολή να μην την πετύχει. Η σφαίρα κατέληξε στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας. Ωστόσο, η δεύτερη βολή αποδείχθηκε μοιραία, καθώς η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Προς την πλήρη ανασύνθεση της επίθεσης αναμένεται να συμβάλουν και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η βολίδα εντοπίστηκε στα οστά του κρανίου της 45χρονης, με φορά από πάνω προς τα κάτω. Τα στοιχεία αυτά θα συνδυαστούν με τις καταθέσεις και το οπτικό υλικό, ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνθήκες και το κίνητρο του τραγικού περιστατικού.

Με πληροφορίες από: enikos.gr