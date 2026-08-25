Νέο Market Pass και επίδομα 300 ευρώ: Διπλή οικονομική ανάσα για τα νοικοκυριά

Νέα μέτρα οικονομικής στήριξης για τα νοικοκυριά βρίσκονται υπό επεξεργασία, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στα σχέδια περιλαμβάνονται ένα νέο Market Pass και μια ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ, προσφέροντας μια διπλή ανάσα σε πολίτες που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Οι τελικές αποφάσεις σχετικά με το νέο Market Pass αναμένεται να ληφθούν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτές οι παρεμβάσεις θα παρουσιαστούν επίσημα κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ.

Ο σχεδιασμός για το νέο Market Pass

Ο σχεδιασμός για το νέο Market Pass προβλέπει την ενεργοποίησή του προς το τέλος του φθινοπώρου. Η ενίσχυση αυτή έχει ως στόχο να κατευθυνθεί στην κάλυψη καθημερινών αναγκών των νοικοκυριών, εστιάζοντας κυρίως σε τρόφιμα και βασικά αγαθά.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr. Αντίθετα, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα στοιχεία που διαθέτει ήδη το κράτος.

Μια σημαντική αλλαγή που εξετάζεται αφορά τη διάρκεια του προγράμματος. Ενώ ο προηγούμενος κύκλος είχε διάρκεια τριών μηνών, τα σενάρια που βρίσκονται υπό εξέταση προβλέπουν έναν πολύ μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, με την ενίσχυση να μπορεί να διαρκέσει ακόμη και έως δυόμισι χρόνια. Ωστόσο, αυτό το στοιχείο, όπως και το σύνολο των παραμέτρων του μέτρου, δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Το ύψος της ενίσχυσης και οι δικαιούχοι

Στο βασικό σενάριο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, η μηνιαία ενίσχυση για ένα άτομο υπολογίζεται περίπου στα 40 ευρώ. Ωστόσο, αυτό το ποσό είναι ενδεικτικό και όχι οριστική απόφαση, καθώς αναμένεται να αντιστοιχεί διαφορετικό ποσό στα νοικοκυριά ανάλογα με τον αριθμό των μελών και τη σύνθεσή τους.

Η νέα ενίσχυση προορίζεται αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Με βάση τον έως τώρα σχεδιασμό, το voucher θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε σούπερ μάρκετ, με στόχο τη μείωση του κόστους των βασικών αγορών και την παροχή ανάσας στα νοικοκυριά που πιέζονται από το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Οι κατηγορίες πολιτών που προορίζονται να λάβουν την ενίσχυση περιλαμβάνουν ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία, καθώς και άλλες ευάλωτες κατηγορίες πολιτών που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ

Παράλληλα με το Market Pass, προγραμματίζεται μέσα στον Νοέμβριο η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης. Αυτή η ενίσχυση είναι ξεχωριστή από το Market Pass και πέρυσι έφτασε τα 300 ευρώ, αφορώντας περίπου 1,7 εκατομμύρια πολίτες.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Το χρονοδιάγραμμα για το νέο Market Pass δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Αρχικά είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο έναρξης των πληρωμών από τον Σεπτέμβριο, ωστόσο ο σχεδιασμός φαίνεται πλέον να μετακινείται προς το τέλος του φθινοπώρου.

Με πληροφορίες από: eleftherostypos.gr