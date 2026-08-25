Ιός του Δυτικού Νείλου: Συνεχίζεται η ανησυχία για τον Σεπτέμβριο

Η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας αναμένεται να παραμείνει σημαντική και μέσα στον Σεπτέμβριο. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η κορύφωση των κρουσμάτων τοποθετείται χρονικά στα τέλη Αυγούστου. Η φετινή εικόνα προκαλεί αυξημένο συναγερμό, καθώς η δραστηριότητα του ιού είναι ιδιαίτερα έντονη και συγκρίνεται με εκείνη του 2018, με την Ανατολική Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της διασποράς.

Ο καθηγητής Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος του ΔΣ του ΕΟΔΥ, Δημήτρης Παρασκευής, μίλησε στο ΕΡΤnews, ξεκαθαρίζοντας ότι η είσοδος στο φθινόπωρο δεν σημαίνει και το τέλος των κρουσμάτων.

Η δραστηριότητα του ιού και ο Σεπτέμβριος

«Ο Σεπτέμβριος δεν είναι ένας μήνας που δεν έχουμε κρούσματα. Συνεχίζεται η δραστηριότητα, συνεχίζεται η κυκλοφορία του ιού, με μικρότερο αριθμό κρουσμάτων, αλλά παραμένει σημαντικός», επισήμανε ο κ. Παρασκευής. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και κατά τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ, η οποία δημοσιεύθηκε στις 19 Αυγούστου, έχουν καταγραφεί 157 εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο αριθμός αυτός αφορά τα επιβεβαιωμένα περιστατικά, ωστόσο ο πραγματικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί είναι πολύ μεγαλύτερος.

Ο πραγματικός αριθμός των μολύνσεων και τα συμπτώματα

Ο πραγματικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι πολύ μεγαλύτερος από τα καταγεγραμμένα κρούσματα. Η συντριπτική πλειονότητα όσων μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πλήρη καταγραφή της διασποράς του ιού στην κοινότητα.

Σύμφωνα με τον κ. Παρασκευή, περίπου το 20% των μολυσμένων ατόμων παρουσιάζει ήπια συμπτώματα. Αντίθετα, ένα πολύ μικρό ποσοστό, λιγότερο από το 1%, εκδηλώνει πολύ σοβαρή νόσο, η οποία μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

Σύγκριση με προηγούμενα έτη και πιθανοί παράγοντες

Η φετινή περίοδος ξεχωρίζει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς ο αριθμός των περιστατικών είναι αυξημένος. Όπως ανέφερε ο καθηγητής, η εικόνα θυμίζει έντονα εκείνη του 2018, όταν επίσης είχε καταγραφεί έντονη κυκλοφορία του ιού στη χώρα.

Ο κ. Παρασκευής σημείωσε ότι και στο παρελθόν υπήρχαν χρονικές περίοδοι με αυξημένη δραστηριότητα του ιού. Ωστόσο, προς το παρόν δεν μπορεί να προβλεφθεί εάν η φετινή εικόνα θα εξελιχθεί σε μια νέα κανονικότητα. Στους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν την εξάπλωση περιλαμβάνονται η κλιματική αλλαγή και οι υψηλότερες θερμοκρασίες, ακόμη και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αν και απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr