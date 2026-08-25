Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε ανοικτά του Ομάν

Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά του Ομάν, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Το πλοίο, με την ονομασία «Metro Venetian», επλήγη από βλήμα που προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιό του. Όλα τα μέλη του πληρώματος έχουν αναφερθεί ότι είναι ασφαλή.

Το περιστατικό και οι ζημιές

Το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο μηχανοστάσιο, καθιστώντας το σκάφος ανενεργό. Το περιστατικό συνέβη περίπου 9 ναυτικά μίλια, ή 17 χιλιόμετρα, βορειοανατολικά της Ας Σισάχ, ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Παρά την έκταση των ζημιών, η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO επιβεβαίωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και αβλαβή, γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη μετά το χτύπημα.

Στοιχεία του πλοίου και η ιδιοκτησία

Πρόκειται για το υπό σημαία Λιβερίας δεξαμενόπλοιο «Metro Venetian», το οποίο ανήκει στον τύπο LR2. Έχει χωρητικότητα 115.000 dwt και είναι κατασκευής του 2025.

Το πλοίο αποτελεί μέρος του στόλου της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας Metrostar Management. Σύμφωνα με πληροφορίες από το TradeWinds, η Metrostar Management εμφανίζεται ως ο πραγματικός δικαιούχος του πλοίου, ενώ ως τελικός πραγματικός δικαιούχος καταγράφεται ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος.

Η ενημέρωση των αρχών

Η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, όπως ανακοίνωσε η UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας. Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι το βλήμα προκάλεσε ζημιά στο μηχανοστάσιο και εξουδετέρωσε το σκάφος.

Αυτό το περιστατικό αποτελεί την πρώτη επιβεβαιωμένη επίθεση στην περιοχή μετά από διάστημα άνω των 48 ωρών.

Το επίπεδο απειλής στην περιοχή

Σε ενημέρωση που εκδόθηκε στις 23 Αυγούστου από το Κοινό Ναυτιλιακό Κέντρο Πληροφοριών (JMIC), το επίπεδο απειλής στην περιοχή διατηρήθηκε στο «Σοβαρό». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης συνέχισαν να πραγματοποιούν επιθέσεις και να παρενοχλούν την εμπορική ναυτιλία με πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV).

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr