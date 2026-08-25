Ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του. Ο Δημήτρης Κόκοτας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024, μετά από σοβαρή περιπέτεια υγείας.

Η σοβαρή περιπέτεια υγείας

Η ζωή του Δημήτρη Κόκοτα άλλαξε δραματικά στις 28 Μαρτίου 2024. Κατά τη διάρκεια προβών για το τηλεοπτικό σόου «J2US», υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή. Οι συνεργάτες του κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλεύτηκε έκτοτε.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν της εποχής, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, έγιναν προσπάθειες ανάνηψης και διασωληνώθηκε πριν εισαχθεί στην Αιμοδυναμική Μονάδα. Για περισσότερα από δύο χρόνια, η οικογένειά του παρέμεινε στο πλευρό του, ελπίζοντας σε μια θετική εξέλιξη. Τον Ιούνιο του 2026, η αδελφή του Έλλη Κόκοτα είχε διαψεύσει δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επιδείνωση της κατάστασής του, τονίζοντας ότι ο Δημήτρης παρέμενε σταθερός.

Η ζωή και οι συνεργασίες του

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1968. Ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, και δημιούργησε τη δική του διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Μεταξύ αυτών ήταν η Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιαγκούση, αλλά και ο ίδιος ο πατέρας του, Σταμάτης Κόκοτας.

Η επιτυχημένη δισκογραφική πορεία

Το 1994, ο Δημήτρης Κόκοτας κυκλοφόρησε τον πρώτο προσωπικό του δίσκο, με τίτλο «Διαδόσεις». Το άλμπουμ, σε μουσική και στίχους του Φοίβου, σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με περίπου 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, και έγινε χρυσό. Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχώρισαν από αυτόν τον δίσκο ήταν τα «Διαδόσεις», «Αυτά τα χείλια», «Άντε γεια μας» και «Κι αν σ’ αγαπώ».

Έναν χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 1995, κυκλοφόρησε ο δεύτερος προσωπικός του δίσκος, με τίτλο «Συνείδηση». Με αυτό το άλμπουμ, η καριέρα του απογειώθηκε, καθώς έγινε πλατινένιο. Περιείχε τραγούδια που έμειναν ιδιαίτερα δημοφιλή, όπως τα «Γιατί με τυραννάς», «Πολύ καλή για να ’σαι αληθινή», «Κι άσε να λένε», «Συνείδηση» και «Ανεμώνα».

Τον Μάιο του 1997, κυκλοφόρησε ο τρίτος προσωπικός του δίσκος, «Αχαριστία». Αυτή ήταν η τελευταία δισκογραφική συνεργασία του Δημήτρη Κόκοτα με τον Φοίβο. Το άλμπουμ έγινε χρυσό από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, ενώ στη συνέχεια κατέκτησε πλατινένια διάκριση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr